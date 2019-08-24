В Новосибирске прошёл пикет в честь дня независимости Украины

В центре Новосибирска прошел согласованный пикет в честь дня независимости Украины. В нем приняли участие как граждане соседнего государстве, живущие в Сибири, так и местные жители. Участники акции держали в руках флаги и плакаты с лозунгами: "Слава Украине", "Свободу Сенцову и Кольченко", "Власть, хватит воевать". Как сообщает корреспондент "Сибирь.Реалии" с места события, всего на площади собралось 13 активистов.

По словам организатора пикета Оксаны Лукьянец, акция заявлена не партийной, а общегражданской, с главным требованием к властям России прекратить вмешательство в дела независимого государства.

Одиночные пикеты в поддержку Украины прошли в субботу в Санкт-Петербурге, один из участников протеста — активист Алексей Соловьёв был задержан полицией перед началом акции, заявил он "ОВД-Инфо".