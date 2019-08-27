Журналиста из Красноярска вызвали в СК из-за ролика про губернатора

Следственный комитет вызывает на беседу жителей Красноярска за публикацию ссылок на пародийное видео о губернаторе Александре Уссе. Об этом изданию "Сибирь.Реалии" сообщил автор ролика, учредитель издания KrasNews.com Дмитрий Полушин, также вызванный в ведомство.
По словам Полушина, СК интересует видеоролик "Кино и немцы. Планёрка губернатора Александра Усса", опубликованный на YouTube-канале издания в июне. Полушин наложил титры на военную драму "Бункер" о Второй мировой войне, представив вместо сцены совещания руководства в бункере Адольфа Гитлера заседание красноярских чиновников на тему вырубки леса в регионе.
В пародии Гитлер выступает в роли красноярского губернатора Александра Усса, а его окружение — в виде региональных чиновников. За два месяца ролик набрал почти 280 тысяч просмотров, его переопубликовали более сотни человек.
Самого журналиста пригласили в ведомство в среду, 28 августа, для того чтобы "написать объяснительную". По словам Полушина, следователь по особо важным делам квалифицирует это видео как неуважение к краевой власти, журналист с этим не согласен.
В Следственном комитете отказались прокомментировать вызовы жителей Красноярска из-за видео.
Ростовский областной суд отклонил жалобу члена совета общественной организации "Открытая Россия" Анастасии Шевченко и оставил её под домашним арестом до 20 октября.
При это суд разрешил Шевченко звонить детям. В остальном условия домашнего ареста оставлены без изменений – обвиняемой по-прежнему запрещено выходить из дома, пользоваться интернетом и общаться с кем-либо, кроме близких родственников и адвокатов.
Шевченко была задержана, а затем арестована, в январе этого года. Уголовное дело против неё является первым в России, заведённым по статье "Деятельность нежелательной организации". Активистке вменяют два эпизода: участие в политических дебатах и организацию семинара для кандидатов в депутаты.
31 января, спустя неделю после того, как Шевченко отправили под домашний арест, умерла её старшая дочь, страдавшая серьёзным заболеванием и находившаяся в лечебном интернате. Только за день до смерти дочери Шевченко разрешили навестить её в реанимации.
Международная правозащитная организация Amnesty International признала Анастасию Шевченко узницей совести и призвала власти немедленно её освободить. С аналогичным заявлением выступили правозащитники из Human Rights Watch, которые назвали арест активистки "грубым нарушением" свободы граждан создавать союзы и объединения.
Бразилия отказалась от финансовой помощи, предложенной "Большой семёркой" для тушения лесных пожаров в Амазонии. Президент Франции, принимавший в Биаррице лидеров G7, объявил о готовности стран – участниц саммита выделить Бразилии в общей сложности 22 миллиона долларов.
Бразильские власти не объяснили отказ от помощи. Комментируя заявление Эммануэля Макрона о помощи, глава администрации президента Бразилии Оникс Лорензони заявил изданию Globo: "Спасибо, конечно, но, возможно, эти средства следовало бы потратить на восстановление лесов в Европе". Би-би-си приводит слова Лорензони, в которых он, в качестве аргумента, упомянул пожар в соборе Парижской Богоматери в апреле этого года: "Макрон не в состоянии предотвратить предсказуемый пожар в храме, который является всемирным наследием, и теперь хочет поучать нашу страну?"
Ранее президент Жаир Болсонару говорил, что у бразильского правительства недостаточно средств для борьбы с пожарами.
Французское отделение Greenpeace назвало предложение "Большой семёрки" "неадекватным" размаху нынешнего бедствия в Амазонии.
Центральный районный суд Симферополя освободил из-под стражи крымско-татарского активиста Эдема Бекирова, обвиняемого в незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывчатых веществ и боеприпасов. Его отпустили под обязательство являться в дальнейшем на судебные заседания.
С инициативой об изменении меры пресечения выступила медицинская часть Симферопольского СИЗО, где Бекиров содержался девять месяцев.
