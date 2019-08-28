Эксперты "Голоса" предупреждают о фальсификациях на выборах 8 сентября

Рост протестных настроений в России может обернуться фальсификациями на региональных выборах. Исключением, вероятно, не станет и Москва. Об этом предупреждают эксперты движения в защиту прав избирателей "Голос".
Как пишут "Ведомости" со ссылкой на доклад правозащитников, в этом году избирательная система столкнулась с самым серьезным кризисом с 2012 года. Он затронул систему избиркомов, партии и правоприменительную практику, что привело к массовому ограничению избирательных прав граждан.
По мнению авторов доклада, в России резко снизилась ценность партийных брендов. Так, число самовыдвиженцев на выборах выросло в этом году в два с половиной раза, а доля кандидатов от "Единой России" сократилась на треть. На фоне роста протестных настроений кандидаты стараются дистанцироваться от бренда „партии власти“, связанного в сознании избирателей с непопулярными решениями, отмечается в докладе. Например, в Москве все единороссы пошли на выборы в Мосгордуму как самовыдвиженцы. Выросло также количество кандидатов-одномандатников.
Конкуренция в ходе предвыборной кампании сменилась силовым воздействием на оппозицию, считают эксперты "Голоса". Мосгоризбирком отказал в регистрации более чем полусотне независимых кандидатов в Мосгордуму. Недопуск независимых кандидатов на выборы вызвал массовые уличные протесты в Москве. Акции 27 июля и 3 августа были разогнаны, задержаны в общей сложности около 2500 человек. Ряд незарегистрированных кандидатов были отправлены под административный арест. Следственный комитет возбудил дело о массовых беспорядках.
Случаи давления на оппозицию в ходе предвыборной кампании зафиксированы и в других регионах России.
В единый день голосования 8 сентября пройдут выборы губернаторов, местных советов и региональных парламентов в более чем 30 регионах России.
В Новосибирске утром в среду обрушились стена и перекрытия одноэтажного здания. Погибли три человека.Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на компанию-владельца здания. Всего на стройке работали 8 человек. Все пострадавшие извлечены из-под завалов. Два человека госпитализированы, сообщил мэр города Анатолий Локоть.
Возможной причиной обрушения стены реконструируемого здания могло было быть сползание грунт, сообщили в мэрии Новосибирска. В экстренных службах города ранее заявили о нарушениях требований при строительстве. . Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ.
Управление Федеральной службы судебных приставов России возбудило уголовное дело в отношении главы Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова. Его подозревают в злостном неисполнении решения суда из-за отказа удалить фильм "Он вам не Димон". По этой статье (Часть 2 статьи 315 УК РФ) предусмотрено наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей или лишение свободы сроком до двух лет.
На своём канале в YouTube Жданов отметил, что уголовное дело по этой статье "передаётся по наследству", так как уже было возбуждено в отношении Романа Рубанова – бывшего директора ФБК, которого Министерство внутренних дел России объявило в розыск.
Иван Жданов считает, что в уголовных делах в отношении сотрудников фонда нет состава преступления, а их цель – воспрепятствовать публикации антикоррупционных расследований.
Глава ФБК также связывает свое уголовное преследование, равно как и дело об отмывании денег в фонде, с предстоящими выборами в Мосгордуму. Жданов обвинил власти в стремлении не допустить до участия в них независимых кандидатов. Он призвал участвовать в "умном голосовании", а также поддержать ФБК и обвиняемых по делу о массовых беспорядках, которыми власти считают акции протеста в Москве.
Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых семей России.
Forbes отмечает, что в этом году в список богатейших семей не вошли арестованные братья Зия и Магомед Магомедовы. За время под стражей они потеряли почти все свои активы.
