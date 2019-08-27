Верховый суд утвердил отказ Илье Яшину в регистрации кандидатом

Верховый суд оставил в силе решение Мосгорсуда об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы оппозиционера Ильи Яшина, сообщает корреспондент Радио Свобода из зала судебных заседаний.

Сам политик, несмотря на то, что отбывает четвёртый административный арест подряд, присутствовал на слушании.

Во вторник Верховный суд также рассмотрит жалобы других незарегистрированных оппозиционных кандидатов – Дмитрия Гудкова, Юлии Галяминой и Константина Янкаускаса.

В общей сложности власти Москвы не допустили до выборов в городской парламент более пятидесяти кандидатов от оппозиции, забраковав собранные ими подписи избирателей. Это вызвало многотысячные протесты в Москвы, которые продолжаются с июля месяца. За это время на акциях оппозиции были задержаны около трёх тысяч человек. Десятки оппозиционных кандидатов были арестованы по обвинению в нарушении закона о митингах. Многие из них продолжают находиться в спецприёмниках.

После одной из акций протеста, состоявшейся 27 июля, Следственный комитет России завёл уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении полицейских. По этим делам арестованы 15 человек. Им грозит от трёх до восьми лет тюрьмы. Правозащитники отмечают, что ничего из того, что можно квалифицировать как "массовые беспорядки", в Москве не происходило.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Оппозиция по-прежнему требует допустить до них всех независимых кандидатов, а также изменить избирательное законодательство, отправить в отставку главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, прекратить уголовное дело о массовых беспорядках и освободить всех взятых под стражу.