Эдем Бекиров, инвалид первой группы, был задержан в декабре 2018 года при переходе административной границы аннексированного Россией Крыма. По версии следствия, за несколько месяцев до этого он попросил знакомого сохранить 12 кг взрывчатки и патроны, однако тот рассказал обо всём сотрудникам ФСБ России. Бекиров отрицает вину и утверждает, что не имеет отношения к боеприпасам и взрывчатке.
Здоровье активиста за время его пребывания в СИЗО ухудшилось, защита обратилась с просьбой принять срочные меры в Европейский суд по правам человека. Он обязал Россию перевести Бекирова в гражданскую клинику и оказать ему необходимую помощь, однако этого сделано не было.
Правозащитное движение "Мемориал" признало Эдема Бекирова политзаключенным.
Пять участников акций протеста против строительства полигона на станции Шиес обратились в Европейский суд по правам человека с жалобами на штрафы за участие в митинге и шествии 7 апреля в Архангельске. Об этом 27 августа сообщается в телеграм-канале проекта "Апология протеста".
Активисты Елена Калинина, Екатерина Цветкова, Михаил Шаклеин, Николай Григорьев и Евгений Богучарский были оштрафованы за участие в двух публичных мероприятиях. По мнению юристов проекта, власти нарушили принцип, по которому человек не может быть наказан за одно и то же деяние. Сам факт штрафов нарушал право людей на свободу собраний.
В Архангельске 7 апреля состоялись многотысячные шествие и митинг против строительства мусорного полигона на станции Шиес. Они не были согласованы с властями. На самих акциях полиция никого не задерживала, но после неё протоколы были составлены почти на 40 человек.
После митинга и шествия на одного из активистов Андрея Боровикова возбудили уголовное дело о неоднократном нарушении правил проведения акций. Сейчас оно рассматривается в суде.
Тверской районный суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей незарегистрированного кандидата на выборы в Мосгордуму Константина Янкаускаса за участие в акции 14 июля у здания Мосгоризбиркома. Ранее оппозиционер уже отбыл 10 суток административного ареста за твит с призывом выйти на эту акцию. Янкаускас заявил, что будет подавать апелляцию в Мосгорсуд и в случае отказа обращаться в ЕСПЧ.
Дважды привлекать к ответственности за одно и то же правонарушение запрещено и Кодексом об административных нарушениях, и Конституцией, отметил оппозиционный политик.
За последний месяц Янкаускаса трижды отправляли в спецприемник. 14 августа его арестовали на девять суток по обвинению в организации несогласованного митинга – за пост в Фейсбуке об акции протеста 3 августа. До этого политика арестовывали на семь суток за акцию в поддержку независимых кандидатов на Трубной площади и на десять суток за пост в твиттере про митинг в Новопушкинском сквере. Каждый раз Янкаускаса задерживали на выходе из спецприёмника.
Последние животные из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя в Приморье – шесть белух и две косатки – были во вторник выпущены на свободу на мысе Перовского в Хабаровском крае. Об этом сообщили сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.
По словам сотрудников института, животных пять дней везли за 1800 километров из бухты Средняя в Приморье к берегу Охотского моря. Дорогу осложнили ливни в Приморском крае. Косаткам и белухам после реадаптации и взятия анализов установили спутниковые метки и выпустили животных в естественные условия обитания.
Косатки Харя и Форест, выпущенные одновременно через транспортировочную клеть, вместе ушли в северную часть залива. За их поведением в дикой природе, как и за восемью другими ранее выпущенными косатками, первые дни будут следить учёные института.
Четвёртый выпуск животных, запланированный на 22 августа, задержался из-за наводнения в Хабаровском крае. Выпуск первых двух косаток и шести белух в Охотском море состоялся 27 июня. Затем было проведено еще два выпуска.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Москву в попытке преодолеть растущие разногласия между Россией и Анкарой по поводу Сирии. Турция настаивает на прекращении поддержки, которую оказывает Россия войскам Асада в провинции Идлиб.