В рейтинг 2019 года также не вошла семья Шамаловых. Её состояние, по оценкам Forbes, составляет меньше миллиарда долларов, хотя ещё год назад было в полтора раза больше. СМИ полагают, что младший Шамалов – Кирилл – является зятем Владимира Путина. В апреле 2018 года член совета директоров компании "Сибур " Кирилл Шамалов попал в американский санкционный список. Минфин США тогда отметил, что состояние бизнесмена резко выросло после того, как в 2013 году он женился на Катерине Тихоновой. Агентство Reuters называло её дочерью Путина. В январе прошлого года агентство Bloomberg сообщило, что Тихонова рассталась с Кириллом Шамаловым.
Новичком в рейтинге самых богатых семей России стала семья Евтушенковых (АФК "Система"). Кроме этого, в списке впервые появились представители аграрного сектора. Это семья Линников, которые владеют "Мираторгом", и семья Михайловых, которые владеют компанией "Черкизово". Они заняли в рейтинге седьмое и десятое место соответственно. Forbes отмечает, что рост состояния этих семей обусловлен импортозамещением, поскольку именно оно позволяет таким компаниям, как "Мираторг" и "Черкизово", расти опережающими темпами. При этом в экономике России продолжается стагнация, а за чертой бедности, только по официальным данным, в стране живут более 18 миллионов граждан. Их ежемесячные доходы ниже прожиточного минимума в 11 185 рублей.
Киевский апелляционный суд в среду отпустил из-под стражи руководителя украинского подразделения российского государственного агентства РИА "Новости" Кирилла Вышинского. Ему изменили меру пресечения на обязательство являться в суд или к следователю по первому требованию, передают информационные агентства.
Как уточняет РИА Новости, Вышинский провёл под стражей более четырёхсот дней. Украинские власти подозревают его в государственной измене. Журналист свою вину отрицает. В июле ему продлили арест.
В Москве настаивают, что Кирилл Вышинский арестован за журналистскую деятельность, озабоченность уголовным делом против него выразили ОБСЕ и "Репортёры без границ".
Вышинский неоднократно упоминался в контексте возможного обмена заключёнными между Россией и Украиной. В Кремле заявляли, что освобождение журналиста могло бы стать первым шагом для нормализации отношений между Москвой и Киевом. Представители президента Украины в ответ предложили обменять Вышинского на осуждённого в России украинского режиссёра Олега Сенцова.
Сенцов не признает себя российским гражданином и заявляет о том, что является гражданином Украины. Вышинский, уроженец Днепра, в июне 2018 года заявил, что выходит из гражданства Украины и потребовал считать себя гражданином России. Во время обысков в рамках возбужденного против него дела Служба безопасности Украины обнаружила в его банковской ячейке более 200 тысяч долларов, государственные награды России и российский паспорт.
Британское правительство попросит королеву приостановить работу парламента сразу после выхода депутатов из отпуска. Это должно помочь стране выйти из Евросоюза. Депутаты не смогут принять законы, запрещающие выход из ЕС без принятия соглашения, передаёт Би-би-си.
Новый премьер-министр Борис Джонсон заявлял, что хотел бы, чтобы Британия вышла из ЕС с соглашением, но, если его не удастся достигнуть, страна всё равно покинет Евросоюз 31 октября. Эта позиция убедила оппозиционных депутатов объединиться, чтобы заблокировать выход.
Но в случае, если работа парламента будет приостановлена, у депутатов будет всего несколько дней, чтобы заблокировать выход без сделки.
Остановка работы парламента может вызвать серьёзный политический кризис в стране, отмечает Би-би-си. Заместитель лидера оппозиционной Лейбористской партии Том Уотсон написал в твиттере, что остановка работы станет "абсолютно скандальным оскорблением нашей демократии".
Россия усиливает влияние в Африке и продает ядерные технологии, которые не подходят для африканских стран. Об этом пишет британское издание The Guardian со ссылкой на источники.
