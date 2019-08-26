В декларации саммита G7 подчёркнут "позитивный дух дискуссий"

Лидеры семи ведущих государств мира, на состоявшемся в Биаррице саммите, приняли совместную декларацию. В ней отмечается, что в ходе позитивных дискуссий было проявлено прочное единство и позитивный дух. В результате саммита, были достигнуты соглашения по нескольким вопросам.

В сфере торговли, участники встречи заявили о приверженности открытой и справедливой международной торговле и сохранению стабильности глобальной экономики. Всемирная торговая организация (ВТО) должна более эффективно защищать интеллектуальную собственность и быстрее решать спорные вопросы, возникающие между государствами.

Группа G7 намерена добиваться в 2020 году соглашения о торговых пошлинах в рамких Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

По иранской проблеме участники саммита сформулировали две цели: не допустить получения Ираном ядерного оружия и укрепить мир и стабильность в регионе.

Относительно вооружённого конфликта на востоке Украины, Франция и Германия взяли на себя обязательства организовать в ближайшие недели саммит в Нормандском формате с участием России и Украины.

Учатники саммита в Биаррице подтвердили важность Китайско-Британской декларации 1984 года по Гонконгу и призвали участников продолжающихся в Гонконге волнений и администрацию Гонконга избегать актов насилия.