В Петербурге напали на замглавы штаба Навального Ольгу Гусеву

В Санкт-Петербурге напали на заместителя главы штаба Алексея Навального Ольгу Гусеву. Это произошло около её дома, когда она выходила из машины. Сзади к Гусевой подошёл человек в капюшоне, облил её неизвестной жидкостью и попытался ударить или толкнуть, а затем убежал. Об этом Гусева написала об этом в твиттере.

Несколько дней назад активистка вышла на свободу после шести суток административного ареста за организацию акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которая прошла в Петербурге 10 августа .

Ранее в июне Гусева опубликовало видео, на котором, как утверждается, чиновницы в нарушение закона заполняют подписные листы за временно исполняющего обязанности главы Петербурга Александра Беглова на выборах губернатора. Гусеву задержали из-за уголовного дела о нарушении неприкосновенности частной жизни, однако через несколько часов отпустили.