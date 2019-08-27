Болтон в Киеве: Трамп и Зеленский встретятся в Варшаве

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский в ближайшее время встретятся в Варшаве. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, который во вторник прибыл с визитом в Киев.

По словам Болтона, у президентов "будет возможность поговорить" в столице Польши в рамках мероприятий по случаю 80-летия начала Второй мировой войны 1 сентября.

Президент России Владимир Путин на эти мероприятия не приглашён.

Джон Болтон подчеркнул, что официально о встрече Трампа и Зеленского пока не объявлялось, однако выразил уверенность в том, что она состоится. Это будет первая встреча лидеров Соединённых Штатов и Украины после избрания Зеленского президентом.

Сам Трамп ранее говорил, что в ближайшие месяцы Зеленский посетит с визитом Соединённые Штаты.

О предстоящей поездке Болтона в Киев стало известно накануне, когда он сам написал о ней в твиттере. По словам Болтона, Соединённые Штаты поддерживают усилия президента Украины по продвижению реформ и его "стремление создать более сильную и процветающую Украину". О конкретных темах переговоров советника президента США с украинскими лидерами не сообщается. Как пишут украинские СМИ, одной из тем могут стать возражения США против покупки украинского машиностроительного предприятия "Мотор Сич" китайскими инвесторами.

Из Киева Болтон отправится в Молдавию, а затем посетит Белоруссию.

Как отмечает Foreign Policy, речь идёт о визите наиболее высокопоставленного американского представителя в Минск в нынешнем столетии. Визит организован на фоне осложнения отношений Минска с Москвой: президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно заявлял о давлении со стороны Кремля с целью добиться более глубокой зависимости Белоруссии от России.