На прошлой неделе Эрдоган предупредил, что наступление правительственных войск в Идлибе на вооружённые отряды противников Асада представляет угрозу национальной безопасности Турции.
В сентябре прошлого года в Сочи было подписано соглашение между Москвой и Анкарой, благодаря которому было, как пишет "Голос Америки", предотвращено наступление войск режима Асада в провинции Идлиб. В понедельник, 27 августа, министр иностранных дел России Сергей Лавров поддержал нынешнее наступление на Идлиб, отметив, что Турция не может сдержать повстанцев, как это было предусмотрено сочинскими соглашениями.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во вторник приедет с визитом в Киев. Об этом сообщило посольство США на Украине. Болтон также на этой неделе посетит Белоруссию и Молдавию.
О своей предстоящей поездке в Киев Болтон накануне написал в твиттере.
По словам Болтона, Соединённые Штаты поддерживают усилия президента Украины Владимира Зеленского по продвижению реформ и его "стремление создать более сильную и процветающую Украину".
Когда конкретно Болтон приедет в Киев и что станет темой переговоров в столице Украины, не сообщается. Известно, однако, что 29 августа советник Дональда Трампа посетит Молдавию по приглашению премьер-министра этой страны Майи Санду, а до конца этой недели посетит Минск. По всей вероятности, визит на Украину также состоится на этой неделе.
Приезд Болтона в Молдавию будет первым визитом советника президента США после отстранения от власти сил, связанных с Владимиром Плахотнюком. Соединённые Штаты, как и Россия, поддержали нынешнее коалиционное правительство страны.
Ещё больший интерес наблюдателей вызывает предстоящий визит Болтона в Белоруссию. Как отмечает Foreign Policy, речь идёт о визите наиболее высокопоставленного американского представителя в Минск в нынешнем столетии. Визит организован на фоне осложнения отношений Минска с Москвой: президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно заявлял о давлении со стороны Кремля с целью добиться более глубокой зависимости Белоруссии от России. Администрация президента Белоруссии во вторник подтвердила, что Александр Лукашенко встретится с Джоном Болтоном.
Европейский суд по правам человека оштрафовал Россию на 34 тысячи евро за незаконный арест и гибель бывшего юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Суд признал, что власти России нарушили право Магнитского на справедливое правосудие, жизнь и не обеспечили эффективного расследования причин его смерти.
Юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский был арестован в 2008 году по обвинению в помощи в неуплате налогов. Он умер в московском следственном изоляторе "Матросская тишина" в 2009 году. Руководство СИЗО сообщило, что причиной смерти стала сердечная недостаточность. Адвокаты утверждают, что ему своевременно не предоставили медицинскую помощь.
В 2012 году США приняли "акт Магнитского" – закон, вводящий санкции в отношении лиц, причастных к нарушению прав человека в России. Позднее аналогичные законопроекты появились в Канаде, странах Балтии и Великобритании.
Жители города Киселёвск в Кемеровской области обратились в Международный уголовный суд с просьбой провести расследование добычи угля, которая, по их мнению, угрожает экологии. Текст заявления в суд и видеообращение опубликовало издание "Новости Киселёвска". Ранее жители города записали обращение с просьбой дать им статус беженцев для переселения в Канаду.
Горожане обратились к председателю Международного уголовного суда Чили Эбое-Осуджи и прокурору Фату Бенсуда. Они попросили "произвести международное уголовное расследование фактов варварской угледобычи на территории Киселёвского городского округа Кемеровской области открытым способом".
По их данным, на этой территории находится девять разрезов, добывающих уголь открытым способом, и пять горно-обогатительных предприятий по переработке угля. Эти предприятия находятся в непосредственной близости к домам жителей города.
Авторы обращения считают, что предприятия "зачастую нарушают действующее законодательство России, в части соблюдения прав жителей Киселевского городского округа на благоприятную окружающую среду, исключающую вредное воздействие на жизнь и здоровье людей".
