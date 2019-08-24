Украина отмечает День независимости

3 А это – групповой портрет президентов, бывших и нынешних. Петр Порошенко, Виктор Ющенко, Леонид Кучма, Леонид Кравчук и Владимир Зеленский.

P.S.: А Путину даже сфотографироваться не с кем. Ну не с Медведевым же, право слово...