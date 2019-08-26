В "Единой России" предложили всем кандидатам собирать подписи

Депутаты Мосгордумы обратятся к Государственной думе с предложением обязать всех кандидатов от одномандатных округов собирать подписи избирателей. С такой инициативой на днях выступил секретарь московского отделения "Единой России" Андрей Метельский, пишут "Ведомости".

По словам собеседника газеты, эта идея обсуждалась у секретаря генсовета партии Андрея Турчака, который поддержал инициативу. Источник издания в администрации президента сказал, что пока инициатива Метельского похожа на пиар, поскольку обязательный сбор подписей ослабит саму "Единую Россию". "По сути, партия предлагает отказаться от своих преимуществ", - сказал он.

Метельский утверждает, что сбор подписей нужен для того, чтобы москвичи узнавали больше о своих депутатах независимо от того, к какой политической партии они принадлежат. Внести изменения в закон "Единая Россия" предложит после выборов в Мосгордуму.

Сейчас подписи обязаны собирать только самовыдвиженцы и кандидаты непредставленных в парламенте партий.

Избирательные комиссии в Москве не зарегистрировали несколько десятков кандидатов в Мосгордуму, заявив о большом количестве брака в собранных ими подписях. К выборам не были допущены, в частности, сторонники Алексея Навального, Дмитрия Гудкова, муниципальные депутаты, многие кандидаты от партии "Яблоко". Недопуск независимых кандидатов на выборы вызвал массовые уличные протесты в Москве. В общей сложности были задержаны около трёх тысяч человек. Ряд незарегистрированных кандидатов были отправлены под административный арест.