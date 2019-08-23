В Архангельске с "радиоактивными пациентами" контактировали 90 человек

С зараженными радиацией пострадавшими при взрыве на полигоне под Северодвинском контактировали не менее 90 человек. Об этом Русской службе Би-би-си рассказали сотрудники Архангельской областной клинической больницы, куда 8 августа доставили раненых.

По словам медиков, когда пострадавших привезли в больницу, учреждение не закрыли, потому что информации о радиации не было. В приемном покое, а в больнице находится перинатальный центр, оставались другие больные, поступали новые. Его закрыли только через полчаса, когда, по словам одного из врачей, со всем, с чем уже можно, заражённые радиацией уже "проконтактировали".

Примерно через час после госпитализации врачи поняли, что у пострадавших лучевая болезнь. Но ни один сотрудник больницы не перестал оказывать им помощь, отметили оба собеседника Русской службы Би-би-си. Врачам пришлось на месте придумывать для себя защиту. Например, респираторы, по их словам, они нашли в комплекте защиты экипажей вертолетов.

9 августа пострадавших при взрыве под Северодвинском увезли в Москву. На следующий день военные провели дезактивацию помещений и территории больницы. Они, в частности, забрали одежду раненых, носилки, а также ванну в приемном покое, в которой мыли пострадавших. При этом санитарам не сообщили, что трогать вещи пациентов нельзя, рассказал медик.

За последние дни несколько СМИ опубликовали рассказы архангельских врачей о том, что их не предупредили о радиационном заражении пострадавших при взрыве под Северодвинском. Сообщалось, что у одного из медиков был обнаружен радиоактивный изотоп – цезий 137.

Врач Архангельской областной больницы сообщил "Медузе", что военные изъяли всю документацию о том, что к ним поступали больные с радиацией. Из-за этого медики не могут доказать, что контактировали с зараженными.

Собеседник Русской службы Би-би-си рассказал, что многие врачи находятся в тяжелом психологическом состоянии из-за того, что от персонала скрыли ради сохранения гостайны информацию, которая имела отношение к их безопасности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя свидетельства архангельских медиков , заявил, что "кто-то хочет умышленно накалить информационный фон, исказить реальность и подать ситуацию так, как будто бы имеются предпосылки для опасности".