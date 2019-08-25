В Госдуме обсуждается вопрос об идентификации полицейских

В Госдуме поддерживают необходимость уточнения процедуры идентификации сотрудников полиции и Росгвардии. Об это сообщил изданию "Ведомости" председатель комитета Госдумы по безопасности, Василий Пискарёв. По его словам, комитет подготовил соответствующий законопроект.



Член Совета Федерации и бывший уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин внёс в Госдуму законопроект, предлагающий обязать сотрудников Росгвардии и полиции носить идентификационные номера во время службы. По мнению Лукина, знак должен находиться на форменной одежде или амуниции так, чтобы его было хорошо видно.



Инициатива Лукина будет внимательно изучена, отметил Пискарёв.



Предложение ввести обязательную идентификацию полицейских и сотрудников Росгвардии появилось в связи с массовыми задержаниями и разгонами протестов в Москве. Во время недавних манифестаций перестали носить жетоны с номерами и стали скрывать лица.