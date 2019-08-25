В Алтайском крае устроили реконструкцию "казни предателя"

В селе Шипуново Алтайского края 24 августа участники военно-исторического фестиваля "Днепровский рубеж" провели для гостей показательный расстрел "предателя", а в ходе реконструкции битвы за Днепр сожгли деревню, сообщило издание altapress.
Одно из кровопролитных сражений Великой Отечественной войны реконструировали клубы из Алтайского края, Бердска, Красноярска, Новосибирска, Омска, Томска и Тюмени. В "сражении" приняли участие 130 человек, 30 из них были на стороне "немцев".
По сценарию, подразделение немецких войск входит в украинский хутор, где жители помогают партизанам. Фашисты сжигают часть деревни, но в это время к ней приближается отряд красноармейцев.
Для гостей фестиваля устроили показательную "казнь предателя Родины" – со сцены ему зачитали приговор, и расстрельная команда привела его в исполнение. Перед "казнью" "предатель" просил сохранить ему жизнь, говоря, что "искупит вину" и призывая "не стрелять в своего", но конвой был непреклонен.
В рамках фестиваля, как сообщает Сибирь.Реалии, также прошли выставка ретротехники, музыкальные и показательные выступления. По данным организаторов, фестиваль посетили 9 тысяч человек.
- За годы войны были расстреляны только по приговорам трибуналов, по официальным данным, 157 593 бойцов и командиров Красной армии - без учёта работы судов общей юрисдикции, особого совещания при НКВД и внесудебных расстрелов органами СМЕРШ, отмечает "Новая газета".