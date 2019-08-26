"Агора" и "Диссернет" оспорили в Верховном суде новый состав ВАК

Международная правозащитная группа "Агора" и сетевое сообщество "Диссернет" просят Верховный суд России признать недействительным новый состав Высшей аттестационной комиссии (ВАК). Об этом сегодня пишет "Коммерсантъ".

Заявители утверждают, что переназначение 17 членов ВАК нарушает закон, допускающий не более двух сроков в составе комиссии. 12 из них были переназначены на третий срок. А у ректора МГУ Виктор Садовничего и председателя комиссии, ректора РУДН Владимира Филиппова – уже шестой. Из-за этого любые решения ВАК являются незаконными, говорится в иске. В Министерстве образования и науки, которому подчиняется ВАК, заявляют о легитимности нового состава комиссии.

Ранее новый состав ВАК раскритиковал "Клуб 1 июля", в который входят академики и члены-корреспонденты Российской академии наук. В результате ротации из состава ВАК оказались выведены и участники борющегося с торговлей диссертациями сообщества "Диссернет", и несогласные со смешением науки с политикой, проявившимся в дискуссии о диссертации министра культуры России Владимира Мединского, говорится в обращении ученых. ВАК сформирована с очевидным нарушением действующих норм, что ставит под сомнение правомочность решений Высшей аттестационной комиссии, считают члены "Клуба 1 июля".