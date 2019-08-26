Хаджимба и Квициния вышли во второй тур на выборах в Абхазии

Во второй тур выборов президента самопровозглашенной Абхазии вышли действующий глава республики Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния. Об этом сообщает ТАСС. Предварительные итоги голосования будут объявлены позже, сказал председатель ЦИК Тамаз Гогия. Второй тур, согласно местному законодательству, должен пройти в течение двух недель.

В выборах президента самопровозглашенной республики Абхазия участвовали девять кандидатов. Основная борьба за выход во второй тур развернулась между оппозиционером Алхасом Квицинией и бывшим министром иностранных дел Олегом Аршбой.

В выборах не участвовал оппозиционный лидер Аслан Бжания. Из-за его болезни выборы были перенесены, первоначально их планировалось провести 21 июля. Однако Бжания не смог завершить лечение и не стал выдвигать свою кандидатуру. Бжания призвал поддержать кандидатуру Квицинии.

Право на участие в выборах имеет более 100 тысяч человек, обладатели паспортов самопровозглашённой республики. Всего на территории Абхазии открыты 152 избирательных участка и ещё 2 – в России, одной из немногих стран, признающих независимость Абхазии. Подавляющее большинство членов ООН считает Абхазию частью территории Грузии.

МИД Грузии назвало голосование "очередной безуспешной попыткой узаконить оккупацию Абхазии", напомнив о том, что из Абхазии ранее были изгнаны несколько сотен тысяч этнических грузин, которые теперь лишены в республике права голоса.