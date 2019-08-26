В декларации саммита G7 подчёркнут "позитивный дух дискуссий"

Лидеры семи ведущих государств мира, на состоявшемся в Биаррице саммите, приняли совместную декларацию. В ней отмечается, что в ходе позитивных дискуссий было проявлено прочное единство и позитивный дух. В результате саммита, были достигнуты соглашения по нескольким вопросам.
В сфере торговли, участники встречи заявили о приверженности открытой и справедливой международной торговле и сохранению стабильности глобальной экономики. Всемирная торговая организация (ВТО) должна более эффективно защищать интеллектуальную собственность и быстрее решать спорные вопросы, возникающие между государствами.
Группа G7 намерена добиваться в 2020 году соглашения о торговых пошлинах в рамких Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
По иранской проблеме участники саммита сформулировали две цели: не допустить получения Ираном ядерного оружия и укрепить мир и стабильность в регионе.
Относительно вооружённого конфликта на востоке Украины, Франция и Германия взяли на себя обязательства организовать в ближайшие недели саммит в Нормандском формате с участием России и Украины.
Учатники саммита в Биаррице подтвердили важность Китайско-Британской декларации 1984 года по Гонконгу и призвали участников продолжающихся в Гонконге волнений и администрацию Гонконга избегать актов насилия.
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о недвижимости вице-мэра Москвы Александра Горбенко.
По данным ФБК, заместитель Сергея Собянина, а также его жена и сын владеют девятью домами в подмосковном селе Битягово. При этом в Росреестре в качестве владельца недвижимости указан некий "Иван Иванович Фёдоров".
В фонде отмечают, что номер и дата регистрации земельного участка полностью совпадают с прежними данными, в которых собственником был указан Горбенко. При этом один из принадлежащих вице-мэру домов, площадью в 400 квадратных метров, отсутствует в его декларации.
Издание "Медуза", в свою очередь, отмечает, что ранее Росреестр уже вносил изменения в информацию о недвижимости, которая принадлежит крупным российским чиновникам. Так, сыновья генпрокурора России Юрия Чайки, Артём и Игорь, превратились в документах Росреестра в загадочные аббревиатуры ЛСДУ и ЙФЯУ, а президент России Владимир Путин – в Игоря Сергеева-Градского.
В июне 2019 года были изменены данные о владельцах земли в Подмосковье, принадлежащей главе управления ФСБ по Москве и Московской области Алексею Дорофееву и его помощнику Марату Медоеву. В выписках из Росреестра указано, что их участки принадлежат Российской Федерации.
Помощник главы управления ФСБ по Москве и Московской области Марат Медоев покинул должность вскоре после ареста и последующего освобождения журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах. "Марата сняли около месяца назад" - сказал один из собеседников издания.
Марат Медоев, сын генерал-майора ФСБ Игоря Медоева, упоминался в расследовании Голунова о похоронном рынке Москвы, с работой над которым журналист "Медузы" связал своё уголовное преследование. В расследовании говорилось, что люди, близкие к Медоеву и его начальнику - главе управления ФСБ по Москве и Московской области Алексею Дорофееву - фактически контролируют рынок ритуальных услуг в Москве.
Би-би-си со ссылкой на собственные источники сообщает, что Медоева прикомандировали от ФСБ к службе безопасности "Газпрома". В компании не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.
Ранее издание Baza со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что полиция сфабриковала уголовное дело в отношении Голунова по заказу высокопоставленного сотрудника ФСБ.
37-летний Марат Медоев сын генерал-майора Игоря Медоева, который работал помощником бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова и был награжден званием Героя России. Ранее Фонд борьбы с коррупцией обнаружил у отца Медоева 200-метровую квартиру в элитном жилом комплексе вблизи центра Москвы с оценочной стоимостью около 200 миллионов рублей. В 2011 году, ещё будучи советником министра обороны, Медоев-старший переехал в Словакию. Он купил дом в местечке Лимбах, где живут состоятельные словаки, в том числе бывший президент страны Иван Гашпарович.
Иван Голунов – специальный корреспондент издания "Медуза" – был задержан сотрудниками полиции 6 июня и обвинён в распространении наркотиков. Голунов заявил, что наркотики ему подбросили. После активной общественной кампании в защиту Голунова МВД закрыло дело. Проводивших задержание с нарушениями сотрудников полиции проверяет Следственный комитет, несколько человек уволено.
Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон провели в Биаррице пресс-конференцию по итогам саммита "Большой семёрки".
Трамп подчеркнул, что все вопросы, которые обсуждались на саммите в Биаррице, так или иначе подразумевали роль России в решении этих вопросов. По словам Трампа, вопрос о том, "почему здесь нет России?", витал в воздухе. Ранее на пресс-конференции Трамп подчеркнул, что его отношение к возвращению России в "Большую восьмёрку" "разделяют и другие лидеры", но Трамп не назвал их.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в понедельник, что лидерам "Большой семёрки" не удалось достичь согласия относительно приглашения России к участию в следующем саммите, который состоится в 2020 году в США. Что касается конфликта на востоке Украины, то по словам президента Франции, он и канцлер Германии Ангела Меркель намерены организовать "в ближайшие недели" саммит с участием лидеров России и Украины. Организаторы надеются, что предстоящая встреча "принесёт результаты".
Макрон, отвечая на вопросы журналистов об Иране, подчеркнул, что Трамп был заранее проинформирован о прибытии в Биарриц главы МИД Ирана Джавада Зарифа по его, Макрона, приглашению. По замыслу Макрона, в случае необходимости контакты между главами Госдепартамента США и МИД Ирана могли состояться немедленно – случись для этого важный повод. Речь же о встрече Трампа с Зарифом не шла, "с Трампом, по уровню, должен встречаться президент Ирана".
Политик Владимир Милов в понедельник вышел на свободу после 30 суток ареста. 29 июля оппозиционера арестовали по обвинению в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия и неповиновении сотрудникам полиции. Об этом сообщает глава штаба политика Яна Герасимова.
Милов был задержан 27 июля в студии YouTube-канала "Навальный Live", где он вёл прямую трансляцию с протестного митинга возле здания мэрии Москвы за допуск к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов. Оппозиционер собирается обжаловать арест в Европейском суде по правам человека.
Протесты в Москве продолжаются уже месяц. Их главное требование – допуск независимых кандидатов и честные выборы. Многих лидеров протестов уже по несколько раз задерживали, арестовывали и штрафовали за призывы участвовать в несогласованных мероприятиях.
После массовых задержаний на акциях 27 июля и 3 августа, а также уголовного дела о массовых беспорядках протестующие также потребовали освободить всех обвиняемых и расследовать применение силы со стороны полиции.
Из арт-объекта, созданного художником Покрасом Лампасом (Арсений Пыженков) в Екатеринбурге уберут очертания креста. Об этом в понедельник договорились организаторы фестиваля STENOGRAFFIA и представители "православной общественности" на совещании в администрации Оржоникидзевского района города.
Сообщается, что Покрас Лампас согласился с таким решением, чтобы избежать конфликта между жителями Екатеринбурга. В сообщении пресс-службы фестиваля говорится, что "арт-объект не был призван оскорбить чувство верующих, ему не придавалось религиозное значение". Ранее Покрас Лампас из-за протестов верующих отложил поездку в Екатеринбург для восстановления своей работы "Супрематический крест".
Работа художника на территории Уралмаша появилась в рамках фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA. Она представляла собой крест с отрывком из манифеста художника-авангардиста Казимира Малевича. Площадь рисунка – около 6,6 тысячи квадратных метров. Арт-объект согласовали с городскими властями.
Утром 19 июля местные СМИ сообщили, что спецтехника закатала "Супрематический крест" в асфальт. Власти города пообещали восстановить арт-объект. Работы должны были начаться 26 августа, в них планировал участвовать Покрас Лампас.
Накануне в Екатеринбурге прошла акция протеста верующих против супрематического креста. Один из её участников угрожал организаторам фестиваля STENOGRAFFIA "измазать площадь кровищей вот этих вот индейцев-сатанистов". "Здесь такой будет арт-объект, прозвенит на всю Россию!" – сказал православный активист.
Кандидат в депутаты Мосгордумы и проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара отказалась от дебатов с юристом Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь.
На своей странице в Фейсбуке Касамара сообщила, что "дебаты как форма политического диалога предполагают равенство участников", но поскольку они с Соболь заведомо находятся в неравных позициях, то "политические дебаты между ними невозможны".