Они отмечают, что такая производственная деятельность привела к росту уровня онкологических заболеваний и болезней органов дыхания. При этом людей не переселяют с опасной территории.
На этом фоне уполномоченные органы власти продолжают предоставлять земли под осуществление добычи угля открытым способом, а также под строительство предприятий по переработке угля, говорится в обращении.
В качестве примера жители приводят объявленный комитетом управления муниципальным имуществом аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 662 тысячи квадратных метров на улице Стандартная под недропользование сроком на 5 лет.
Госкорпорация Роскосмос объявила тендер на проведение исследований, связанных с обеспечением безопасного пребывания и работы космонавтов на Луне. Стоимость контракта составляет 373 миллиона рублей, заявки будут принимать до 18 сентября.
В январе глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью РБК говорил, что запуск космических аппаратов на Луну планируется осуществить в 2021 году. Позже он заявлял, что пилотируемые полеты к спутнику начнутся в 2029 году, а высадка человека запланирована на 2030 год.
Соединенные Штаты готовятся отправить человека на Луну в 2024 году. По словам вице-президента США Майка Пенса, американцы на Луне хотят построить базу, которая позволит в будущем полететь на Марс. По данным The Wall Street Journal, в 2020 году НАСА рассчитывает получить из бюджета 21 миллиард долларов.
Дмитрий Рогозин возглавляет Роскосмос с 2018 года. Он неоднократно делал заявления о космических амбициях России в ближайшие десятилетия. Он, в частности, обещал, что через полтора года его ведомство будет доставлять космонавтов на МКС "быстрее, чем лететь от Москвы до Брюсселя", а к 2030 году произведет пилотируемую высадку на Луну и "вытеснит Илона Маска с рынка космических услуг". В ответ премьер Дмитрий Медведев призвал "исполнителей" работ в ракетно-космической отрасли "заканчивать с прожектерством".
Год назад глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщал, что в Роскосмосе выявлены нарушения на 760 миллиардов рублей. "Несколько миллиардов утрачено, то есть, по сути, своровано", – цитировал Кудрина ТАСС.
11 октября прошлого года произошла первая в российской истории авария пилотируемого космического корабля "Союз-МС10" . Экипаж сумел эвакуироваться и не пострадал.
Госсовет Татарстана направит в Государственную думу отрицательное заключение на предложение установить новую всероссийскую памятную дату – день окончания Великого стояния на реке Угре. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на решение двух комитетов татарского парламента.
Поправку в закон "О днях воинской славы и памятных датах России" внёс в Госдуму депутат от Калужской области Геннадий Скляр (Угра протекает по территории региона. – РС). В пояснительной записке говорится, что противостояние русских и ордынских войск в 1480 году привело к обретению независимости Российского государства с центром в Москве. Законопроект был одобрен российским правительством и должен быть рассмотрен депутатами этой осенью.
В заключении Института истории Академии наук Татарстана утверждается, что дата не обоснована исторически, так как после 1480 года Русь продолжила выплачивать татарским ханам день. При этом учёные республики полагают, что отмечание новой памятной даты вызовет негативные последствия: в обществе стояние на Угре "воспринимается как противостояние русских и татар", которых академики называют "основными государствообразующими народами России".
Депутаты и учёные Татарстана про законопроект:
Суд в Кемерове назначил административный штраф в размере 10 тысяч рублей владельцу кемеровской пекарни, ставшей известной из-за гомофобной таблички. Антона Ипатова признали виновным в разжигании ненависти. В мае пекарня, в которой эксперты обнаружили нарушения при производстве, была закрыта.
Решение о штрафе опубликовано на сайте Центрального суда Кемерова. Согласно документу, Ипатов выставил табличку "по личным убеждениям", так как "всё неестественное ему чуждо" и он не желает, чтобы в его магазине присутствовали люди нетрадиционной сексуальной ориентации, поскольку они "могут повлиять на его детей".
По мнению судьи, подобная надпись оказывает "активное воздействие на людей", унижая достоинство отдельного лица или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе.