Собеседники газеты отмечают, что в последние два года российская госкорпорация "Росатом" вела переговоры с десятками африканских стран. С Угандой, Руандой, Ганой, Южной Африкой и рядом других государств Россия заключила договоры. В Египет, в частности, уже поставлен реактор стоимостью 29 миллиардов долларов. Россия выдала на него ссуду в размере 85 процентов от стоимости проекта. В Бангладеш ведётся строительство реактора на лёгкой воде стоимостью 13 миллиардов долларов.
Технологии, которые представляет Росатом, слишком масштабны для африканских стран, им нужны менее затратные проекты. Однако России выгодно надолго оставаться на континенте, утверждают эксперты The Guardian. Благодаря такому подходу Москва может не только заработать, но и укрепить политическое влияние в регионе.
Весной СМИ писали, что в Африке работают российские политтехнологи, связанные с предпринимателем Евгением Пригожиным. Его называют "поваром Путина". По данным издания "Проект", перед выборами россияне поддерживают антизападную риторику и обострение территориальных конфликтов. В ряде случаев, как утверждают расследователи, задачи на территории африканских стран выполняют не только политтехнологи или наблюдатели, но и военные наёмники. Россия своё вмешательство во внутренние дела иностранных государств отрицает.
Полиция опросила журналистов издания "Чита.Ру", которые опубликовали расследование о фальсификациях подписей муниципальных депутатов за кандидатов в губернаторы Забайкальского края. Одна из претендентов на пост главы региона Яна Шпак увидела в материале признаки клеветы и подала заявление в МВД и суд. В редакции отметили, что разговор шёл только о первой из двух публикаций, однако политик также потребовала проверить редакционный разбор недели.
Для дачи объяснений в полицию пригласили корреспондентов Алексея Малашенко, Валентина Булавко, а также редактора Юлия Скорнякова. Кроме того, ранее в отдел МВД вызывали главного редактора издания Екатерину Шайтанову. Сотрудники ведомства объяснили, что опрос необходим "для полноты процессуальной картины".
По словам представителей издания, дознаватели просили их рассказать о том, что стало причиной расследования, каким образом журналисты получали информацию, а также, как определяли тех депутатов и глав районов, которые ставили подписи за врио губернатора Осипова, а позже оказались в числе тех, кто якобы поддержал других кандидатов.
Ранее издание "Чита.ру" опубликовало два расследования о подделке подписей на выборах губернатора. В публикации сказано, что люди, которые расписывались в поддержку назначенного президентом России врио главы региона Александра Осипова, по факту оказались в подписных листах других кандидатов. Таких несовпадений было обнаружено более двадцати.
Двух из четырёх участников предвыборной гонки можно снимать с выборов, считает редакция. Эксперты уверены, что подделка понадобилась, чтобы кандидаты смогли пройти муниципальный фильтр и принять участие в выборах. Позже Александр Осипов подтвердил, что его избирательная команда помогала всем остальным кандидатам при сборе подписей.
Краевая избирательная комиссия также подала заявление в полицию из-за расследования "Читы.ру". Чиновники считают, что "в период избирательной кампании недопустимо распространение подобных сообщений под видом достоверных". Избирком попросил МВД проверить "утверждения, изложенные в сообщении" и "добросовестность редакции".
Министерство просвещения России направило в регионы кодекс профессиональной этики для учителей. Документ был разработан совместно с Общероссийским профсоюзом образования. В нём, в частности педагогам рекомендуют воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, а также репутации учителя или школы.
Кроме того, педагоги, согласно документу, должны проявлять доброжелательность, вежливость и тактичность в общении с учениками. Уважать обычаи, традиции и культурные особенности, а также не допускать дискриминации по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, места жительства, веры, убеждений и так далее.
Если учитель нарушит нормы профессиональной этики, начнется расследование. Для этого в образовательном учреждении для каждого конкретного случая будут создавать специальную комиссию. Если педагог не согласится с её решением, он может обратиться в суд.
