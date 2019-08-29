"Навальный - проект КПРФ": споры в сети об "умном голосовании"

Одна из главных дискуссионных тем перед приближающимися выборами - "умное голосование", предложенное Алексеем Навальным. Суть идеи коротко: штаб Навального выбирает во всех 45 избирательных округах Москвы тех кандидатов, которые имеют шансы обойти ставленников мэрии. Список этот до поры до времени не публикуется.

Однако сама тактика рьяно обсуждалась ещё до всякого списка.

Аркадий Дубнов:

Пришел к выводу, что недостаточно я умен для умного голосования.

А еще стар и слегка сенилен, в последний момент забуду, за кого вставлять и будет беда

Кирилл Рогов:

Для оппозиции наличие не оптимальной, но согласованной общей стратегии почти всегда важнее, чем бесконечные споры о стратегии оптимальной. Поэтому я не люблю истерическую патетику рассуждений о том, кто "слил протест", - тот, кто топит за "умное голосование", или - кто топит против.

Важно помнить, что ядром и смыслом этой стратегии является стремление сломать обманный механизм легитимации назначенного властями победителя. Это голосование не делает выборы выборами. Голосуя "по уго" (умному голосованию) за коммуниста или лдпр-овца вы не выбираете его. Вы лишь ломаете обманную тактику и обозначаете свое присутствие в ситуации, которая его не подразумевает, лишая вас нормальных инструментов присутствия.<...>

По тем же причинам эта стратегия, видимо, имеет очень ограниченный смысл на мажоритарных выборах (особенно регионального уровня). Как потом считать победу? Тут выбрали вот эдакого скунса, тут, наоборот, вот такого зяблика, а там и вовсе какого-то мутного шимпанзе? И что - кто победил? Объяснять целому городу, что мы победили, потому что, по замыслу Собянина, там должны были сидеть оппосум, гадюка и курица? Даже если это можно объяснить, это не вдохновляет. Не катарсично ни фига.

Владислав Иноземцев:

В последнее время количество постов о том, какое голосование на приближающихся выборах является умным, а какое – нет, равно как и о том, как и почему нужно бойкотировать скорый акт дополнительной легитимации режима, переходит все мыслимые границы, а некоторые коллеги и друзья призывают высказаться по этому поводу.

На мой взгляд, отсутствует сам предмет обсуждения. В условиях авторитарной диктатуры отношение к выборам – каким бы оно ни было – не может изменить сути и характеристик режима, как не могут изменить его и результаты каких-либо «выборов». Даже пресловутый «бойкот» я не могу счесть правильной стратегией, так как он предполагает политический акт – по крайней мере воспринимающийся в качестве такового самим решившимся на него гражданином.

Между тем политики в современной России нет – и потому единственным адекватным отношением в происходящему является не отторжение, а безразличие, а единственной правильной стратегией – достижение личных, а не общественных, целей. Современный российский режим не только является персоналистским – он при этом не базируется ни на династических механизмах, ни на системе власти партии, в которой фигура лидера может быть второстепенной. Конец этого режима будет обусловлен только завершением земного пути вождя (приближать момент которого я никоим образом не призываю) – и, на мой взгляд, ничем иным.

Поэтому стратегия всех недовольных существующим положением вещей должна естественным образом складываться из тысяч идентичных индиви­дуальных стратегий, подчинённых лишь одной цели: пережить В.В.Путина. Всё, что способствует достижению этой цели, рационально; всё остальное, как говорилось в мудрой книге, «суть суета и томление духа»…

Марат Гельман:

Почему в нынешней ситуации некоторые граждане, на стороне оппозиции ? Потому что им это выгодно ? Они умнее, прозорливее? Нет, потому что для этих людей правда, свобода, достоинство, принципы, репутация - не пустые слова. Они отстаивают свои убеждения и демократические ценности несмотря на то, что за это им не премии, а увольнения, штрафы, дубинки.

"умное голосование" открывает ящик пандоры рационального мышления. Люди, которые еще вчера были рядом с оппозицией начинают мыслить рационально. Мой папа, ходит на все митинги, жгет глаголом и т д, и вдруг вчера - "Марат, ничего снизу не поменяется. Только сверху. Надо сотрудничать. Зажать нос, если противно, и сотрудничать". Слава Иноземцев, участвует в самом радикальном антипутинском Каспаровском форуме, пишет : стратегия всех недовольных существующим положением вещей должна естественным образом складываться из тысяч идентичных индиви­дуальных стратегий, подчинённых лишь одной цели: пережить В.В.Путина. Ну и хрестоматийный Константин Богомолов - в 2011 году требовал свержения власти, вот прямо сейчас, но понял что Путин на долго и умно проголосовал став запутинцем.