В мае пекарню закрыли, что Ипатов объяснил "лживыми нападками" и заявил, что это произошло "не из-за качества продукции, а по другим причинам". В конце марта в хлебе кемеровской пекарни, продающей килограммовую булку за 650 рублей, эксперты обнаружили завышенную кислотность и низкую пористость. В процессе производства были найдены нарушения, а у пекарни не оказалось необходимой документации. Антимонопольная служба Кемеровской области сообщила, что планирует выдать предупреждение предприятию, а Роспотребнадзор объявил о множестве нарушений в пекарне, в том числе об отсутствии централизованного водоснабжения и канализации.
Российское общество психиатров считает, что препарат бупропион не является наркотиком. Официальное заключение размещено на сайте РОП.
Антидепрессант бупропион не вызывает эйфории, а его приём не приводит к зависимости. С позиций клинической фармакологии бупропион нельзя считать производным наркотика из-за того, что его формула частично совпадает с запрещённым эфедроном, отмечается в заключении Российского общества психиатров.
В документе также подчеркивается несовершенство российского антинаркотического законодательства. Врачи утверждают, что оно позволяет следователям признать "производным наркотического средства" даже обычные средства от мигрени.
Заключение РОП было подготовлено в ответ на запрос адвоката одного из обвиняемых по уголовному делу о покупке бупропиона.
В 2019 году было возбуждено по меньшей мере два уголовных дела о контрабанде наркотиков из-за покупки этого препарата. В апреле в контрабанде наркотиков за заказанный в Польше антидепрессант с бупропионом обвинили жительницу Екатеринбурга Дарью Беляеву. Обвиняемыми по второму делу проходят сотрудники интернет-магазина "Виагра гуру", которые купили в Индии таблетки для борьбы с курением, содержащие бупропион.
Бупропион подавляет чувство тревожности и помогает заглушить тягу к сигарете. Из-за этого Минздрав России внес вещество в официальные стандарты медицинской помощи для лечения зависимости. До 2016 года бупропион был в реестре лекарственных средств, но затем производитель ушел с российского рынка и отозвал лицензию.
Владимир Путин не нарушил правила дорожного движения, сев за руль мотоцикла без шлема, поскольку это произошло во время "протокольного мероприятия", на которые нормы правил не распространяются.
Такой ответ поступил из ГИБДД аннексированного Севастополя юристу из Владивостока Максиму Чихунову в ответ на его обращение с просьбой проверить президента России на предмет нарушения правил дорожного движения. Об этом сайту Сибирь.Реалии сообщил сам Чихунов.
Владимир Путин без шлема сел за руль мотоцикла во время байк-шоу "Тень Вавилона", которое проводили в Севастополе 10 августа участники мотоклуба "Ночные волки". В качестве пассажиров Путин привёз на шоу глав администрации Крыма Сергея Аксенова и Севастополя - Михаила Развожаева. Они тоже были без шлемов.
В ответе ГИБДД подчёркивается, что "во время проведения протокольных мероприятий, спортивных соревнований, военных парадов" дорожное движение "полностью снимается (запрещается)", поэтому и нормы правил дорожного движения не действуют. Каким образом Путин и многочисленные байкеры могли проехать на мотоциклах, если дорожное движение было запрещено, в ответе не говорится.
По словам Чихунова, он не согласен с такой трактовкой правил и будет оспаривать ответ автоинспекции. "Я считаю, что закон для всех един" - подчеркнул Чихунов. Он признаёт, что Путина как президента вряд ли можно привлечь к ответственности, но настаивает на том, что за предполагаемое нарушение должны ответить по крайней мере сопровождавшие его лица.
Центральная избирательная комиссия отменила назначенное на вторник расширенное заседание экспертного совета по выборам в Мосгордуму, в котором должны были принять участие независимые эксперты и представители СМИ.
Пресс-служба ЦИК объясняет отмену тем, что на приглашение не откликнулась подавляющая часть научно-экспертного совета при ведомстве, а также "критически настроенные" политологи и обозреватели.
