Данила Беглец признал вину в применении насилия к Росгвардейцу

Данил Беглец, которого обвиняют в применении насилия к сотруднику Росгвардии на акции 27 июля в Москве, признал вину и решил просить о рассмотрении его дела в суде в особом порядке - без исследования доказательств. Об этом "Медиазоне" сообщила его жена Диана.

Насилием следствие считает то, что Беглец оттолкнул рукой сотрудника Росгвардии. Ранее он настаивал, что не участвовал в акции. По его словам, 27 июля он находился на проспекте Сахарова, к нему подбежали полицейские и затащили его в автозак.

Сначала Беглецу предъявили обвинение в участии в массовых, но позднее его переквалифицировали по более мягкой статье. Обвинение в участии в беспорядках грозит наказанием до 8 лет лишения свободы. Применение насилия к представителю власти - до 5 лет. Если дело рассмотрят в особом порядке, то Беглецу назначат срок не выше двух третей от максимального.

Сегодня, 26 августа, состоится предварительное заседание по делу Данилы Беглеца. Пристав Тверского суда Москвы отказался пускать прессу и его родственников на этаж, где пройдет заседание.

Всего в связи с событиями 27 июля, когда в центре Москвы прошла несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, арестованы 13 человек. 10 из них по-прежнему обвиняются в участии в массовых беспорядках, организаторами которых следствие считает неких неустановленных лиц. Правозащитники и представители общественности считают, что события 27 июля нельзя квалифицировать как беспорядки, речь шла о мирной акции. Петицию с требованием закрыть уголовное дело подписали более 140 тысяч человек.