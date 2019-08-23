Войска Асада заняли значительные территории на севере Сирии

В Сирии правительственные войска после взятия города Хан-Шейхун установили контроль над значительной территорией на севере провинции Хама и юге провинции Идлиб. Ряд населённых пунктов на этой территории не контролировался войсками Башара Асада с 2012 года – практически с момента начала войны в Сирии. Об установлении контроля над так называемым "Латаминским выступом" сообщают сирийские официальные СМИ и представители властей.

Сирийский центр мониторинга прав человека подтверждает, что ряд населённых пунктов перешли под контроль войск Асада, но пока не может подтвердить, что отряды вооружённой оппозиции покинули весь Латаминский выступ. Также неясна судьба наблюдательного пункта вооружённых сил Турции, расположенного в этом районе. Турецкое командование не сообщало о его эвакуации.

Официальный Дамаск и поддерживающая его Россия объяснили необходимость наступления в Идлибе "террористической угрозой", указывая на то, что большую часть территории провинции контролирует группировка "Хайят Тахрир аш-Шам", которую в России считают террористической.

После взятия Хан-Шейхуна и соседних городов территория, которую контролирует вооружённая оппозиция на севере Сирии, существенно сократилась. Пока неясно, намерены ли силы Асада развивать успех.

Турция ранее требовала от Дамаска прекратить наступление и вернуться к режиму перемирия, согласованному в Идлибе осенью прошлого года. Представители ООН заявляют об угрозе, которую несут боевые действия сотням тысяч мирных жителей.

Президенты Турции и России в пятницу обсудили ситуацию в Сирии по телефону. В сообщении турецкой стороны говорится, что Реджеп Эрдоган заявил, что наступление войск Асада поставило под угрозу интересы Турции в регионе, вызвало "большой гуманитарный кризис" и подорвало усилия по мирному урегулированию в Сирии. В сообщении Кремля говорится, что "условлено об активизации совместных усилий в целях ликвидации исходящей из этого района террористической угрозы".