Зеленский предоставил гражданство Украины 11-ти иностранцам

Президент Украины Владимир Зеленский предоставил гражданство 11 иностранцам, которые воевали в Донбассе на стороне правительственных войск. В приказе президента отмечается, что лица, получающие украинские паспорта, "непосредственно участвовали в защите суверенитета и территориальной целостности Украины на востоке государства".
Среди получивших гражданство Украины – Тимерхан Мунаев, сын командира международного миротворческого батальона. Отец Мунаева - Иса Мунаев - погиб в боях под Дебальцевым в феврале 2015 года.
Редакция "Украинской правды" обратилась в Офис президента с вопросом о причине отсутствия полного перечня имен. В ответе заявлено, что перечень содержит персональные данные, которые, согласно закону о защите персональных данных, не разглашаются.
- 29 июня Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства 14 иностранцам. В частности, ветерану Юлии Толопе. Полный перечень граждан было обнародован.
- 18 июля Зеленский принял в гражданство Украины 9 человек. В частности, Никиту Макеева и Дмитрия Фомина, который готовил военных медиков ВСУ в условиях боевых действий. Полный перечень имен также был опубликован.
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