В чём именно заключается неравенство позиций, Касамара не уточнила, добавив лишь, что готова "начать диалог с Соболь в более спокойной обстановке, когда политические страсти улягутся".
Касамара подчеркнула, что рассматривает "предложение Соболь провести дебаты с участием студентов как попытку повысить политизацию студенческого сообщества, а она и так сейчас зашкаливает".
"Один из наших студентов, Егор Жуков, находится в тюрьме, другой, Артем Тюрин, под арестом", – написала проректор ВШЭ, пообещав, что будет продолжать бороться за освобождение Жукова и попросив "не обострять ситуацию еще более".
При этом буквально за несколько часов до своего отказа Касамара была согласна на дебаты и даже заявляла, что её пресс-служба обсуждает, на каких условиях и где они будут проведены. Сама она хотела провести их в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Ранее Любовь Соболь, которой власти отказали в регистрации кандидатом на выборы в Мосгордуму, вызвала Касамару на публичные дебаты, назвав её членом команды Собянина и обвинив в "соучастии в атаке на общество".
Соболь вызвала проректора ВШЭ от имени всех незарегистрированных оппозиционных кандидатов – в частности, от имени Ильи Яшина, который должен был стать соперником Касамары по одному из округов, но отбывает уже четвёртый административный арест подряд по обвинению в организации акций протеста против недопуска до выборов оппозиции.
Соболь предлагала провести дебаты в Высшей школе экономики в присутствии студентов или в любом другом месте, где можно "провести открытый разговор перед аудиторией".
По делу бывшего российского министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова арестованы счета и имущество на 27 миллиардов рублей. Об этом заявил следователь на заседании суда. Мосгорсуд 26 августа рассматривает жалобы адвокатов Абызова на арест счетов и имущества.
В июле Басманный суд Москвы арестовал около 122 миллионов евро (8,7 миллиарда рублей), находящихся на счетах бывшего министра.
Абызова задержали 26 марта и на следующий день арестовали. По версии следствия, он похитил 4 миллиарда рублей у двух энергетических компаний в Сибири. Свою вину он не признаёт.
Михаил Абызов входит в рейтинг богатейших россиян по версии журнала Forbes. Издание оценивало его состояние в 1,2 миллиарда долларов в 2011 году, сейчас – в 600 миллионов долларов. Он занимал руководящие должности в крупных энергетических и ресурсодобывающих компаниях. С 1999 года был зампредом правления, а позже – членом правления РАО "ЕЭС России".
Городской суд Санкт-Петербурга восстановил регистрацию кандидатом в муниципальные депутаты главу местного штаба Алексея Навального Александра Шуршева, а также редактора газеты "Московский комсомолец" Максима Кузахметова.
Изначально обоих кандидатов зарегистрировала избирательная комиссия муниципального образования "Екатерингофский". Позже член "Единой России" Максим Григорьев подал иск об отмене этого решения. По словам Шуршева, в заявлении "единоросса" утверждалось, что избирком нарушил принцип равенства прав граждан, зарегистрировав оппозиционеров в неположенный срок. Ленинский районный суд удовлетворил исковое заявление. Теперь городской суд отменил решение районного.
Шуршев сообщил, что на выборах восстановили большую часть его команды, а остальных должны восстановить сегодня. "Будем побеждать", – прокомментировал глава питерского штаба Навального решение городского суда.
Выборы депутатов муниципальных советов Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября.
Суд штрафовал обвиняемого по так называемому московскому делу Данилу Беглеца на 20 тысяч рублей. Его признали виновным в том, что на массовой акции 27 июля в Москве он перекрывал дорогу. Об этом сообщает корреспондент "Медиазоны" из зала суда.
Обвиняемый вину не признаёт. Беглец утверждает, что ходил только по пешеходной зоне, ничего не перекрывал и не мешал проходу граждан.
Ранее сегодня суд продлил арест Беглеца до 20 февраля 2020 года. Гражданского активиста также обвиняют в применении насилия к сотруднику Росгвардии на акции 27 июля. Меру пресечения продлили в рамках рассмотрения дела по существу.
Сообщалось, что обвиняемый признал свою вину, а его дело будет рассматриваться в особом порядке – без исследования доказательств. Насилием следствие считает то, что Беглец оттолкнул рукой росгвардейца во время задержания. Ранее он настаивал, что не участвовал в акции.