Изменения в "Кодекс профессиональной этики педагогических работников" предложили внести весной 2019 года. Это произошло после скандала в Барнауле, где учительницу русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову вынудили уволиться из школы из-за публикаций в социальных сетях фото в новогоднем платье и в закрытом купальнике (она занимается зимним плаванием). Директор школы посчитала её фото пятном на репутации учреждения и заставила написать заявление об уходе.
После этого педагоги начали массово выкладывать свои фотографии с хештегом "#учителятожелюди".
В Республике Коми экоактивисты заблокировали у въезда на паромную переправу бензовозы, направлявшиеся в сторону Архангельской области – на место строительства мусорного полигона возле станции Шиес. Об этом в среду утром сообщила "Новая газета".
По данным издания, в первый раз активисты остановили машину с топливом накануне вечером. Более двухсот человек вынудили грузовик развернуться. Сегодня водитель автоцистерны вновь попытался преодолеть переправу через реку Вычегда, но машину опять заблокировали.
"Новая газета" пишет, что полиция начала стягиваться к переправе ещё во вторник. О задержаниях не сообщается.
В 2017 году засекреченные расходы России на закупку вооружений длительного пользования и интеллектуальной собственности составили 4,85 триллиона рублей, или 5,3 процента ВВП. Об этом сегодня пишет РБК со ссылкой на данные Росстата о национальных счетах России в 2014–2018 годах.
На 2017 год пришёлся пик государственного оборонного заказа. Расходы, считающиеся засекреченными, в сравнении с 2016 годом выросли на 5,8 процента. При этом доля скрытых расходов от общего размера ВВП осталась на том же уровне – более пяти процентов.
Несмотря на номинальный рост программы гособоронзаказа на 5−7 процентов ежегодно, доля трат на вооружения от ВВП постепенно снижается, отмечает издание. Так в 2018 году доля расходов на оборону уменьшилась до 3,2 процентов ВВП. В 2019-м и 2020 годах она составит около трёх процентов, отмечала замминистра обороны Татьяна Шевцова.
Согласно рейтингу Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Россия занимает шестое место по тратам на оборону.
Росстат не раскрывает сведения и не планирует публиковать в дальнейшем из-за их секретности. В бюджете на 2019 год закрыты не только военно-оборонные статьи, но и частично засекречены расходы на физическую культуру, печать и издательства, образование и здравоохранение.
В России возросло количество жителей с доходами ниже прожиточного минимума. Как следует из данных Росстата, опубликованных 27 августа, во втором квартале 2019 года 18,6 миллионов россиян живут за чертой бедности, или 12,7 процентов населения страны.В тот же период прошлого года доход ниже прожиточного минимума получали 12,5 процентов россиян.
В Росстате это объясняют опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с инфляцией. Его величина по сравнению с прошлогодней выросла на 7,1 процента и составила 11 185 рублей. В то же время годовая инфляция составила 5 процентов.
При этом если бы прожиточный минимум увеличили на величину, равную инфляции, то уровень бедности был равен 12,1 процента - ниже показателя в 2018 году.
В начале августа Росстат сообщил, что уровень бедности среди детей в два раза превышает этот показатель по стране в целом - 26 процентов детей живут в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума.
Согласно "майским указам" президента Владимира Путина, к 2024 году правительство должно снизить уровень бедности в России в два раза. Так, согласно прогнозу Минэкономразвития, в 2019 году он должен был составить12 процентов. В мае Счетная палата заявила, что в 2019 году уровень реальных располагаемых доходов россиян продолжит падать, а снизить уровень бедности, как это было запланировано в указе президента, в этом году не получится.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что "говорить о росте бедности в России, нельзя", несмотря на то что возросло число людей, у которых сократились доходы. Он объяснил это "внешнеэкономической конъюнктурой и рядом процессов, которые происходят в экономике России".
Американский сенатор Крис Мёрфи заявил об отказе в визе для въезда в Россию. Он собирался приехать в составе двухпартийной делегации Конгресса США.
