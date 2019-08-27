Россию обязали выплатить 1,9 млн евро за похищения жителей Ингушетии

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 1 миллион 900 тысяч евро семьям похищенных жителей Ингушетии в период с 2000 по 2005 годы.

ЕСПЧ рассматривал двадцать одно дело, связанное с похищениями и убийствами ингушей. Сред них – иски против России от семей Мухади Мальсагова, Ахмеда и Абу-Шахида Абдулкеримовых, Рашида Оздоева и Тамерлана Цечоева.

Мальсагов был задержан 3 мая 2000 года группой военнослужащих, и с тех пор его никто не видел. Абдулкеримовых военные задержали и увезли в неизвестном направлении 28 ноября 2002 года, с тех пор их местонахождение также неизвестно.

Рашид Оздоев, работавший помощником прокурора Ингушетии, а также его друг, активист Тамерлан Цечоев, были похищены и убиты неизвестными 15 лет назад. Оздоев расследовал причастность сотрудников ФСБ к исчезновению людей в республике.

Европейский суд постановил, что власти России не провели должного расследования ни одного из этих преступлений.

Всего ЕСПЧ признал, что в 18 из 21 дел были нарушены статьи европейской конвенции о праве на жизнь, праве на свободу и личную неприкосновенность, а также праве на защиту.