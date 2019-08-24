В Петербурге прошли пикеты против гомофобных преступлений

В Петербурге серию одиночных пикетов в сквере напротив Исаакиевского собора организовали независимые активисты Сергей Кийков и Артём Казаков, при поддержке "Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие". Причиной этой акции стал разгон активистов 3 августа, когда молодые люди участвовали в ЛГБТ-прайде на Дворцовой площади, проходивший в форме одиночных пикетов. Тогда 15 человек оказались в автозаках.

Участники пикетов возмущались постоянными отказами властей в согласовании ЛГБТ-акций. Они считают такие отказы незаконными, ссылаясь на постановление Конституционного Суда, где говорится о недопустимости расширительного толкования известной административной статьи о запрете пропаганды гомосексуализма.

В субботу 24 августа трое активистов были задержаны ещё до начала пикетов, к началу акции на Исаакиевской площади собрались правоохранители, прибыли автозаков. Жёсткие задержания начались около 17 часов, в автозаках оказались 13 человек. Одному из задержанных, Леониду Жарикову, пришлось вызвать скорую помощь – у него повреждены рука и шея.