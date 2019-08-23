Зеленский предоставил гражданство Украины 11-ти иностранцам

Президент Украины Владимир Зеленский предоставил гражданство 11 иностранцам, которые воевали в Донбассе на стороне правительственных войск. В приказе президента отмечается, что лица, получающие украинские паспорта, "непосредственно участвовали в защите суверенитета и территориальной целостности Украины на востоке государства".

Среди получивших гражданство Украины – Тимерхан Мунаев, сын командира международного миротворческого батальона. Отец Мунаева - Иса Мунаев - погиб в боях под Дебальцевым в феврале 2015 года.

Редакция "Украинской правды" обратилась в Офис президента с вопросом о причине отсутствия полного перечня имен. В ответе заявлено, что перечень содержит персональные данные, которые, согласно закону о защите персональных данных, не разглашаются.