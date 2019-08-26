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"Почта России" планирует открыть "центры притяжения" с алкомаркетами

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"Почта России" подготовила концепцию развития, по которой почтовые отделения будут преобразованы, как сказано в документе, в "центры притяжения".

По планам компании, в таких центрах клиенты смогут получить дополнительные непрофильные услуги – в частности, купить крепкий алкоголь.

На реформу "Почта России" просит выделить из бюджета около 85 миллиардов рублей. Проект концепции направлен на согласование в Минфин и Минкомсвязи.

В январе этого года "Почта России" уже начала продавать пиво более чем в трёх тысячах своих отделений, а глава компании Николай Подгузов объявил, что почтальоны будут выполнять некоторые функции фельдшера.

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