Дональд Трамп: "Откровенно говоря, нам не нужен Китай"

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что отдал распоряжение американским компаниям покинуть Китай. Агентство Reuters пишет, что этот шаг Вашингтона связан с объявлением Пекина о введении пошлин на товары из США в объёме 75 миллиардов долларов. В серии твитов по поводу обострения отношений с Китаем Трамп отметил, что США "по глупости потеряли в Китае триллионы долларов". Президент считает, что Китай долгие годы присваивал себе интеллектуальную собственность, принадлежащую США. Поэтому, как пишет Трамп, "нам будет гораздо лучше без Китая".

Ранее в пятницу появились сообщения о решении китайских властей ввести пошлины на товары из США в объёме 75 миллиардов долларов. Часть новых пошлин будет введена 1 сентября, остальные – 15 декабря. В сообщении Госсовета КНР говорится, что дополнительные пошлины в размере от 5% до 10% будут введены на тысячи наименований товаров, импортируемых из США. В частности, речь идёт о соевых бобах, нефти и малой авиации.

В китайской прессе пишут, что в декабре КНР введет пошлину в размере 25% на импорт американских автомобилей и автомобильных запчастей.

Как сообщило агентство Reuters, торговый представитель США пока не прокомментировал действия Пекина. Питер Наварро, советник Белого дома по торговым отношениям, в интервью Fox Business News заявил, что торговые переговоры с КНР будут продолжены в закрытом режиме, несмотря на сегодняшнее решение китайских властей.