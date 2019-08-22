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ЕСПЧ вынесет решение по делу Магнитского против России

Зал заседаний ЕСПЧ, Страсбург

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 27 августа вынесет решение по делу юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского и его родственников против России. Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

Согласно материалам дела, первую жалобу в ЕСПЧ подал сам Магнитский. Затем две жалобы подали его вдова Наталья Жарикова и мать Наталья Магнитская. В жалобах указывается на условия содержания под стражей, ненадлежащее оказание медицинской помощи и несправедливость обвинения в уклонении Магнитского от уплаты налогов.

Сергей Магнитский расследовал схемы хищения денег из российского бюджета. Его арестовали в 2008 году по обвинению в неуплате налогов и коррупции. Юрист умер в московском следственном изоляторе в 2009 году. Руководство СИЗО сообщило, что причиной смерти стала сердечная недостаточность. Адвокаты утверждают, что Магнитскому своевременно не предоставили медицинскую помощь.

В 2012 году США приняли "акт Магнитского" – закон, вводящий санкции в отношении лиц, причастных к нарушению прав человека в России. Позднее аналогичные законы появились в Канаде, странах Балтии и Великобритании.

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