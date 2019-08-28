Итальянские партии договорились о новой правящей коалиции

В Италии популистское "Движение пяти звёзд" и левоцентристская Демократическая партия заявили, что пришли к соглашению по созданию коалиционного правительства. Партии договорились, что на посту премьер-министра останется Джузеппе Конте.

Президент Италии Серджо Маттарелла пригласил Конте в Квиринальский дворец в четверг, 29 августа, чтобы поручить ему сформировать правительство на основе нового парламентского большинства. Оно должно будет находиться у власти до следующих всеобщих выборов, назначенных на 2023 год.

Маттарелла накануне завершил второй раунд политических консультаций и 28 августа встретился с лидерами обеих партий. Если бы "Движение пяти звёзд" и Демократическая партия не пришли к соглашению, это привело бы к роспуску парламента и досрочным выборам.

В предыдущее коалиционное правительство Италии входили "Движение пяти звезд" и правая партия "Лига" во главе с Маттео Сальвини. Политик надеялся на досрочные выборы, на которых у него был шанс завоевать абсолютное большинство в парламенте и стать премьер-министром.

Джузеппе Конте возглавлял правительство Италии с 1 июля 2018 года и покинул пост 20 августа. Он объяснил своё решение об отставке расколом между партиями.