Блокадный код и сталинский триумф: соцсети о победобесии чиновников

Один из антигероев этой недели - спикер петербургского Заксобрания Вячеслав Макаров. Выступая на городском педагогическом совете, он озаботился тем, что современную молодёжь втягивают в акции протеста:
Все мы являемся свидетелями уличных акций, несанкционированных митингов, на которые выходят не только студенты, но и школьники. А как же наш уникальный блокадный код, как же код победителей? Тряхнуть страну легко, но потом разгребать будет невозможно, разрушить легко
"Уникальный блокадный код" многих покоробил.
Какая же ты мракобесная и циничная скотина господин Макаров.
А в блокадном коде про воровство ничего нет?
Вообще не поняла, причем тут блокадный код, что это за код... Что, блокадники и их дети на все согласные что ли? Блин, какая околесица!!!
Блокадный код: Сдохнем от голода, но протестовать не будем!
Скорей бы уже закончилось это засилие тупости... Пока они страну не расхлебали окончательно.
Блокадный код, освенцимский код... Ни мозгов, ни совести.
Да какую только пургу не понесешь, желая сохранить свои привилегии
О, снова тема про школьников на митингах. То у них "приезжие" на акции протеста выходят, то школьники. Еще и спекулируют на теме блокады Ленинграда, ну совсем ничего святого у единороссов. Гнать их надо поганой метлой на всех выборах
Интересно, впрочем, что этот код Вячеслав Макаров припоминает по поводу и без: встречаясь с блокадниками, живущими в Израиле, рассказывая школьникам об акции "Бессмертный полк", обращаясь к принимающим присягу юнармейцам и даже награждая мать экс-губернатора Полтавченко.
Про "наш уникальный блокадный код" рассуждает Вячеслав Макаров, который родился в 1955 году в селе Крутченская Байгора Липецкой области. Похоже, в 60-е годы село Крутченская Байгора перенесло блокаду
Интересно как там уникальный код губернатора Беглова, уроженца города Баку
Макаров и Мединский упомянуты вместе неслучайно. Ведь где уникальный код победителей, там, конечно, и в истории могут быть только триумфы. Одним из них министр культуры громогласно провозгласил пакт Молотова-Риббентропа, 80-летие которого отмечается в конце августа. Вот его колонка на сайте РИА "Новости":
Серьезной ошибкой властей СССР на "идеологическом фронте" было сокрытие правды о секретном протоколе к советско-германскому договору о ненападении 23 августа 1939 г. ("пакт Молотова-Риббентропа"). В "перестройку" на головы тогда еще советских людей обрушилась масса разоблачающих "сталинскую внешнюю политику" сентенций и назойливых идеологем.
Повторялось с разных углов одно и то же: в августе 1939-го два тирана разделили Европу и начали Вторую мировую. <...>
Логика причинно-следственных связей, общий контекст мировых противоречий накануне Второй мировой вдруг стали никому не нужны и не интересны. Апофеозом стало истеричное шельмование "пакта" Съездом Народных депутатов в 1989 г. <...>
Пора отвлечься как от демонической личности Сталина, так и наших личных приверженностей к тем или иным сегодняшним политическим взглядам и ценностям. <...>
Уметь договариваться в своих интересах с любой самой недружественной стороной (прекрасно понимая, кто есть who, опять же считайте Сталина и Молотова негодяями, но точно – не дураками) – это, в общем, и есть дипломатия.
80 лет назад ими было сделано именно это.
Кстати, уроки "пакта" пригодились уже самому поколению победителей. Ведь Ялта – это, по сути, тот же Пакт о ненападении, только глобального масштаба. Пакт двух равновеликих проектов цивилизационного масштаба – советского и американского – о правилах конкуренции, о добровольных самоограничениях, о глобальных институтах международного права. Пакт умных и сильных, которые разумно сочли, что лучше быть конкурентами, чем врагами. Пакт, который заложил основы Мира на планете на долгие десятилетия.
То что Мединский решил подкрутить фокус к пакту Молотов-Рибентроп не удивительно. Давно к тому шло.
В наше время о нем говорили, но немного стыдливо, во всяком случае, особо не распространялись. И уж точно никому не пришло бы в голову, как это сделал на днях министр-историк Мединский, громогласно объявить пакт с сопутствующими секретными договоренностями «дипломатическим триумфом СССР» и, представьте, приравнять его к Ялтинским соглашениям.
Собственно, в любом вменяемом историческом исследовании, которое я видел, основная вина возлагается на Англию и Францию, сначала спавшими, потом боявшимися, потом прошедшими на близорукие уступки в Мюнхене и не пытавшимися, пока не припекло, договориться с Россией. Пакт Молотова-Риббентропа был жестоким и циничным по отношению к Польше и балтийским странам, он ничем, по факту, не помог нам, но считать что он был каким-то ключевым событием, направившим войну по другому, странно. Никто и не считает.
Советская пропаганда раздувала "неожиданность нападения" на СССР, чтобы замылить роль казней военных перед войной и катастрофические поражения первого года, но вообще-то подготовка к войне с Гитлером продолжалась полным ходом и после пакта. Это правда, что Сталин не верил разведке про дату нападения, но значительная часть руководства верила и, главное, подготовка частей, планов, мобилизация и т.п. шла максимальным темпом. Была ли бы подготовка быстрее без пакта - интересная гипотеза, но я не видел убедительных аргументов. Коротко говоря, считать, что пакт с Гитлером - это какая-то особо важная ошибка в ряду множества ошибок, допущенных во время подготовки к войне, нет оснований.
Почему Нарышкину с Мединским надо было так представляться с "дипломатической победой", непонятно.
В связи с юбилеем «триумфа советской дипломатии», как назвал эту мерзость доктор исторических наук Мединский, сказано много интересного. Например, что Польшу Сталин оккупировал исключительно для того, чтобы спасти от Гитлера тамошних евреев – переживал очень за них. Это не Мединский, это какой-то другой крупный мыслитель.
Интересно не то, что они врут – это их природа такая. Интересно, что народ, в общем, эту ложь воспринимает. И дело не в их монополии на СМИ – нет у них монополии, любая информация доступна. Важнее то, что за последние годы вообще уничтожена ценность правды. Правду ты говоришь или лжешь, перестало иметь значение. Главное, есть ли в твои словах, в бесконечных потоках самодовольного вранья одна главная идея: мы – самые крутые, всех порвем. А что при этом ты говоришь, что Земля – плоская, так и ладно!
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