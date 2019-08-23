Власти подтвердили, что у одного из архангельских врачей нашли цезий-137

Власти Архангельской области официально подтвердили, что у одного из врачей больницы, куда доставили пострадавших после взрыва под Северодвинском, нашли радиоактивный цезий-137. У 110 обследованных в Москве специалистов "превышения допустимых уровней радиоактивности не выявлено", сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения области Татьяна Русинова.

При этом в сообщении, опубликованном на сайте регионального правительства, утверждается, что цезий-137 попал в организм врача через пищу, а не в результате контакта с пострадавшим после взрыва на военном полигоне. К такому выводу пришли специалисты Федерального медико-биологического агентства считают.

Ранее один из сотрудников Архангельской областной больницы рассказал "Медузе", что врачу, у которого нашли радионуклид, сказали, что "он наелся фукусимских крабов" во время поездки в Таиланд.

За последние дни несколько СМИ опубликовали рассказы архангельских врачей о том, что их не предупредили о радиационном заражении пострадавших при взрыве под Северодвинском. В результате, по их словам, с "радиоактивными пациентами" контактировали не менее 90 человек. Военные провели дезактивацию помещений и территории только 10 августа. Они также изъяли всю документацию о том, что в больницу поступали больные с радиацией, сообщил "Медузе" один из врачей. Из-за этого медики не могут доказать, что контактировали с зараженными пациентами. Многие врачи находятся в тяжелом психологическом состоянии из-за того, что от персонала скрыли ради сохранения гостайны информацию, которая имела отношение к их безопасности, рассказал собеседник Русской службы Би-би-си.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя свидетельства архангельских медиков, заявил, что "кто-то хочет умышленно накалить информационный фон, исказить реальность и подать ситуацию так, как будто бы имеются предпосылки для опасности".