После отмены заседания ЦИК пообещал изучить целесообразность и эффективность своего научно-экспертного совета.
Ранее заседание уже откладывали из-за отсутствия в Москве большинства экспертов. Изначально оно было запланировано на 14 августа. Глава ЦИК Элла Памфилова позднее пригласила всех "критиков позиции" ведомства, готовых ей оппонировать, на заседание 27 августа.
"Надеюсь, что никто не испугается, придёт, и мы проведем открытую дискуссию, полемику", – заявила тогда Памфилова.
Мосгоризбирком отказал в регистрации более чем полусотне независимых кандидатов в Мосгордуму. Некоторые из них – например, Илья Яшин и Дмитрий Гудков – сейчас отбывают арест в связи с протестами против их недопуска на выборы. Оппозиционных политиков несколько раз задерживали на выходе из спецприёмников и доставляли в суд за призывы участвовать в акциях.
Российская лизинговая компания "Авиакапитал-Сервис", которая принадлежит госкорпорации "Ростех", через суд пытается расторгнуть контракт с американской компанией Boeing на 225 миллионов долларов. Об этом сообщает Financial Times . Представитель "Авиакапитал-Сервиса" подтвердил подачу иска в окружной суд Чикаго.
Дочерняя структура "Ростеха" требует отменить заказ на поставку 35 самолетов "Боинг 737 MAX 8", вернуть ей предоплату и возместить ущерб и недополученную прибыль.
В иске от российской компании говорится, что две катастрофы с "Боингом 737 MAX 8" с разницей в полгода произошли вследствие "небрежных действий и решений" американской авиастроительной корпорации, которая привела не только к "браку" в конструкции самолёта, но и к "утаиванию важной информации" от потенциальных покупателей.
Это первое обращение в суд об отмене контракта в связи с проблемами с безопасностью "Боинга 737 MAX.
Строительство мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области не поддерживают 95 процентов жителей региона, опрошенных "Левада-центром". Из них 84 процента заявили, что они "точно против" свалки.
Полностью поддержал строительство полигона один процент опрошенных, ещё два – частично. Одним из аргументов в его пользу назвали рабочие места, говорится в опросе.
Экологическую угрозу в полигоне для московского мусора видят 70 процентов участников опроса. Более половины жителей региона уверены, что власти должны были согласовать строительство с экологами и населением области.
Готовность участвовать в акциях протеста выразили 49 процентов опрошенных социологами.
Иран не пойдёт на переговоры с США до тех пор, пока Вашингтон не снимет все санкции против Тегерана, заявил во вторник Хассан Роухани. Иранский президент ответил таким образом на заявление президента США Дональда Трампа, сделанное в понедельник в Биаррице, где завершился саммит "Большой семёрки". Выступая перед журналистами, Трамп допустил вероятность своей встречи с иранским президентом для урегулирования разногласий по ядерной программе Тегерана.
Трамп заявил в понедельник, что был бы готов встретиться с иранским президентом при наличии подходящих условий, чтобы урегулировать разногласия по ядерному соглашению 2015 года. Как сообщает Reuters, в настоящее время обсуждаются возможности открытия кредитной линии для поддержки иранской экономики. Одновременно, агентство отмечает, что, выступая в Биаррице, Трамп исключил отмену экономических санкций против Ирана.
Космический корабль "Союз МС-14" с роботом Фёдором на борту рано утром во вторник пристыковался к модулю "Звезда" российского сегмента Международной космической станции (МКС).
Трансляция стыковки велась на сайте Роскосмоса.
24 августа "Союз МС-14" не смог пристыковаться к модулю "Поиск". После этого было принято решение повторить попытку. Для этого пришлось освободить модуль "Звезда", перестыковав транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-13" к другом модулю.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что аппаратура системы сближения, которая отказала при первой попытке стыковки, эксплуатируется десять лет и сделана не в России. Руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев рассказал, что во время неудачной стыковки с МКС произошла аномалия — были зафиксированы "ранее не встречавшиеся колебания". Когда корабль приблизился к станции, радиооборудование на МКС начало сбоить, и стало ясно, что в режиме автопилота проводить стыковку небезопасно, отметил Соловьев.