Сегодня ещё один обвиняемый в применении насилия в отношении представителя власти на акции 27 июля Иван Подкопаев признал вину и попросил о суде в особом порядке. По версии следствия, Подкопаев распылил перцовый аэрозоль в сторону бойцов Росгвардии и причинил вред здоровью, неопасный для жизни.
После несогласованной акции в Москве 27 июля за честные выборы были арестованы 13 человек. 9 из них по-прежнему обвиняются в участии в массовых беспорядках, организаторами которых следствие считает неких неустановленных лиц.
В Екатеринбурге декан факультета среднего профессионального образования Уральского государственного аграрного университета Павел Шаравьев на собрании первокурсников перед началом учебного года назвал митинги оппозиции "злом" и посоветовал в них не участвовать. Об этом Znak.com рассказал один из участников этого собрания.
По его словам, декан рекомендовал обходить стороной людей с транспарантами, потому что за "фото с такими людьми могут отчислить". Шаравьев утверждал, что все эти митинги незаконны, и посоветовал "не светиться", чтобы "не потерять образование из-за этого пустяка", добавил собеседник издания.
В пресс-службе университета Znak.com сообщили, что в вузе не отчисляли студентов из-за участия в митингах. Там считают, что декан "перестраховался", чтобы студенты "никуда не влипли".
В Москве уже больше месяца проходят акции оппозиции с требованием допустить на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов. В регионах организовывают акции солидарности.
Недавно ректор Российского государственного гуманитарного университета Александр Безбородов заявил РАПСИ, что участие в несанкционированных акциях может повлечь за собой жесткую оценку вплоть до отчисления из вуза.
Ранее в СМИ уже появлялась информация об отчислении студентов после участия в акциях оппозиции, в частности -после антикоррупционных митингов в 2017 году, организованных сторонниками Алексея Навального. Один из них Олег Алексеев из Калининграда обратился в ЕСПЧ.
Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан сегодня, 26 августа, прокомментировал своё отсутствие на официальном праздновании Дня независимости в Киеве. Ранее сообщалось, что Богдан в день национального праздника находился в Сен-Тропе на свадьбе юриста Андрея Довбенко, который, по данным СМИ, имеет большое неформальное влияние в Министерстве юстиции.
"В свободное от работы время, куда хочу, туда иду. Хочу – на свадьбу в Сен-Тропе. Хочу – на фронт в Пески. Принципиально – не воровать (но этого Вам не понять)", – написал Богдан в соцсетях.
Андрей Богдан – в прошлом личный адвокат украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Теперь он занимает пост главы Офиса президента Владимира Зеленского.
Богдан неоднократно фигурировал в журналистских антикоррупционных расследованиях.
Литовские пограничники задержали двоих вооружённых пистолетами сотрудников пограничной службы ФСБ России, сообщает Интерфакс со ссылкой на телеканал LNK.
Замглавы Службы охраны государственной границы Литвы Видас Мачайтис заявил, что россияне оказались на территории чужой страны недалеко от посёлка Нида, на расстоянии в 500 метров от границы. Литовские пограничники обнаружили их с помощью систем видеонаблюдения.
По версии задержанных, они зашли в Литву непреднамеренно. Литовская сторона также объяснила случившееся неопытностью россиян. Пограничники ФСБ уже переданы России.
Художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) из-за протестов верующих отложил поездку в Екатеринбург для восстановления своей работы "Супрематический крест". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора фестиваля "Стенограффия" Анну Клец.
Работа Покраса Лампаса на территории Уралмаша появилась в рамках фестиваля уличного искусства "Стенограффия".Она представляла собой крест с отрывком из манифеста художника-авангардиста Казимира Малевича. Площадь рисунка – около 6,6 тысячи квадратных метров. Арт-объект согласовали с городскими властями.
Утром 19 июля местные СМИ сообщили, что спецтехника закатала "Супрематический крест" то ли в гудрон, то ли в асфальт.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал инцидент "возмутительным". Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский пообещал, что граффити будет восстановлено. Работы должны были начаться 26 августа, в них планировал участвовать сам Покрас Лампас.
