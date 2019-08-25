В Берлине убит гражданин Грузии, бывший участник войны в Чечне

49-летний гражданин России был арестован в Берлине по подозрению в убийстве гражданина Грузии. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Берлина. Имена убитого и подозреваемого в убийстве официально не называются.

По данным СМИ, убитый гражданин Грузии воевал в Чечне против российских войск на стороне сепаратистов, а арестованный россиянин - уроженец Чечни.

Кавказ.Реалии со ссылкой на близких убитого называет его имя - Зелимхан Хангошвили. Он уроженец Панкисского ущелья Грузии, где живут главным образом чеченцы по национальности. Хангошвили известен как участник второй чеченской войны. Он был объявлен в России в розыск. В 2015 году в центре Тбилиси он был ранен в результате покушения. После этого он переехал в Германию, где попросил политическое убежище. По данным Кавказ.Реалии, близкие Хангошвили отрицают его близость к исламистам, подчёркивая при этом, что он действительно был участником боевых действий в Чечне.

Газета Berliner Kurier указывает на возможную связь между убийством в Берлине и операцией против исламистов, проводившейся в Грузии в августе 2012 года. Утверждается, что Хангошвили в то время выступал посредником в переговорах между сторонами конфликта. Со ссылкой на грузинские СМИ газета пишет, что он в то время был сотрудником антитеррористического отдела МВД Грузии.

Убийство произошло в пятницу. Как сообщают германские СМИ, предполагаемый убийца, имя которого не называется, открыл огонь по Хангошвили из пистолета в берлинском районе Моабит, после чего попытался скрыться на велосипеде. Полиции удалось его задержать, а также обнаружить пистолет, который он выбросил в реку Шпрее.