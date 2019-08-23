Площадь пожаров в тропических лесах Амазонии продолжает расти

Правительство Бразилии в четверг заявило, что оно подвергается клеветнической кампании со стороны тех, кто утверждает, что власти уделяют недостаточно внимания охране окружающей среды. Заявление прозвучало на фоне глобальной обеспокоенности по поводу бушующих пожаров в Амазонии.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон назвал лесные пожары в Бразилии кризисом международного значения. Он предложил обсудить эту тему на предстоящем саммите стран "Большой семёрки".

Болсонару ответил, что президент Франции критикует пожары только для политической выгоды, и обвинил его в колониализме. Однако отметил, что его правительство открыто к диалогу.

Глава администрации президента Оникс Лоренцони обвинил европейские страны в том, что они преувеличивают экологические проблемы в Бразилии, чтобы подорвать её коммерческие интересы.

Экологи из Greenpeace связывают рост числа пожаров с политикой Жаира Болсанару и усилиями по дефорестации – очистке территорий от леса для развития добывающих предприятий или освобождения земли под фермы. Глава Бразилии охарактеризовал защиту тропических лесов как препятствие для экономического развития.

Глубокую обеспокоенность проблемой выразил и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. "Мы больше не можем позволять себе наносить ущерб одному из крупнейших источников кислорода и биологического разнообразия планеты", – подчеркнул он.

Пожары в дождевых лесах Амазонии, которые называют "лёгкими планеты", на территории Бразилии начались в начале августа. В некоторых штатах объявлено чрезвычайное положение. Число очагов возгорания продолжает расти.

В июле Национальный институт космических исследований опубликовал отчет. Согласно ему, за год темпы уничтожения лесов Амазонии увеличились на 88%. Однако президент публично поставил под вопрос содержащиеся в этом отчёте выводы. Болсанару предположил, что "лес в Бразилии поджигают зарубежные неправительственные организации" с целью настроить общество против него и правительства Бразилии.

Накануне Болсонару провел экстренное заседание кабинета министров. На нём он распорядился о мобилизации всех министерств для борьбы с проблемой пожаров. По данным местных СМИ, прокуратура начала расследование случаев вырубки лесов.