ГИБДД: Путин не нарушил правила, управляя мотоциклом без шлема

Владимир Путин не нарушил правила дорожного движения, сев за руль мотоцикла без шлема, поскольку это произошло во время "протокольного мероприятия", на которые нормы правил не распространяются.

Такой ответ поступил из ГИБДД аннексированного Севастополя юристу из Владивостока Максиму Чихунову в ответ на его обращение с просьбой проверить президента России на предмет нарушения правил дорожного движения. Об этом сайту Сибирь.Реалии сообщил сам Чихунов.

Владимир Путин без шлема сел за руль мотоцикла во время байк-шоу "Тень Вавилона", которое проводили в Севастополе 10 августа участники мотоклуба "Ночные волки". В качестве пассажиров Путин привёз на шоу глав администрации Крыма Сергея Аксенова и Севастополя - Михаила Развожаева. Они тоже были без шлемов.

В ответе ГИБДД подчёркивается, что "во время проведения протокольных мероприятий, спортивных соревнований, военных парадов" дорожное движение "полностью снимается (запрещается)", поэтому и нормы правил дорожного движения не действуют. Каким образом Путин и многочисленные байкеры могли проехать на мотоциклах, если дорожное движение было запрещено, в ответе не говорится.

По словам Чихунова, он не согласен с такой трактовкой правил и будет оспаривать ответ автоинспекции. "Я считаю, что закон для всех един" - подчеркнул Чихунов. Он признаёт, что Путина как президента вряд ли можно привлечь к ответственности, но настаивает на том, что за предполагаемое нарушение должны ответить по крайней мере сопровождавшие его лица.