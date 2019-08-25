Трамп: на саммите G7 обсуждалась Россия

На саммите семи мировых держав - так называемой "Большой семерки" - который проходит во Франции, обсуждалась тема России. Об этом заявил утром в воскресенье президент США Дональд Трамп. По его словам, он пока не знает, будет ли президент России Владимир Путин приглашён на саммит G7 в будущем году, однако назвал это вероятным. Других подробностей обсуждений российской тематики он не привёл.

Трамп ранее несколько раз выступал за возвращение к формату "Большой восьмёрки" с участием России, который прекратил существование после аннексии Россией Крыма в 2014 году. Против, однако, выступали лидеры других стран. Председатель Европейского совета Дональд Туск накануне заявил, что в настоящий момент ЕС не считает возможным приглашение России на саммиты. По словам Туска, у Европы нет причин считать, что Россия встала на путь "либеральной демократии" и "верховенства права". Туск предложил пригласить на следующий саммит G7 Украину вместо России - не в качестве члена клуба, а для участия в сопустсвующих переговорах. В этом году в Биарриц также приглашены представители ряда стран, не являющихся членами G7.

Двухдневная встреча лидеров Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии началась в субботу. Саммит проходит на фоне эскалации торговой войны между США и Китаем, а также подготовки к Брекзиту и роста опасений в связи с изменениями климата.

Трамп утром в воскресенье обвинил в твиттере прессу в негативном освещении саммита, заявив, что лидеры "смёрки" "очень хорошо ладят между собой". Он высоко оценил свою встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Утром в воскресенье Трамп встретился за завтраком с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, назвав его "подходящим человеком для того, чтобы довести до конца Брекзит" и пообещав вскоре заключить с Британией торговое соглашение.