Владимир Путин побывал вместе с Реджепом Эрдоганом на авиашоу МАКС и поел там мороженого, причем купил его у той же продавщицы, что и два года назад. В Сети немедленно начали гадать, в каком она звании и повысили ли ее с тех пор, как она обслуживала президента в последний раз - с тех пор, как "рыбаков", с которыми Путин плавал по озеру Ильмень, заметили рядом с ним на службе в храме, никто уже не сомневается, что на всех "встречах с народом" президента окружают исключительно сотрудники федеральной службы охраны.

Александр Фельдман

Все помнят историю с прихожанами, которые раньше были рыбаками?

Леонид Лялин

Вам смешно, но грешно глумиться,

Издеваясь на всех углах,

Ведь та самая продавщица

Две зимы прожила в кустах.



Две зимы, две весны, два лета,

Даже осени две подряд,

И была все время одета

В тот же самый белый халат.



А теперь вот сидит и плачет:

Конституции главный гарант

Не оставил с пломбира сдачу,

И она до сих пор лейтенант.

Припомнили Путину и сложившуюся при нем традицию раздавать сотрудникам ФСО посты руководителей регионов.​

Сергей Смирнов

Продавщица мороженого врывается в гонку наследников. Наверняка будущий губернатор, как минимум

С другой стороны, кто может быть ближе к президенту, чем те, кто его кормит - вот и Пригожин нынче в государстве не последний человек.

Мария Слоним

Проверенная продавщица и проверенное мороженое. Не отравят.

Кирилл Шулика

Специально обученная продавщица мороженого.

Если продавщицу чему-то и обучали, то, видимо, тому, чтобы она как можно меньше отличалась от обычных российских продавщиц: у нее, например, постоянно не находится сдачи, а на вопрос президента Турции, нельзя ли получить к мороженому ложку, она, как и положено, отвечает: "Нет, кусаем!" Но и этот вполне хамский ответ продавщицы прокремлевский журналист способен истолковать в пользу России.

Павел Соболев

- Эй! Дзинь-динь-динь! Надо смотреть, куда идешь! - крикнула продавщица, стоявшая со своим лотком на территории авиасалона МАКС в Жуковском. Транспарант на лотке гласил: СКАЖИ СТОП - И ВОЗЬМИ ПОРЦИЮ! КАКАЯ ЧУДНАЯ ПОГОДА!

- Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! - во весь голос закричали мужики, бросившись к тележке.

- "Коровку из Кореновки"! - сказал Путин.

- "Коровку из Кореновки"! - сказал Мантуров. А Шойгу и Иванов протянули ручки и радостно взяли то, что им дали ("Коровку из Кореновки").

- Ну, а тебе что? - спросила продавщица, когда Эрдоган робко остановился возле нее.

- Я не знаю, какое взять, - сказал Эрдоган. - Я никогда его не пробовал.

- Че-е-го? Не ел мороженого? Такой большой мальчик должен все знать про мороженое! Ну-ка! - Продавщица пошарила в своем ящике и вытащила большую пачку "Коровки из Кореновки". - А ну-ка, попробуй, - сказала она. - Посмотрим, как это тебе понравится!

Эрдоган разломил пачку пополам. Половину он сунул в рот своему телохранителю, а другую лизнул сам.

В провластных блогах все эти хиханьки не одобряют.

Никита Исаев

Друзья-оппозиционеры. Ну неужели у вас нет иных поводов к критике Путина, чем обвинять его в том, что мороженщица в Жуковском на МАКСе та же самая что и в 2017 году? Ну этим вы только снижаете уровень вашей критической оценки действий власти. По мне - так ничего неожиданного в том что одна и та же женщина из Жуковского/Раменского работает в этой лавке. Ну проверила её ФСО, ну благонадёжная, и пусть себе второй раз Путину продаёт это мороженое.

Арно Варданян

Фишка в том, что одни и те же не только лица, но и сценарии повторяются (эта шутка с мороженым уже была, кто заплатит, кто угостит...). Творчества тоже стало не хватать в окружении Путина, придумать что-то новое

Действительно, все уже было - и шутки, и сдача, которую Путин снова раздает министрам.

Маша Железнова

проели все развитие авиации

Глеб Черкасов

Мороженкой надо было заниматься, подумал Мантуров

И, конечно, нельзя не отметить, что Путин каждый раз смотрит на российские рубли так, как будто видит их впервые.

Андрей Синицын

По ходу, ему только на Макс деньги выдают. И только 5 тысяч

Николай Эппле

Человеку раз в год дают деньги на мороженое, а вы зубоскалите.

В 2017 году, впрочем, Путину выдали всего тысячу, а пятитысячной купюрой за мороженое расплачивался Чемезов - что не отменяет ощущения, что ничего нового россияне в ближайшие годы не увидят.

Елена Рыковцева

Одна и та же рыбачка Соня.

Одна и та же девушка-мороженщица.

Эй, избиратель. Знаешь ли ты, что выбирая Путина, ты пожизненно выбираешь себе все остальные окружающие тебя декорации?

Выбирая Путина, ты больше никогда не сможешь взять билет ни на какое другое шоу.

