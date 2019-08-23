Умер миллиардер, филантроп и спонсор республиканцев Дэвид Кох

В Соединённых Штатах в возрасте 79 лет умер миллиардер и филантроп, один из богатейших людей мира Дэвид Кох. Об этом сообщил его брат Чарльз.

Причиной смерти стал рак, с которым Дэвид Кох боролся более 20 лет. В прошлом году из-за ухудшения здоровья он ушёл с поста вице-президента Koch Industries, нефтехимической корпорации, совладельцем которой он был вместе с братом.

Братьям Кох досталось большое наследство от отца Фреда Коха, Чарльз и Дэвид его преумножили. Состояние каждого из братьев оценивалось в более чем 50 миллиардов долларов. В списке богатейших людей мира, по оценке Forbes, Дэвид Кох занимал 11-е место.

Дэвид Кох получил известность также как филантроп, его именем назван, в частности, театр балета в Нью-Йорке. Он также жертвовал деньги на развитие медицины.

Широкую известность получила политическая деятельность братьев Кох. Сами они не баллотировались на выборах, однако поддерживали близких их по взглядам кандидатов, а также были одними из крупнейших спонсоров Республиканской партии. Дэвид Кох придерживался правых взглядов, сочетавших элементы консерватизма и либертарианства. Финансовая поддержка братьев Кох помогла взлёту популярности так называемой "Чайной партии", что способствовало успехам республиканцев на выборах в Конгресс во времена президентства Барака Обамы. Отношения братьев Кох с Дональдом Трампом, однако, были прохладными.