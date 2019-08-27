Госсовет Татарстана направит в Государственную думу отрицательное заключение на предложение установить новую всероссийскую памятную дату — день окончания Великого стояния на реке Угре. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на решение двух комитетов татарского парламента.

Поправку в закон "О днях воинской славы и памятных датах России" внёс в Госдуму депутат от Калужской области Геннадий Скляр (Угра протекает по территории региона — РС). В пояснительной записке говорится, что противостояние русских и ордынских войск в 1480 году привело к обретению независимости Российского государства с центром в Москве. Законопроект был одобрен российским правительством и должен быть рассмотрен депутатами этой осенью.

В заключении Института истории Академии наук Татарстана утверждается, что дата не обоснована исторически, так как после 1480 года Русь продолжила выплачивать татарским ханам день. При этом учёные республики полагают, что отмечание новой памятной даты вызовет негативные последствия: в обществе стояние на Угре "воспринимается как противостояние русских и татар", которые академики называют "основными государствообразующими народами России".

Депутаты и учёные Татарстана про законопроект: