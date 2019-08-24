Повторная стыковка "Союза" с МКС запланирована на 27 августа

Повторная попытка стыковки "Союз МС-14" с Международной космической станцией (МКС) запланирована на утро 27 августа, сообщил руководитель полетём российского сегмента МКС Владимир Соловьев. Об этом стало известно в ходе переговоров Соловьёва с российскими членами экипажа станции, которые транслировались по каналам NASA, информирует ТАСС.

Ранее сообщалось, что "Союз МС-14" не смог состыковаться с МКС в назначенное время, утром в субботу. Корабль не удалось стабилизировать перед выполнением стыковки.

"Союз МС-14" – первый за три десятилетия российский пилотируемый корабль, отправленный на орбиту без экипажа. Он должен доставить на станцию расходуемые материалы и оборудование. На борту "Союза" находится испытательный образец робота-гуманоида по имени Фёдор.