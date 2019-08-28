Полиция опросила журналистов издания "Чита.Ру", которые опубликовали расследование о фальсификациях подписей муниципальных депутатов за кандидатов в губернаторы Забайкальского края. Одна из претендентов на пост главы региона Яна Шпак увидела в материале признаки клеветы и подала заявление в МВД и суд. В редакции отметили, что разговор шёл только о первой из двух публикаций, однако политик также потребовала проверить редакционный разбор недели.

Для дачи объяснений в полицию пригласили корреспондентов Алексея Малашенко, Валентина Булавко, а также редактора Юлия Скорнякова. Кроме того, ранее в отдел МВД вызывали главного редактора издания Екатерину Шайтанову. Сотрудники ведомства объяснили, что опрос необходим "для полноты процессуальной картины".



По словам представителей издания, дознаватели просили их рассказать о том, что стало причиной расследования, каким образом журналисты получали информацию, а также, как определяли тех депутатов и глав районов, которые ставили подписи за врио губернатора Осипова, а позже оказались в числе тех, кто якобы поддержал других кандидатов.

Ранее издание "Чита.ру" опубликовало два расследования о подделке подписей на выборах губернатора. В публикации сказано, что люди, которые расписывались в поддержку назначенного президентом России врио главы региона Александра Осипова, по факту оказались в подписных листах других кандидатов. Таких несовпадений было обнаружено более двадцати.

Двух из четырёх участников предвыборной гонки можно снимать с выборов, считает редакция. Эксперты уверены, что подделка понадобилась, чтобы кандидаты смогли пройти муниципальный фильтр и принять участие в выборах. Позже Александр Осипов подтвердил, что его избирательная команда помогала всем остальным кандидатам при сборе подписей.

Краевая избирательная комиссия также подала заявление в полицию из-за расследования "Читы.ру". Чиновники считают, что "в период избирательной кампании недопустимо распространение подобных сообщений под видом достоверных". Избирком попросил МВД проверить "утверждения, изложенные в сообщении" и "добросовестность редакции".