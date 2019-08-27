Активисты Шиеса обжаловали в ЕСПЧ штрафы за протест

Пять участников акций протеста против строительства полигона на станции Шиес обратились в Европейский суд по правам человека с жалобами на штрафы за участие в митинге и шествии 7 апреля в Архангельске. Об этом 27 августа сообщается в телеграм-канале проекта "Апология протеста".

Активисты Елена Калинина, Екатерина Цветкова, Михаил Шаклеин, Николай Григорьев и Евгений Богучарский были оштрафованы за участие в двух публичных мероприятиях. По мнению юристов проекта, власти нарушили принцип, по которому человек не может быть наказан за одно и то же деяние. Сам факт штрафов нарушал право людей на свободу собраний.

В Архангельске 7 апреля состоялись многотысячные шествие и митинг против строительства мусорного полигона на станции Шиес. Они не были согласованы с властями. На самих акциях полиция никого не задерживала, но после неё протоколы были составлены почти на 40 человек.

После митинга и шествия на одного из активистов Андрея Боровикова возбудили уголовное дело о неоднократном нарушении правил проведения акций. Сейчас оно рассматривается в суде.