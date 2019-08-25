"Люди в штатском" сорвали присвоение улице имени Немцова

Жители одной из улиц в поселке товарищества собственников недвижимости "Матвеевка" в Московской области начали сбор подписей за присвоение ей имени убитого в 2015 году оппозиционного политика Бориса Немцова, однако вынуждены были отказаться от своего намерения после беседы с "людьми в штатском", которых глава товарищества называет сотрудниками правоохранительных органов.

В документе на имя главы товарищества Светланы Чернышёвой, составленном жителями (есть в распоряжении РС), говорится, что в соответствии с уставом товарищества они просят присвоить своей улице наименование "Улица Бориса Немцова" в честь "известного либерального политика".

Как сообщила Чернышёва Радио Свобода, решение о том, что все улицы в товариществе должны нести какое-то название, предусмотрено законом – чтобы люди могли получить регистрацию в своих домах. 24 августа вопрос о наименованиях улиц решался на общем собрании. "Люди в штатском", однако, побеседовали с инициаторами присвоения улице имени Немцова, и те отказались от этой идеи.

Товарищество "Матвеевка" административно относится к поселку Белые Столбы, который, в свою очередь, входит в состав города Домодедово. По словам Чернышёвой, на собрании с подачи местных властей была предпринята попытка сместить ее с поста председателя – как утверждает Чернышёва, незаконная. В воскресенье конфликт начала рассматривать полиция.