Накануне в Екатеринбурге прошла акция протеста верующих против супрематического креста. Один из её участников угрожал организаторам фестиваля "Стенограффия" "измазать площадь кровищей вот этих вот индейцев-сатанистов". "Здесь такой будет арт-объект, прозвенит на всю Россию!" – сказал православный активист.
"Почта России" подготовила концепцию развития, по которой почтовые отделения будут преобразованы, как сказано в документе, в "центры притяжения".
По планам компании, в таких центрах клиенты смогут получить дополнительные непрофильные услуги – в частности, купить крепкий алкоголь.
На реформу "Почта России" просит выделить из бюджета около 85 миллиардов рублей. Проект концепции направлен на согласование в Минфин и Минкомсвязи.
В январе этого года "Почта России" уже начала продавать пиво более чем в трёх тысячах своих отделений, а глава компании Николай Подгузов объявил, что почтальоны будут выполнять некоторые функции фельдшера.
Росгидромет подтвердил повышение радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском. По словам специалистов, тогда образовалось облако радиоактивных инертных газов. Из-за него в городе был зафиксирован скачок уровня радиации. Облако, по данным экспертов, образовывалось после распада изотопов бария, стронция и лантана.
В ведомстве уверяют, что сейчас в Северодвинске "обстановка стабилизировалась" и опасных веществ в воздухе больше нет.
8 августа на полигоне в Архангельской области произошёл взрыв. Погибли пять человек. В регионе в 16 раз повысился уровень радиации. Минобороны не раскрыло подробности испытаний. Росатом, в свою очередь, настаивает, что ЧП произошло во время работ с реактивной установкой.
Местные врачи сообщали, что с заражёнными радиацией пострадавшими контактировали не менее 90 человек. По словам медиков, о радиации их не предупредили.
Ранее власти Архангельской области подтвердили, что у одного из врачей больницы, куда доставили пострадавших после взрыва под Северодвинском, нашли радиоактивный цезий-137. Однако утверждалось, что цезий-137 попал в организм врача через пищу.
Данила Беглец, которого обвиняют в применении насилия к сотруднику Росгвардии на акции 27 июля в Москве, признал вину и решил просить о рассмотрении его дела в суде в особом порядке – без исследования доказательств. Об этом "Медиазоне" сообщила его жена Диана.
Насилием следствие считает то, что Беглец оттолкнул рукой сотрудника Росгвардии. Ранее он настаивал, что не участвовал в акции. По его словам, 27 июля он находился на проспекте Сахарова, к нему подбежали полицейские и затащили его в автозак.
Сначала Беглецу предъявили обвинение в участии в массовых беспорядках, но позднее его переквалифицировали по более мягкой статье. Обвинение в участии в беспорядках грозит наказанием до 8 лет лишения свободы. Применение насилия к представителю власти – до 5 лет. Если дело рассмотрят в особом порядке, то Беглецу назначат срок не выше двух третей от максимального.
Сегодня, 26 августа, состоится предварительное заседание по делу Данилы Беглеца. Пристав Тверского суда Москвы отказался пускать прессу и его родственников на этаж, где пройдет заседание.
Сегодня же представитель суда сообщила "МБХ медиа", что ещё один обвиняемый в применении насилия в отношении представителя власти на акции 27 июля Иван Подкопаев признал вину и попросил о суде в особом порядке. По версии следствия, Подкопаев распылил перцовый аэрозоль в сторону бойцов Росгвардии и причинил вред здоровью, неопасный для жизни. Первоначальное обвинение в участии в массовых беспорядках с Подкопаева было снято.
Всего в связи с событиями 27 июля, когда в центре Москвы прошла несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, арестованы 13 человек. Девять из них по-прежнему обвиняются в участии в массовых беспорядках, организаторами которых следствие считает неких неустановленных лиц. Правозащитники и представители общественности считают, что события 27 июля нельзя квалифицировать как беспорядки, речь шла о мирной акции. Петицию с требованием закрыть уголовное дело подписали более 140 тысяч человек.
Власти Москвы отказались согласовать шествие оппозиции 3 сентября. Копию ответа мэрии опубликовала в фейсбуке глава предвыборного штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева.
