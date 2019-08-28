Эксперты "Голоса" предупреждают о фальсификациях на выборах 8 сентября

Рост протестных настроений в России может обернуться фальсификациями на региональных выборах. Исключением, вероятно, не станет и Москва. Об этом предупреждают эксперты движения в защиту прав избирателей "Голос".

Как пишут "Ведомости" со ссылкой на доклад правозащитников, в этом году избирательная система столкнулась с самым серьезным кризисом с 2012 года. Он затронул систему избиркомов, партии и правоприменительную практику, что привело к массовому ограничению избирательных прав граждан.

По мнению авторов доклада, в России резко снизилась ценность партийных брендов. Так, число самовыдвиженцев на выборах выросло в этом году в два с половиной раза, а доля кандидатов от "Единой России" сократилась на треть. На фоне роста протестных настроений кандидаты стараются дистанцироваться от бренда „партии власти“, связанного в сознании избирателей с непопулярными решениями, отмечается в докладе. Например, в Москве все единороссы пошли на выборы в Мосгордуму как самовыдвиженцы. Выросло также количество кандидатов-одномандатников.

Конкуренция в ходе предвыборной кампании сменилась силовым воздействием на оппозицию, считают эксперты "Голоса". Мосгоризбирком отказал в регистрации более чем полусотне независимых кандидатов в Мосгордуму. Недопуск независимых кандидатов на выборы вызвал массовые уличные протесты в Москве. Акции 27 июля и 3 августа были разогнаны, задержаны в общей сложности около 2500 человек. Ряд незарегистрированных кандидатов были отправлены под административный арест. Следственный комитет возбудил дело о массовых беспорядках.

Случаи давления на оппозицию в ходе предвыборной кампании зафиксированы и в других регионах России.

В единый день голосования 8 сентября пройдут выборы губернаторов, местных советов и региональных парламентов в более чем 30 регионах России.