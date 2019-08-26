ФБК: в Росреестре дача вице-мэра Москвы записана на "Ивана Ивановича"

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о недвижимости вице-мэра Москвы Александра Горбенко.

По данным ФБК, заместитель Сергея Собянина, а также его жена и сын владеют девятью домами в подмосковном селе Битягово. При этом в Росреестре в качестве владельца недвижимости указан некий "Иван Иванович Фёдоров".

В фонде отмечают, что номер и дата регистрации земельного участка полностью совпадают с прежними данными, в которых собственником был указан Горбенко. При этом один из принадлежащих вице-мэру домов, площадью в 400 квадратных метров, отсутствует в его декларации.

Издание "Медуза", в свою очередь, отмечает, что ранее Росреестр уже вносил изменения в информацию о недвижимости, которая принадлежит крупным российским чиновникам. Так, сыновья генпрокурора России Юрия Чайки, Артём и Игорь, превратились в документах Росреестра в загадочные аббревиатуры ЛСДУ и ЙФЯУ, а президент России Владимир Путин – в Игоря Сергеева-Градского.

В июне 2019 года были изменены данные о владельцах земли в Подмосковье, принадлежащей главе управления ФСБ по Москве и Московской области Алексею Дорофееву и его помощнику Марату Медоеву. В выписках из Росреестра указано, что их участки принадлежат Российской Федерации.