"К сожалению, российские власти продолжают изолировать свою страну, препятствуя как нашему, так и нескольким другим визитам в последние месяцы", – говорится в заявлении Мёрфи. По его словам, он является критиком Кремля, но верит в важность сохранения диалога между двумя странами. Сенатор-демократ осуждал, в частности, действия России в инциденте в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
Ранее об отказе Москвы в запросе на въездную визу сообщил сенатор-республиканец Рон Джонсон. Он связал это с его критическими высказываниями в адрес президента России Владимира Путина.
МИД России объяснил, что сенатор находится в "стоп-листе" в ответ на аналогичные действия Вашингтона. Ведомство также утверждало, что Джонсону было об этом известно, и за визой он не обращался.
Действующий президент самопровозглашённой Абхазии Рауль Хаджимба набрал 24,83% голосов в первом туре выборов главы республики. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия Абхазии после подсчёта 100% бюллетеней.
Оппозиционер Алхас Квициния получил 21,91% голосов. Явка избирателей составила 65,18%.
Хаджимба и Квициния проходят во второй тур голосования. Он назначен на 8 сентября.
Всего в выборах республики участвовали девять кандидатов. Второй тур голосования пройдёт в связи с тем, что никому из них не удалось набрать более половины голосов избирателей.
Право на участие в выборах имеет более 100 тысяч человек с паспортами самопровозглашённой республики. Всего на территории Абхазии были открыты 152 избирательных участка и ещё 2 – в России. РФ – одна из немногих стран, признавших независимость Абхазии. Большинство членов ООН считает Абхазию частью территории Грузии.
Корпорация Радио Свободная Европа/Радио Свобода требует от властей Таджикистана аккредитовать своих журналистов для работы в стране и прекратить преследования, которым они подвергаются. Президент корпорации Джейми Флай выразил обеспокоенность в связи с ситуацией со свободой прессы в стране. Во вторник он встретился с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Асловым.
Флай призвал руководство Таджикистана официально аккредитовать журналистов и сотрудников местного бюро Таджикской службы Радио Свобода – Радио Озоди для работы в стране. Глава корпорации выразил надежду на понимание правительством того, что "информированные граждане, имеющие доступ к широкому кругу источников новостей и информации, отвечают долгосрочным интересам таджикского общества и безопасности".
Восьми журналистам и сотрудникам Радио Свободная Европа/Радио Свобода в Таджикистане запрещено работать в стране, так как они не были аккредитованы Министерством иностранных дел. Ранее Аслов заявлял, что власти не собираются закрывать Радио Озоди, однако они не будут регистрировать сотрудников, которые своими статьями, по его словам, "наносят вред" государственной политике.
Таджикская служба Радио Свободная Европа/Радио Свобода является одним из немногих оставшихся в стране источников независимых новостей, которые дают альтернативную государственным СМИ точку зрения. Она имеет самый популярный в Таджикистане канал YouTube (737 000 подписчиков; 200 миллионов просмотров видео в 2018 году) и страницу Facebook (176 000 подписчиков; 14 миллионов просмотров видео в 2018 году).
Турция сможет использовать российские ракетные комплексы С-400 с начала следующего года. К этому времени Россия обещает обучить турецких военных. Поставки деталей ракет в Анкару продолжились сегодня, 27 августа.
Президент Турции Реджеп Эрдоган во вторник прибыл с визитом в Москву. Президент России Владимир Путин показал ему истребитель Су-57. Ранее СМИ сообщали, что Турция может купить российские самолёты. Лидеры двух государств обсудили сферы сотрудничества, связанные и с истребителем Су-35.
"Речь шла не только о военном сотрудничестве или о сотрудничестве в военно-технической области, но и в гражданских областях, и в космосе, и в сфере авиации", – заявил Путин. Он добавил, что ведётся работа по либерализации визового режима между Россией и Турцией. Эрдоган заявил о необходимости увеличить российско-турецкий товарооборот с нынешних 25 миллиардов долларов до 100 миллиардов.
