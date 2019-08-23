Мигранты на борту Ocean Viking будут приняты странами ЕС

Премьер-министр Мальты Джозеф Муската заявил, что европейские государства достигли соглашения о приёме на своей территории мигрантов, находящихся на борту спасательного теплохода Ocean Viking.

Речь идёт о 356-ти мигрантах, спасенных у ливийского побережья. Пассажирское судно Ocean Viking, принадлежащее организациям SOS Méditerranée и «Врачи без границ», находится вне территориальных вод Мальты. Ожидается, что в ближайшее время за мигрантами прибудут корабли ВМФ Мальты и доставят их на сушу. Никто из пассажиров Ocean Viking не останется на Мальте — их доставят во Францию, Германию, Португалию, Ирландию, Люксембург или Румынию. Об этом страны договорились с Еврокомиссией.

Агентство France-Press со ссылкой на главу французского МВД Кристофа Кастанера сообщает, что Франция готова принять от 150 до всех 365 мигрантов в "знак солидарности". Во Францию также будут направлены 40 мигрантов с испанского судна Open Arms, причалившего к итальянскому берегу после 19 дней, проведенных в море, сообщило Международное французское радио.

Представители координационного центра по спасательной операции пассажиров Ocean Viking приветствовали это решение и отметили, что ждут от мальтийских властей информации о ходе эвакуации.