Активистов протестного движения в Казахстане вызвали в полицию

Киевский апелляционный суд в среду отпустил из-под стражи руководителя украинского подразделения российского государственного агентства "РИА Новости" Кирилла Вышинского. Ему изменили меру пресечения на обязательство являться в суд или к следователю по первому требованию, передают информационные агентства.

Как уточняет РИА Новости, Вышинский провёл под стражей более 400 дней. Украинские власти подозревают его в государственной измене. Журналист свою вину отрицает. В июле ему продлили арест. В Москве настаивают на том, что Вышинский арестован за журналистскую деятельность, озабоченность уголовным делом против него выразили ОБСЕ и "Репортёры без границ".

Вышинский неоднократно упоминался в контексте возможного обмена заключёнными между Россией и Украиной. В Кремле заявляли, что освобождение этого журналиста могло бы стать первым шагом для нормализации отношений между Москвой и Киевом. Представители президента Украины в ответ предложили обменять Вышинского на осуждённого в России украинского режиссёра Олега Сенцова.

Сенцов не признает себя российским гражданином и заявляет о том, что является гражданином Украины. Вышинский, уроженец Днепропетровска (теперь Днепр), в июне 2018 года заявил, что выходит из гражданства Украины и потребовал считать себя гражданином России. Во время обысков в рамках возбужденного против него дела Служба безопасности Украины обнаружила в его банковской ячейке более 200 тысяч долларов, российский паспорт, а также государственные награды России, в том числе медали "За возвращение Крыма" и "За заслуги перед Отечеством".

Несколько украинских СМИ, ссылаясь на свои источники в генпрокуратуре и Офисе президента Украины, сообщают, что Вышинского могут вскоре передать России – взамен на освобождение Сенцова, проходящего с ним по одному делу левого активиста Александра Кольченко и журналиста Романа Сущенко. По данным СМИ, Вышинский не входит в список из 33 россиян и 33 украинцев, о возможном обмене которыми сообщалось в августе.

После освобождения ​Вышинский рассказал, что не хочет обмена: "Вряд ли это возможно по отношению к невиновному человеку". На вопрос, останется ли он в Украине, в интервью изданию "Вести" журналист ответил, что не уверен, останется ли в стране, но заверил, что будет продолжать судиться.

– Вышинский давно работает в Украине в качестве российского пропагандиста. Я уверена, что он сотрудничает со спецслужбами, это лично моя версия, у меня нет доказательств, – говорит украинский медиаэксперт, шеф-редактор киевского портала "Детектор медиа" Наталия Лигачева. – Говорить о нём как о журналисте и о преследовании его как журналиста я не вижу смысла. Это совершенно другая плоскость. Это российский пропагандист. Мне жаль, что наша СБУ и другие правоохранительные органы не копали дальше, чтобы посмотреть, нет ли там и каких-то других связей, не только пропагандистских.

– Вышинского защищали и некоторые международные журналистские организации. Можно ли говорить о том, что его обвиняют за журналистскую деятельность, за свободу слова?

– Я считаю, что многие международные журналистские организации неадекватно оценивают ситуацию в Украине, они не видят, что российская пропаганда завоевывает мир, и в том числе западные международные организации, и они вскоре тоже рискуют оказаться жертвами России. Я не считаю оценки международных организаций адекватными, когда они говорят о пропагандистах как о журналистах. Нужно различать свободу слова и свободу мнений от свободы пропаганды, лжи и манипуляций. Вышинский занимался ложью и манипуляциями.

– Сейчас готовится обмен в формате "33 на 33", о котором договорились Украина и Россия. По вашему мнению, нужно ли было менять Кирилла Вышинского непосредственно на Олега Сенцова, как, в общем–то, и заявлял Офис президента?

– Я не могу гадать. Пока что Украина пошла на уступки России, ведь Россия требовала именно освобождения Вышинского. Россия ведь не хотела обмена, она хотела, чтобы Вышинский был освобожден. Пока можно сказать: Украина полностью выполнила условия Кремля, а не обменяла Сенцова на Вышинского. Я уверена, что скоро он окажется в России. А будет ли Сенцов в Украине – мы не знаем, – говорит Наталья Лигачева.

Украинский суд, как подчёркивают эксперты, был вынужден отпустить Вышинского из-под стражи на основании решения Конституционного суда республики, принятого 25 июня. Соответствующую жалобу в суд подала осужденная в России и подозреваемая в попытке совершения теракта в Украине Надежда Савченко: она потребовала признать неконституционной норму Уголовного кодекса Украины о содержании исключительно под арестом подозреваемых в преступлениях против государства и терроризме. Конституционный суд признал, что при рассмотрении дел можно избрать более мягкую меру пресечения.

Украинские комментаторы расценивают факт изменения меры пресечения Вышинскому как подготовку к обмену в формате 33 на 33, о котором Россия и Украина договорились ранее.