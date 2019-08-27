Джон Болтон посетит Украину, Молдавию и Белоруссию

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во вторник приедет с визитом в Киев. Об этом сообщило посольство США на Украине. Болтон также на этой неделе посетит Белоруссию и Молдавию.

О своей предстоящей поездке в Киев Болтон накануне написал в твиттере.

По словам Болтона, Соединённые Штаты поддерживают усилия президента Украины Владимира Зеленского по продвижению реформ и его "стремление создать более сильную и процветающую Украину".

Когда конкретно Болтон приедет в Киев и что станет темой переговоров в столице Украины, не сообщается. Известно, однако, что 29 августа советник Дональда Трампа посетит Молдавию по приглашению премьер-министра этой страны Майи Санду, а до конца этой недели посетит Минск. По всей вероятности, визит на Украину также состоится на этой неделе.

Приезд Болтона в Молдавию будет первым визитом советника президента США после отстранения от власти сил, связанных с Владимиром Плахотнюком. Соединённые Штаты, как и Россия, поддержали нынешнее коалиционное правительство страны.

Ещё больший интерес наблюдателей вызывает предстоящий визит Болтона в Белоруссию. Как отмечает Foreign Policy, речь идёт о визите наиболее высокопоставленного американского представителя в Минск в нынешнем столетии. Визит организован на фоне осложнения отношений Минска с Москвой: президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно заявлял о давлении со стороны Кремля с целью добиться более глубокой зависимости Белоруссии от России. Администрация президента Белоруссии во вторник подтвердила, что Александр Лукашенко встретится с Джоном Болтоном.