По предварительным данным NASA, причиной неудачи стали проблемы в работе системы автоматической стыковки "Курс" на борту МКС.
"Союз МС-14" – первый за три десятилетия российский пилотируемый корабль, отправленный на орбиту без экипажа. Он доставил на станцию расходуемые материалы и оборудование. На борту "Союза" находится испытательный образец робота-гуманоида по имени Фёдор. Корабль доставил на МКС около 670 килограммов сухих грузов.
Сенатор Рон Джонсон из штата Висконсин получил отказ Москвы в запросе на въездную визу в составе делегации Конгресса США. Об этом он заявил на своей сенатской странице, высказав предположение, что отказ российских властей связан с его критическими высказываниями в адрес президента России Владимира Путина.
Джонсон, глава Комитета Сената по вопросам внутренней безопасности, назвал аннексию Крыма Кремлем в 2014 году "трагедией исторических масштабов". Несмотря на отказ во въезде в Россию, он заявил, что будет и впредь выступать за решительный ответ на агрессию и за откровенный диалог.
Пресс-секретарь сенатора сообщил, что визит в Москву был запланирован на следующей неделе в рамках поездки делегации Конгресса в несколько европейских стран.
При этом российское посольство в Вашингтоне утверждает, что Рон Джонсон не обращался за российской визой и не сообщал о запланированном визите. Об этом говорится в официальном Твиттере дипломатического представительства. Российские дипломаты называли обвинения Джонсона в адрес Москвы беспочвенными, и считают, что он готов "не к диалогу, а к конфронтации".
После поездки в Москву в 2018 году сенатор Рон Джонсон заявил, что Конгресс зашел слишком далеко в своем желании наказать Россию и что вмешательство Кремля в выборный процесс США не является самой большой угрозой демократии. По его словам такой подход только преувеличивает результаты вмешательства России в американский выборный процесс. В то же время, предупредил сенатор, с Путиным всегда надо быть начеку, чтобы предотвратить подобное вмешательство в 2020 году.
В понедельник судья штата Оклахома обязал одну из крупнейших фармацевтических компаний мира Johnson & Johnson выплатить 572 миллиона долларов для ликвидации последствий опиоидного кризиса в Оклахоме, к созданию которого, по мнению судьи, была причастна компания.
Судья признал фирму виновной в преуменьшении опасности ее опиоидных болеутоляющих препаратов, что привело к неконтролируемому росту их потребления и смерти тысяч людей. Этот штраф значительно меньше 17 миллиардов долларов, которые требовали обратившиеся в суд власти штата, но он повышает шансы других истцов по всей стране, которые предъявили более 1500 аналогичных исков к Johnson & Johnson. Все они рассматриваются в окружном суде города Кливленда в штате Оклахома.
Адвокаты Johnson & Johnson заявили, что будут обжаловать решение в Верховном суде штата, отвергнув ответственность компании за резкий рост потребления опиоидов.
В своём решении судья Балкман подчеркивает, что Johnson & Johnson и её дочерние компании содействовали в разжигании кризиса с опиоидными болеутоляющими препаратами, которые, по неофициальным данным, унесли жизни десятков тысяч американцев в последние два десятилетия. Компенсация, по словам судьи, покроет многолетние расходы штата на борьбу с кризисом и оказание помощи его жертвам. На судебном процессе Генеральный прокурор Оклахомы Майк Хантер заявил, что передозировка опиоидами убила 4653 человек в штате с 2007 по 2017 год. Оклахома
Перед началом судебного разбирательства штат Оклахома заключил соглашения с двумя другими крупными производителями опиоидных лекарств: компанией Purdue Pharma, которая согласилась заплатить 270 миллионов долларов компенсации. Израильская компания Teva Pharmaceutical обязалась заплатить 85 миллионов долларов.