Одно и то же. Навсегда!! Даже по мелочи. Жуть.

Хотя кому-то кажется, что президенты меняются, просто незаметно.

А может, когда-нибудь в стране изменится все - но этого не заметит Путин.

Олег Козырев

Путин с постоянной ФСО-продавщицей мороженого - смешная история. Родилась идея комедии. Диктатора отстраняют от власти, в стране демократия. А диктатор не догадывается, т.к. пара десятков актеров, изображающих охрану и охранников-"простых людей" продолжают спектакль вокруг него

Во многих прокремлевских СМИ покупка Путиным мороженого стала поводом для отдельной новости - ТАСС даже собрал полную хронологию всех случаев, когда Путин ел мороженое на выставке в Жуковском:

Обсуждение мороженщицы и мороженого заслонило тот факт, что Путин с Эрдоганом пришли на авиашоу совсем не ради "Коровки из Кореновки".

Андрей Бочаров

Теперь интрига: Эрдоган купит у нас много самолётов или много коробок с мороженым? Си Цзиньпину в Китай, говорят, регулярно коробки с пломбиром отправляем.

Но главное на МАКС это конечно же самолёты. Самолётостроение это самый топ мировых технологий. Нация которая строит самолёты имеет право входить в клуб самых высокоразвитых стран мира. А мороженое это так, приятный пустячок, повод позубоскалить и растопить прохладные отношения, зализать, так сказать, старые раны.

Рассуждения о возможной покупке возникли, видимо, после того, как Эрдоган спросил Путина, можно ли купить выставленный на МАКСе Су-57.

Но в конечном итоге главной темой встречи двух президентов стали, конечно, не самолеты, а разногласия по поводу Сирии, напоминает блогер ​Эль Мюрид:

Несмотря на то, что Эрдоган в Москве посетил парадные мероприятия в Жуковском и даже потрогал Су-57, напряженность в вопросе вокруг Идлиба между Россией и Турцией крайне велика. Эрдоган рассматривает наступление российских военных под прикрытием селфи-группы сирийцев как попытку создать проблемы для уже почти согласованного наступления Турции на восточном берегу Евфрата. Сегодня все турецкие проправительственные газеты вышли с угрозами Эрдогана в адрес неназванных темных сил: "...Мы продвинулись в вопросе создания зоны безопасности к востоку от реки Евфрат до границ Ирака. Чьи-то непонятные цели и огромное количество хитрых ловушек в регионе не отдалят нас от нашего пути..."

Неофициально доводятся и недокументированные высказывания Эрдогана, что если ситуация в Идлибе не будет урегулирована и не будет восстановлено статус-кво, в Идлиб войдет турецкая армия. Это, безусловно, серьезно осложнит проведение операции на востоке, но в готовность Турции идти на обострение сомневаться не приходится.

Нервная реакция Эрдогана связана с тем, что из Идлиба пошла новая волна беженцев - ее оценивают в 200 тысяч человек в течение ближайшего месяца-полутора. Эти 200 тысяч - дополнение к имеющимся 3 (минимум) миллионам беженцев-сирийцев. Максимум, сколько сможет вытянуть Турция - порядка 800 тысяч в довесок к этим 3 млн. При этом в Идлибе находится 3,5 млн человек, которые просто захлестнут турецкий юг в случае, если Асад (а будем говорить прямо - Путин) продолжит наступление. Здесь уже не вопрос престижа, а прямая угроза национальной безопасности, с которой придется не просто считаться, но и идти на любые шаги, чтобы ее ликвидировать.

В случае, если Эрдоган не сможет договориться с Путиным о восстановлении прежней конфигурации фронта и не сможет остановить боевые действия хотя бы на текущих рубежах, его поездка к Трампу теряет смысл - операцию на востоке Сирии Турция будет вынуждена откладывать. Но тогда можно будет ожидать воплощения всех имеющихся турецких угроз - массированную поставку боевикам средств ПВО, эскалацию нападений на Хмеймим, ввод турецких военных с поддержкой тяжелой техники и артиллерии.

С чем связана внезапная активность Путина, в целом понятно - у Турецкого потока пока дела идут ни шатко, ни валко. Уже сейчас понятно, что 2 января газ по нему в Европу не пойдет. Либо пустят что-то очень парадное, после чего минимум полгода , а т и год, будут продолжать доводку трубы до эксплуатационного вида. При этом европейский Южный коридор строится ударными темпами - введен в строй и начаты предпусковые работы на Трансадриатическом трубопроводе, являющимся ответвлением ТАНАП в Италию, идут работы на Набукко. Эрдоган явно тянет, пытаясь дать зеленый свет Турецкому потоку синхронно с европейским Коридором. Что совершенно не устраивает российскую сторону, у которой и с Северным потоком-2 всё очень непросто.

Намек Путина своему турецкому коллеге очевиден: срыв наступления на востоке плюс волна беженцев из Идлиба - очень серьезные угрозы. Но такие намеки чреваты тем, что можно нарваться на симметричный ответ. А как турки умеют отвечать, мы уже убедились 24 ноября 2015 года.