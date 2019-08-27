Жители города Киселёвск в Кемеровской области обратились в Международный уголовный суд с просьбой провести расследование добычи угля, которая, по их мнению, угрожает экологии. Текст заявления в суд и видеообращение опубликовало издание "Новости Киселёвска". Ранее жители города записали обращение с просьбой дать им статус беженцев для переселения в Канаду.

Горожане обратились к председателю Международного уголовного суда Чили Эбое-Осуджи и прокурору Фату Бенсуда. Они попросили "произвести международное уголовное расследование фактов варварской угледобычи на территории Киселёвского городского округа Кемеровской области открытым способом".

По их данным, на этой территории находится девять разрезов, добывающих уголь открытым способом, и пять горно-обогатительных предприятий по переработке угля. Эти предприятия находятся в непосредственной близости к домам жителей города.

Авторы обращения считают, что предприятия "зачастую нарушают действующее законодательство России, в части соблюдения прав жителей Киселевского городского округа на благоприятную окружающую среду, исключающую вредное воздействие на жизнь и здоровье людей".

Они отмечают, что такая производственная деятельность привела к росту уровня онкологических заболеваний и болезней органов дыхания. При этом людей не переселяют с опасной территории.

На этом фоне уполномоченные органы власти продолжают предоставлять земли под осуществление добычи угля открытым способом, а также под строительство предприятий по переработке угля, говорится в обращении.

В качестве примера жители приводят объявленный комитетом управления муниципальным имуществом аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 662 тысячи квадратных метров на улице Стандартная под недропользование сроком на 5 лет.