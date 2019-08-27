"Дочка" "Ростеха" через суд пытается расторгнуть контракт с Boeing

Российская лизинговая компания "Авиакапитал-Сервис", которая принадлежит госкорпорации "Ростех", через суд пытается расторгнуть контракт с американской компанией Boeing на 225 миллионов долларов. Об этом сообщает Financial Times . Представитель "Авиакапитал-Сервиса" подтвердил подачу иска в окружной суд Чикаго.

Дочерняя структура "Ростеха" требует отменить заказ на поставку 35 самолетов "Боинг 737 MAX 8", вернуть ей предоплату и возместить ущерб и недополученную прибыль.

В иске от российской компании говорится, что две катастрофы с "Боингом 737 MAX 8" с разницей в полгода произошли вследствие "небрежных действий и решений" американской авиастроительной корпорации, которая привела не только к "браку" в конструкции самолёта, но и к "утаиванию важной информации" от потенциальных покупателей.

Это первое обращение в суд об отмене контракта в связи с проблемами с безопасностью "Боинга 737 MAX.