Для решения сирийского вопроса российский президент предложил сосредоточиться на полной стабилизации обстановки "на земле". Турция настаивает на прекращении поддержки, которую оказывает Россия войскам Асада в провинции Идлиб.
В июле Турция сообщила о начале поставок компонентов российской ракетной системы С-400.
За сотрудничество с российскими военными Вашингтон грозит санкциями против Анкары. Ранее США отказались поставлять Турции истребители-бомбардировщики F-35 из-за покупки российских С-400. МИД Турции заявило о том, что данное решение США "несовместимо с духом [Североатлантического] союза и не имеет законного обоснования".
Псковские полицейские официально заявили, что закончили расследовать дело бывшего координатора движения "Открытая Россия" в Пскове Лии Милушкиной и ее супруга, гражданского активиста Артема Милушкина. Об этом корреспонденту Радио Свободы сообщил адвокат Владимир Данилов.
По словам юриста, его подзащитному предъявлено обвинение в сбыте наркотиков в январе 2011 года, организации поджогов кафе и шиномонтажных помещений в 2018 году и трех случаев продажи амфетамина в январе 2019 года. Полицейские утверждают, что якобы последнее преступление Милушкин совершил вместе со своей женой. В правоохранительных органов это квалифицируют как сбыт наркотиков в составе организованной группы.
Во всех трёх случаях с продажей наркотиков в 2019 году покупателем был ранее засекреченный местный житель двадцативосьмилетний Станислав Павлов. Он по заданию полиции участвовал в оперативно-разыскных мероприятиях "контрольная закупка". Незадолго до задержания Милушкиных Павлов был задержан полицией. При себе у него обнаружили амфетамин. За сотрудничество со следствием он изначально получил условный срок. Позже его приговорили к четырем годам колонии по обвинению в продаже наркотиков.
Павлов также фигурирует в деле о поджогах. По словам адвоката, следствие остановилось на версии, где Павлов вместе с товарищем поджигали кафе и шиномонтажные мастерские якобы по заданию Артема Милушкина, чтобы отработать выданные ранее в долг наркотики.
На четыре матча чемпионата Европы по футболу 2020 года, которые запланированы в Санкт-Петербурге, Россия потратит 6 миллиардов 300 тысяч рублей, следует из проекта постановления правительства "О программе подготовки организации российской части турнира".
Два года назад на проведение чемпионата мира по футболу, который прошёл в России, из бюджета было потрачено 679 миллиардов рублей, но тогда большая часть этих средств ушла на строительство новых стадионов и окружающей инфраструктуры, к тому же речь шла о 64 матчах в 11 российских городах.
Матчи чемпионата Европе следующего года пройдут уже на готовой "Газпром Арене", и вся соответствующая инфраструктура для их проведения в Санкт-Петербурге уже есть.
Игры чемпионата Европы 2020 года состоятся следующим летом, с 12 июня по 12 июля. Впервые в истории турнир пройдёт не на территории одной страны либо двух стран, граничащих друг с другом, а сразу в одиннадцати европейских государствах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Полуфиналы и финал состоятся в Лондоне.
Владимир Путин, находясь на авиасалоне МАКС в Подмосковье, купил мороженое у продавщицы, которая, скорее всего, продавала его президенту России в том же месте два года назад. Первым на это обратило внимание издание "Медиазона".
Авиационно-космический салон МАКС проходит в подмосковном Жуковском раз в два года. В 2017 году форум также посещал Путин и так же в присутствии министров, помощников, охранников и журналистов покупал мороженое. В этом году компанию президенту России составил президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган.
Как следует из видеозаписей, одну из которых в 2017 году опубликовала "Комсомольская правда", а другую сегодня – телеканал ТВЦ, за прилавком при этом стоит одна и та же женщина. Оба раза, предлагая мороженое, продавщица рассказывает о большом выборе продукции от отечественных производителей.
