Мэрия Санкт-Петербурга отказалась пускать горожан на смотровую площадку делового комплекса "Невская ратуша" в исторической части города, где располагаются комитеты городского правительства. Прозрачный купол здания задумывался архитектором как символ открытости исполнительной власти.

"Невскую ратушу" построили в 2016 году на углу Новгородской улицы и Дегтярного переулка для размещения комитетов администрации города. В ответе на запрос жителя Петербурга на возможность посещения смотровой площадки городская дирекция по управлению объектами административного назначения заявила, что посещение объекта невозможно, сообщает издание "Бумага".

"Конструктивные особенности не позволяют использовать купол атриума для проведения в нем массовых мероприятий, в том числе экскурсий", — заявил директор учреждения Борис Ильин.