Власти штата Оклахома пришли к заключению, что обе компании и их дочерние филиалы проводили агрессивную, вводящую в заблуждение маркетинговую кампанию, которая преувеличивала эффективность препаратов для лечения хронических болей и уменьшала риски возникновения наркотической зависимости.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о своей готовности вести переговоры с ЕС до последней минуты перед датой 31 октября. Если к этому дню не будет достигнуто соглашение о Брекзите, значит, по словам Джонсона, Великобритания покинет союз без договора об условиях развода.
У Джонсона есть 68 дней, чтобы убедить ЕС в необходимости нового договора - в условиях, когда ни одна из двух договаривающихся сторон не хочет идти на уступки.
Это грозит Великобритании, пятой экономике мира, довольно неряшливым бракоразводным процессом с ЕС, отмечает Reuters. Противники такого развода предупреждают, что без договора британцы могут столкнуться с перебоями в поставках продовольствия, хаосом на границах - в краткосрочной перспективе и препятствиями на пути к процветанию страны - над долгосрочную перспективу.
На вопрос корреспондента Reuters, действительно ли Джонсон готов вести переговоры с ЕС до 31 октября, тот ответил: "Я думаю, что ЕС намерен согласиться на новое соглашение в самый последний момент".
Британский парламент трижды отвергал предложенные для голосования проекты соглашений, достигнутые предшественником Джонсона, Терезой Мэй. Три проваленных голосования привели к отставке Мэй. Продолжающийся кризис вокруг Брекзита угрожает репутации Лондона как одного из наиболее уважаемых мировых финансовых центров, считает агентство Reuters.
В Архангельской областной клинической больнице, в которую были доставлены пострадавшие при взрыве на военном полигоне под Северодвинском, провели "профилактическую обработку". Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на областное Министерство здравоохранения. Обработке также подверглись автомобили скорой помощи, в которых доставили раненных.
Ведомство также подтвердило, что персонал именно этой больницы оказывал помощь пострадавшим от взрыва на полигоне. После этого было обследовано 110 человек персонала, 20 из них были доставлены в Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна в Москве, которые специализируется на лечении пострадавших от радиации.
Ранее Росгидромет сообщил, что в результате выброса в воздухе оказались короткоживущие радиоактивные изотопы стронций-91, барий-139 и 140, а также лантан-140. Издание "Медуза" опубликовало материал, в котором на основе анализа опубликованных ведомством данных предположило, что на месте испытаний мог находиться ядерный реактор. Это может подтвердить версию о взрыве ракеты типа "Буревестник". Также на основе данных опубликованных Росгидрометом можно предположить, что цезий-137, который был обнаружен в организме одного из врачей архангельской больницы, не имеет отношения к аварии.
9 августа пострадавших при взрыве под Северодвинском увезли в Москву. На следующий день военные провели дезактивацию помещений и территории больницы. Они, в частности, забрали одежду раненых, носилки, а также ванну в приемном покое, в которой мыли пострадавших. При этом санитарам не сообщили, что трогать вещи пациентов нельзя, рассказал медик.
Собеседник Русской службы Би-би-си рассказал, что многие врачи находятся в тяжелом психологическом состоянии из-за того, что от персонала скрыли ради сохранения гостайны информацию, которая имела отношение к их безопасности.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя свидетельства архангельских медиков , заявил, что "кто-то хочет умышленно накалить информационный фон, исказить реальность и подать ситуацию так, как будто бы имеются предпосылки для опасности".
Взрыв на полигоне в Архангельской области произошел 8 августа. Погибли по меньшей мере пять сотрудников госкорпорации "Росатом". Минобороны не раскрыло подробности испытаний. Росатом, в свою очередь, настаивает, что ЧП произошло во время работ с реактивной установкой. Росгидромет сообщил, что в день взрыва радиационный фон в Северодвинске кратковременно вырос в 16 раз, но в течение дня нормализовался.
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