В департаменте региональной безопасности Москвы заявили, что 3 сентября в городе будут проходить мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Кроме того, там посчитали, что в месте планируемого шествия отсутствует площадка для сбора заявленных 40 тысяч человек и акция может создать "помехи движению пешеходов и ограничит доступ к объектам инфраструктуры".
Шествие планировалось провести от Новопушкинского сквера до Гоголевского бульвара.
Ранее власти отказали Либертарианской партии в согласовании шествия по бульварам 31 августа в центре Москвы. Отказы получили и остальные заявители акций за свободные выборы в Мосгордуму и освобождение политзаключенных. При этом во всех случаях мэрия не предложила альтернативных площадок для акций.
Никулинская межрайонная прокуратура Москвы через суд потребовала лишить родительских прав Петра и Елену Хомских, предположительно, за участие в акции протеста. Об этом сообщает "Апология протеста".
Пётр Хомский попал в "провластный" видеоролик, как "охранник Навального", сообщили правозащитники.
Вероятно, речь идет про видеозапись, снятую на акции протеста 3 августа. На ней мужчина и женщина толкают коляски перед оцеплением полиции. В одной из колясок маленькая девочка. После этого на РЕН ТВ появился сюжет "о профессиональном провокаторе". Якобы мужчина и женщина, вцепившись в ручки колясок с детьми, спиной толкали полицейских, явно рассчитывая на ответную реакцию.
22 августа с супругами провели беседу, первое заседание было назначено на 2 сентября.
6 августа прокуратура потребовала лишить родительских прав супругов Проказовых. По версии ведомства, 27 июля на акции они передали годовалого мальчика обвиняемому по делу о массовых беспорядках Сергею Фомину, чтобы он смог выйти из оцепления и избежать задержания. Сейчас Проказовы находятся в статусе свидетелей.
27 июля и 3 августа в российской столице прошли акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. В обоих случаях число задержанных превысило тысячу, а полиция и Росгвардия применяли силу.
Депутаты Мосгордумы обратятся к Государственной думе с предложением обязать всех кандидатов от одномандатных округов собирать подписи избирателей. С такой инициативой на днях выступил секретарь московского отделения "Единой России" Андрей Метельский, пишут "Ведомости".
По словам собеседника газеты, эта идея обсуждалась у секретаря генсовета партии Андрея Турчака, который поддержал инициативу. Источник издания в администрации президента сказал, что пока инициатива Метельского похожа на пиар, поскольку обязательный сбор подписей ослабит саму "Единую Россию". "По сути, партия предлагает отказаться от своих преимуществ", – сказал он.
Метельский утверждает, что сбор подписей нужен для того, чтобы москвичи узнавали больше о своих депутатах независимо от того, к какой политической партии они принадлежат. Внести изменения в закон "Единая Россия" предложит после выборов в Мосгордуму.
Сейчас подписи обязаны собирать только самовыдвиженцы и кандидаты не представленных в парламенте партий.
Избирательные комиссии в Москве не зарегистрировали несколько десятков кандидатов в Мосгордуму, заявив о большом количестве брака в собранных ими подписях. К выборам не были допущены, в частности, сторонники Алексея Навального, Дмитрия Гудкова, муниципальные депутаты, многие кандидаты от партии "Яблоко". Недопуск независимых кандидатов на выборы вызвал массовые уличные протесты в Москве. В общей сложности были задержаны около трёх тысяч человек. Ряд незарегистрированных кандидатов были отправлены под административный арест.
Международная правозащитная группа "Агора" и сетевое сообщество "Диссернет" просят Верховный суд России признать недействительным новый состав Высшей аттестационной комиссии (ВАК). Об этом сегодня пишет "Коммерсантъ".
Заявители утверждают, что переназначение 17 членов ВАК нарушает закон, допускающий не более двух сроков в составе комиссии. 12 из них были переназначены на третий срок. А у ректора МГУ Виктор Садовничего и председателя комиссии, ректора РУДН Владимира Филиппова – уже шестой. Из-за этого любые решения ВАК являются незаконными, говорится в иске. В Министерстве образования и науки, которому подчиняется ВАК, заявляют о легитимности нового состава комиссии.