Ранее СМИ неоднократно обращали внимание на то, что при посещении президентом России различных мероприятий в кадре появляются одни и те же люди, но в разных ролях.
Так, в январе 2017 года Владимир Путин при посещении новгородского монастыря оказался на фотографиях с прихожанами, которые за несколько месяцев до этого присутствовали на фотографиях с президентом в качестве рыбаков, когда Путин ловил рыбу на озере Ильмень. Блогеры заподозрили, что в обоих случаях президента окружают подставные лица, которые на самом деле являются либо сотрудниками Федеральной службы охраны, либо заранее отобранными актёрами.
Федеральные СМИ, в свою очередь, утверждали, что и прихожане, и рыбаки – настоящие, просто спустя несколько месяцев после рыбалки Путин пригласил тех же людей отметить вместе с ним Рождество в храме. Официальных комментариев от пресс-службы Кремля тогда не поступало.
На официальном сайте авиасалона МАКС-2019 указано, что в дни его работы движение автотранспорта в черте городского округа Жуковский осуществляется только при наличии специальных пропусков.
Итальянские политические партии "Движение пяти звёзд" и Демократическая партия не смогли договориться о кандидате на пост премьер-министра, которго могло бы поддержать новое парламентское большинство.
"Движение пяти звёзд" выступает за продолжение работы Джузеппе Конте. Демократы настаивают на выборе альтернативного кандидата. Если партии не придут к соглашению, президент Италии Серджо Маттарелла должен распустить парламент и назначить досрочные выборы.
Маттарелла сегодня, 27 августа, начал новый раунд политических консультаций. Встречи с представителями основных партий назначены на среду. Первый раунд консультаций завершился на прошлой неделе. За это время партии должны были прийти к соглашению по вопросу формирования альтернативного парламентского большинства.
Джузеппе Конте возглавлял правительство Италии с 1 июля 2018 года и покинул пост 20 августа. Он был независимым премьер-министром в правительстве, сформированном в результате коалиции популистской партии "Движение пяти звёзд" и правопопулистской "Лиги". Конте объяснил своё решение об отставке расколом между партиями.
Формальным моментом начала правительственного кризиса стало голосование "Лиги" вместе с оппозицией за строительство высокоскоростной железной дороги во Францию – вопреки позиции "Движения пяти звёзд".
Персональные данные 703 тысяч сотрудников РЖД попали в открытый доступ. Об утечке сообщил в коллективном блоге "Хабр" специалист по информационной безопасности Ашот Оганесян.
В открытом доступе оказались как полные имена сотрудников, так и их номера СНИЛС, адреса, фотографии и должности. Всего в компании, по данным на II квартал 2019 года, работает около 730 тысяч человек. Таким образом, в сеть утекли данные около 96% сотрудников компании, отмечает газета "Ведомости".
РЖД объявила, что проводит расследование утечки. Откуда именно в сети оказались данные пользователей – неизвестно. По версии Оганесяна, речь может идти о записях службы безопасности компании. ТАСС упоминает, что у сотрудников перевозчика есть сервисный портал с попавшей в сеть информацией.
В компании заявили, что данные пассажиров в интернет не утекли.
Новосибирский академический молодежный театр "Глобус" готовит к постановке музыкальный спектакль о жизни сибирских рок-музыкантов – основателя группы "Гражданская оборона" Егора Летова и его подруги Янки Дягилевой. Премьера спектакля намечена на весну 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на главного режиссёра "Глобуса" Алексея Крикливого.
В театре заявили, что спектакль будет музыкальный, а его отправной точкой станут фигуры Дягилевой и Летова. У постановки рабочее название "Полкоролевства" – в честь одноименной песни Дягилевой 1989 года из альбома "Продано!".
