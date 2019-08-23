Росгвардия хочет изымать землю и здания для "служебно-боевых задач"

Росгвардия хочет на законодательном уровне добиться права требовать от местных властей предоставлять ведомству здания и земли для "служебно-боевых задач". Для этого разработан проект постановления правительства, опубликованный на портале проектов нормативных актов. Внимание на него обратило издание Znak.com. Сейчас проект закона проходит стадию общественного обсуждения.

Согласно документу, здания, помещения или земельные участки должны будут предоставляться национальной гвардии на период подготовки и выполнения ряда задач, описанных в законе о порядке работы этого ведомства.

Речь, в частности, идёт об охране общественного порядка, борьбе с терроризмом и экстремизмом, обеспечении военного или чрезвычайного положения, а также правового режима контртеррористической операции. Помимо этого список задач включает содействие пограничникам, надзор за соблюдением оборота оружия и обеспечение безопасности объектов топливно-энергетического комплекса.

По письменному запросу власти должны будут предоставлять землю и объекты в течение десяти дней. Если ситуация экстренная, запрос делается устно и должен быть рассмотрен в течение суток. Проект постановления не распространяется на объекты культурного наследия и зоны с особыми условиями использования территорий.