Ранее новый состав ВАК раскритиковал "Клуб 1 июля", в который входят академики и члены-корреспонденты Российской академии наук. В результате ротации из состава ВАК оказались выведены и участники борющегося с торговлей диссертациями сообщества "Диссернет", и несогласные со смешением науки с политикой, проявившимся в дискуссии о диссертации министра культуры России Владимира Мединского, говорится в обращении ученых. ВАК сформирована с очевидным нарушением действующих норм, что ставит под сомнение правомочность решений Высшей аттестационной комиссии, считают члены "Клуба 1 июля".
Второй пакет санкций США в отношении России из-за отравления в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии вступил в силу сегодня, 26 августа. Соответствующий документ размещён на сайте Федерального реестра страны.
Новые санкции Соединённых Штатов предполагают, в частности, ограничения на операции с госдолгом России. США требуют от международных финансовых организаций не предоставлять России кредиты. Американские банки не смогут участвовать в первичной продаже суверенного долга в России и давать правительству РФ кредиты.
О введении новых санкций США в отношении России из-за отравления Скрипалей стало известно в начале августа. Тогда же сообщалось, что они будут действовать не менее года.
В августе прошлого года Госдепартамент США ввёл в отношении России первый раунд санкций. Вашингтон потребовал от Москвы предоставить доказательства того, что Россия не использует химическое оружие, и допустить инспекторов на свои объекты, связанные с химическим и биологическим оружием. Москва, однако, не исполнила эти требования.
Во второй тур выборов президента самопровозглашенной Абхазии вышли действующий глава республики Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния. Об этом сообщает ТАСС. Предварительные итоги голосования будут объявлены позже, сказал председатель ЦИК Тамаз Гогия. Второй тур назначен на 8 сентября.
В выборах президента самопровозглашенной республики Абхазия участвовали девять кандидатов. Основная борьба за выход во второй тур развернулась между оппозиционером Алхасом Квицинией и бывшим министром иностранных дел Олегом Аршбой.
В выборах не участвовал оппозиционный лидер Аслан Бжания. Из-за его болезни выборы были перенесены, первоначально их планировалось провести 21 июля. Однако Бжания не смог завершить лечение и не стал выдвигать свою кандидатуру. Бжания призвал поддержать кандидатуру Квицинии.
Право на участие в выборах имеет более 100 тысяч человек, обладатели паспортов самопровозглашённой республики. Всего на территории Абхазии открыты 152 избирательных участка и ещё 2 – в России, одной из немногих стран, признающих независимость Абхазии. Подавляющее большинство членов ООН считает Абхазию частью территории Грузии.
МИД Грузии назвало голосование "очередной безуспешной попыткой узаконить оккупацию Абхазии", напомнив о том, что из Абхазии ранее были изгнаны несколько сотен тысяч этнических грузин, которые теперь лишены в республике права голоса.
На саммите "Большой семёрки" в Биаррице в минувшие дни европейские лидеры пытались ослабить конфронтацию между США и Ираном. Она нарастала с прошлого года, когда Трамп объявил о выходе США из соглашения по иранской ядерной программе, известного как "ядерная сделка". Глава МИД Ирана Джавад Зариф неожиданно прилетел в воскресенье в Биарриц. Он провёл более трёх часов в переговорах с Макроном и главой МИД Франции, беседовал и с членами делегаций Германии и Великобритании, сообщает Reuters.
"Предстоящий путь труден, но он стоит того, чтобы постараться его пройти", – написал глава МИД Ирана в твиттере, возвращаясь из Биаррица в Тегеран.
Французские официальные представители назвали обмен мнениями с иранским министром важным для "лучшего понимания предложений Тегерана". В Париже ожидают, что это поможет смягчить напряжённость, возникшую между США и их европейскими союзниками в связи с обсуждением иранской проблемы. США не верят в то, что Иран выполняет условия "ядерной сделки", и настаивают на сохранении санкций против Тегерана. Франция и другие европейские лидеры считают, что иранские власти соблюдают договорённости и Вашингтону надо ослабить давление на Иран.
Тюменская областная прокуратура начала проверку информации об отказе врачей местной больницы оказать помощь пациентке с отёком лёгких. Сообщение об этом опубликовано в воскресенье на сайте прокуратуры.
25 августа медики одной из больниц Тюмени якобы отказались принимать пациентку с отёком лёгких из-за того, что до конца их дежурства оставалось несколько минут. В департаменте здравоохранения Тюменской области подтвердили эту информацию.
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