Егор Летов – основатель и лидер музыкальной группы "Гражданская оборона". Считается основоположником русского панк-рока. Музыкант скончался 19 февраля 2008 года в Омске. Янка Дягилева – рок-певица из Новосибирска. Была близкой подругой Летова. Погибла в мае 1991 года.
В феврале этого года МВД России потребовало от издания "Лента.ру" удалить фрагмент из интервью Егора Летова, которое было записано в 1991 году. В нём музыкант рассказывает о своём отношении к марихуане и ЛСД. В ведомстве посчитали, что высказывания Летова направлены "на формирование у целевой аудитории положительного образа лиц, осуществляющих изготовление, разработку и использование наркотических средств". МВД также признало фрагменты интервью запрещёнными к распространению на территории России.
Верховый суд оставил в силе решение Мосгорсуда об отказе в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы Ильи Яшина, Константина Янкаускаса и Елены Русаковой, сообщает корреспондент Радио Свобода из зала судебных заседаний.
Ранее суд признал законным отказ в регистрации директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.
В общей сложности власти Москвы не допустили до выборов в городской парламент более пятидесяти кандидатов от оппозиции, забраковав собранные ими подписи избирателей. Это вызвало многотысячные протесты в Москве, которые продолжаются с июля месяца. За это время на акциях оппозиции были задержаны около трёх тысяч человек. Десятки оппозиционных кандидатов были арестованы по обвинению в нарушении закона о митингах. Многие из них продолжают находиться в спецприёмниках.
После одной из акций протеста, состоявшейся 27 июля, Следственный комитет России завёл уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении полицейских. По этим делам арестованы 15 человек. Им грозит от трёх до восьми лет тюрьмы. Правозащитники отмечают, что ничего из того, что можно квалифицировать как "массовые беспорядки", в Москве не происходило.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Оппозиция по-прежнему требует допустить до них всех независимых кандидатов, а также изменить избирательное законодательство, отправить в отставку главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, прекратить уголовное дело о массовых беспорядках и освободить всех взятых под стражу.
Следственный комитет возбудил новое уголовное дело против бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова. Об этом Интерфаксу рассказал его адвокат Александр Аснис. Чиновник арестован по подозрению в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере, теперь к списку вменяемых ему в вину преступлений добавлено незаконное предпринимательство.
По словам адвоката, дело было возбуждено 23 августа. По версии следствия, Абызов в нарушение запрета, наложенного на него как члена правительства, лично и через доверенных лиц проводил предпринимательскую деятельность.
По этой статье ему грозит до двух лет лишения свободы. Однако по статье об организации преступного сообщества ему грозит до 20 лет лишения свободы, поэтому новое дело не отягчает обвинение бывшего министра.
Обвинение по новому делу чиновнику не предъявлено. Абызов и его защита не признают его вину и намерены обжаловать возбуждение дела.
Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 1 миллион 900 тысяч евро семьям похищенных жителей Ингушетии в период с 2000 по 2005 годы.
ЕСПЧ рассматривал двадцать одно дело, связанное с похищениями и убийствами ингушей. Сред них – иски против России от семей Мухади Мальсагова, Ахмеда и Абу-Шахида Абдулкеримовых, Рашида Оздоева и Тамерлана Цечоева.
Мальсагов был задержан 3 мая 2000 года группой военнослужащих, и с тех пор его никто не видел. Абдулкеримовых военные задержали и увезли в неизвестном направлении 28 ноября 2002 года, с тех пор их местонахождение также неизвестно.
Рашид Оздоев, работавший помощником прокурора Ингушетии, а также его друг, активист Тамерлан Цечоев, были похищены и убиты неизвестными 15 лет назад. Оздоев расследовал причастность сотрудников ФСБ к исчезновению людей в республике.
Европейский суд постановил, что власти России не провели должного расследования ни одного из этих преступлений.
Всего ЕСПЧ признал, что в 18 из 21 дел были нарушены статьи европейской конвенции о праве на жизнь, праве на свободу и личную неприкосновенность, а также праве на защиту.
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