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Культ личности. Оппозиция. Новое поколение
Карикатура дня
27 августа
13 минут(ы) назад
27 августа
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Карикатура дня
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Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.