Блокадный код и сталинский триумф: соцсети о победобесии чиновников

Один из антигероев этой недели - спикер петербургского Заксобрания Вячеслав Макаров. Выступая на городском педагогическом совете, он озаботился тем, что современную молодёжь втягивают в акции протеста:

Все мы являемся свидетелями уличных акций, несанкционированных митингов, на которые выходят не только студенты, но и школьники. А как же наш уникальный блокадный код, как же код победителей? Тряхнуть страну легко, но потом разгребать будет невозможно, разрушить легко

"Уникальный блокадный код" многих покоробил.

Сергей Широков:

Какая же ты мракобесная и циничная скотина господин Макаров.

Гриша Артемьев:

А в блокадном коде про воровство ничего нет?

Ангелина Юганова:

Вообще не поняла, причем тут блокадный код, что это за код... Что, блокадники и их дети на все согласные что ли? Блин, какая околесица!!!

Артемий Иванов:

Блокадный код: Сдохнем от голода, но протестовать не будем!

Анастасия Пяри:

Скорей бы уже закончилось это засилие тупости... Пока они страну не расхлебали окончательно.

Сергей Сабсай:

Блокадный код, освенцимский код... Ни мозгов, ни совести.

Элла Василенко:

Да какую только пургу не понесешь, желая сохранить свои привилегии

Любовь Соболь:

О, снова тема про школьников на митингах. То у них "приезжие" на акции протеста выходят, то школьники. Еще и спекулируют на теме блокады Ленинграда, ну совсем ничего святого у единороссов. Гнать их надо поганой метлой на всех выборах

Интересно, впрочем, что этот код Вячеслав Макаров припоминает по поводу и без: встречаясь с блокадниками, живущими в Израиле, рассказывая школьникам об акции "Бессмертный полк", обращаясь к принимающим присягу юнармейцам и даже награждая мать экс-губернатора Полтавченко.

Дмитрий Сухарев:

Про "наш уникальный блокадный код" рассуждает Вячеслав Макаров, который родился в 1955 году в селе Крутченская Байгора Липецкой области. Похоже, в 60-е годы село Крутченская Байгора перенесло блокаду

Сергей Смирнов:

Интересно как там уникальный код губернатора Беглова, уроженца города Баку

Макаров и Мединский упомянуты вместе неслучайно. Ведь где уникальный код победителей, там, конечно, и в истории могут быть только триумфы. Одним из них министр культуры громогласно провозгласил пакт Молотова-Риббентропа, 80-летие которого отмечается в конце августа. Вот его колонка на сайте РИА "Новости":

Серьезной ошибкой властей СССР на "идеологическом фронте" было сокрытие правды о секретном протоколе к советско-германскому договору о ненападении 23 августа 1939 г. ("пакт Молотова-Риббентропа"). В "перестройку" на головы тогда еще советских людей обрушилась масса разоблачающих "сталинскую внешнюю политику" сентенций и назойливых идеологем.

Повторялось с разных углов одно и то же: в августе 1939-го два тирана разделили Европу и начали Вторую мировую. <...>

Логика причинно-следственных связей, общий контекст мировых противоречий накануне Второй мировой вдруг стали никому не нужны и не интересны. Апофеозом стало истеричное шельмование "пакта" Съездом Народных депутатов в 1989 г. <...>

Пора отвлечься как от демонической личности Сталина, так и наших личных приверженностей к тем или иным сегодняшним политическим взглядам и ценностям. <...>

Уметь договариваться в своих интересах с любой самой недружественной стороной (прекрасно понимая, кто есть who, опять же считайте Сталина и Молотова негодяями, но точно – не дураками) – это, в общем, и есть дипломатия.

80 лет назад ими было сделано именно это.

Кстати, уроки "пакта" пригодились уже самому поколению победителей. Ведь Ялта – это, по сути, тот же Пакт о ненападении, только глобального масштаба. Пакт двух равновеликих проектов цивилизационного масштаба – советского и американского – о правилах конкуренции, о добровольных самоограничениях, о глобальных институтах международного права. Пакт умных и сильных, которые разумно сочли, что лучше быть конкурентами, чем врагами. Пакт, который заложил основы Мира на планете на долгие десятилетия.

Алексей Орлов:

То что Мединский решил подкрутить фокус к пакту Молотов-Рибентроп не удивительно. Давно к тому шло.

Лев Симкин:

В наше время о нем говорили, но немного стыдливо, во всяком случае, особо не распространялись. И уж точно никому не пришло бы в голову, как это сделал на днях министр-историк Мединский, громогласно объявить пакт с сопутствующими секретными договоренностями «дипломатическим триумфом СССР» и, представьте, приравнять его к Ялтинским соглашениям.

Константин Сонин:

Собственно, в любом вменяемом историческом исследовании, которое я видел, основная вина возлагается на Англию и Францию, сначала спавшими, потом боявшимися, потом прошедшими на близорукие уступки в Мюнхене и не пытавшимися, пока не припекло, договориться с Россией. Пакт Молотова-Риббентропа был жестоким и циничным по отношению к Польше и балтийским странам, он ничем, по факту, не помог нам, но считать что он был каким-то ключевым событием, направившим войну по другому, странно. Никто и не считает.

Советская пропаганда раздувала "неожиданность нападения" на СССР, чтобы замылить роль казней военных перед войной и катастрофические поражения первого года, но вообще-то подготовка к войне с Гитлером продолжалась полным ходом и после пакта. Это правда, что Сталин не верил разведке про дату нападения, но значительная часть руководства верила и, главное, подготовка частей, планов, мобилизация и т.п. шла максимальным темпом. Была ли бы подготовка быстрее без пакта - интересная гипотеза, но я не видел убедительных аргументов. Коротко говоря, считать, что пакт с Гитлером - это какая-то особо важная ошибка в ряду множества ошибок, допущенных во время подготовки к войне, нет оснований.

Почему Нарышкину с Мединским надо было так представляться с "дипломатической победой", непонятно.

Леонид Гозман:

В связи с юбилеем «триумфа советской дипломатии», как назвал эту мерзость доктор исторических наук Мединский, сказано много интересного. Например, что Польшу Сталин оккупировал исключительно для того, чтобы спасти от Гитлера тамошних евреев – переживал очень за них. Это не Мединский, это какой-то другой крупный мыслитель.

Интересно не то, что они врут – это их природа такая. Интересно, что народ, в общем, эту ложь воспринимает. И дело не в их монополии на СМИ – нет у них монополии, любая информация доступна. Важнее то, что за последние годы вообще уничтожена ценность правды. Правду ты говоришь или лжешь, перестало иметь значение. Главное, есть ли в твои словах, в бесконечных потоках самодовольного вранья одна главная идея: мы – самые крутые, всех порвем. А что при этом ты говоришь, что Земля – плоская, так и ладно!