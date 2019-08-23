Суд оставил под арестом обвиняемого в нападении на росгвардейца

Московский городской суд отказался отпустить из-под ареста Павла Устинова, которого обвиняют в применении насилия к представителю власти при задержании на акции 3 августа в Москве.

Как сообщает "Медиазона", суд отказался опросить свидетелей задержания Устинова. Против того, чтобы их выслушать, выступил представитель прокуратуры, а также явившийся на суд следователь по фамилии Заварзин. Он же просил отклонить жалобу обвиняемого на арест.

По версии следствия, 24-летний Павел Устинов выкрикивал оскорбления в адрес полицейских на акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. При задержании он якобы сопротивлялся и вывихнул плечо сотруднику Росгвардии.

Обвиняемый вину отрицает и утверждает, что не участвовал в акции и просто стоял в стороне. Защита отмечает, что в деле нет документов, подтверждающих травму бойца Росгвардии.

Многие участники несогласованных акций 27 июля 3 августа заявили о применении насилия со стороны полиции и Росгвардии. Десятки таких эпизодов попали на видеозаписи. Сегодня пятеро пострадавших подали в Следственный комитет жалобы на действия представителей власти, сообщает "Комитет против пыток".