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Поверх барьеров с Игорем Померанцевым. Балканы: новые страны, новые родины.
Украина
Украина отмечает День независимости
1 часа(-ов) назад
Парада военной техники в этом году нет, так распорядлся президент страны Владимир Зеленский. Но есть парад чувств.
1
Президент страны Владимир Зеленский в торжественном выступлении в Киеве сравнил Украину с матерью, а Крым и Донбасс назвал детьми, которых отобрал сосед.
2
Официальная часть торжеств и официальная трибуна для гостей. На ней три бывших президента Украины – Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко.
3
А это – групповой портрет президентов, бывших и нынешних. Петр Порошенко, Виктор Ющенко, Леонид Кучма, Леонид Кравчук и Владимир Зеленский.
P.S.: А Путину даже сфотографироваться не с кем. Ну не с Медведевым же, право слово...
4
Виктора Ющенко заметно любят.
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Украина отмечает День независимости
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"Свобода" на кинофестивалях
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