Израиль нанёс удар по иранским объектам в Сирии

ВВС Израиля в ночь на воскресенье нанесли удары по целям на территории Сирии вблизи Дамаска. В заявлении израильских военных подчёркивается, что удары были нанесены по объектам сил "Кудс" - это подразделение специального назначения Корпуса стражей Исламской революции, действующее за границами Ирана. По данным израильской разведки, иранские силы в ближайшие дни готовили нападения с использованием дронов на израильские объекты с территории Сирии.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху написал в твиттере, что у Ирана "нет иммунитета нигде", и удары по иранским объектам, представляющим опасность для Израиля, будут наноситься и впредь. "Если кто-то собирается тебя убить - убей его первым" - написал Нетеньяху.

Сирийские правительственные СМИ заявили, что большая часть израильских ракет была сбита силами ПВО. Пока нет точных данных о потерях и разрушениях.

Израильские военные в последнее время неоднократно наносили удары по иранским и проиранским силам в Сирии, однако официально, как правило, не комментировали эти атаки.

По данным ливанских военных, два израильских дрона в ночь на воскресенье упали неподалёку от объекта шиитской радикальной группировки "Хезболлах" к югу от Бейрута. Один из них взорвался, нанеся объекту ущерб. Пока неясно, были ли дроны сбиты. Этот инцидент израильские военные не комментируют.