Смена власти в России может быть только результатом героизма и преданности своим принципам. И Навальный сам по себе такой героизм предьявляет и потому мы в него верим. Но сегодня умным голосованием он роет могилу и своему движению и оппозиции вообще. Вот для моего отца коммунисты хуже Путина, для меня Совок много хуже нынешнего авторитаризма. И вы хотите чтоб я поступился принципами и голосовал за коммуниста со сталиным на лацкане ? Ну если уж поступаться принципами, то может пойти сотрудничать с режимом, как Богомолов ну или хотя бы начинать с ними переговоры, искать точки соприкосновения, как советует отец ? ? Или как Иноземцев, плюнуть на всю политику и заниматься семьей и здоровьем. Это же умней?

"умное голосование" - самое вредное для оппозиции изобретение. Нужно призывать к принципиальности а не считать на калькуляторе. Не говоря уже о том] что отвлекает от действительно важного - борьбы за отмену политических процессов и арестов оппозиционных политиков. Я надеюсь что Алексей Навальный одумается.

Александр Кобринский:

В 1990-е годы я много спорил с некоторыми своими друзьями (большей частью, московскими) на политические темы. Я им говорил о том, что залоговые аукционы - это наглая и публичная коррупция, а они мне говорили: да, это плохо, но это нужно, чтобы не победили коммунисты. Я говорил о том, что фальсифицируются выборы, - а они отвечали: да, есть проблемы, но ведь могут победить коммунисты... Я говорил о том, что Ельцину нужно объявить импичмент за войну в Чечне, а они мне отвечали: война в Чечне - это ужасно, но какой импичмент? ведь к власти придут коммунисты!

И вот сейчас некоторые из них поддерживают "умное голосование" - и больше всего мне хочется увидеть их в тот момент, когда им 7 сентября придет sms: "нужно голосовать за коммуниста такого-то".

И хочется увидеть, как они за этого коммуниста проголосуют.

Леонид Бершидский:

Я давний сторонник Навального, потому что он храбрейший человек и прекрасный журналист. Но "умное голосование" -- это уже третий случай, когда мне трудно с ним согласиться (первый был насчет Крыма, второй -- когда он боролся с повышением пенсионного возраста, которое и самому ему пришлось бы проводить, стань он президентом).

Голосуя назло тов. майору за мутных персонажей из ручных псевдопартий, человек как бы не понимает, что тов. майор тщательно отобрал этих персонажей и уже с ними договорился -- или ему и договариваться не надо, потому что он знает, за какие ниточки дергать. Поэтому старинный большевистский аргумент "чем хуже, тем лучше" не работает: все сорта <дерьма> лезут из одной <задницы>, принадлежащей тов. майору.

В Москве на это накладывается полное безвластие т.н. Мосгордумы, которая ничего не может сделать против мэра, будь она хоть стаей Соболей. Избрав упырей в это убожество, можно заставить тов. майора корчиться от смеха, но похорошение притормозить не удастся.

Я долго верил в существование мирного (неукраинского) пути для более хитрой Москвы. Теперь понимаю, что верил зря; это был стокгольмский синдром. Понимаю также, что Навальный не может призывать к немирному варианту, пока к этому мало кто готов -- сгниет в тюрьме или сгинет, как Немцов. Ему надо как-то удерживаться на грани, вот он и придумывает всякие игры. Но это не значит, что в них стоит играть всем, для кого риск ниже, чем для него.

Алексей Навальный:

Это рассуждение Леонида базируется на двух ложных посылах.

"Мутные персонажи. Все сорта".

Однако, в списке, например, КПРФ, наряду с мутными персонажами есть не менее 10 кандидатов, которые не просто на 100% близки тем, кто выходил на последний большой митинг, а они и есть эти люди.

И всегда выходили. И в 12 году, и раньше.

И второе: это полная чушь, что Мосгордума бесправна и безвластна. Один какой-то дурак написал пару месяцев назад и все за ним повторяют. Много там полномочий, которые активный оппозиционный депутат может использовать просто восхитительно.

В целом к этим выборам надо относится как к референдуму с вопросом "Позволяете ли вы партии "Единая Россия" снова получить 90% мест в вашем местном парламенте".

И "Умное голосование" - это способ проголосовать за "НЕТ" в этом референдуме.

Мария Снеговая:

Дорогие френды, которые тут убеждают нас, что "Умное голосование" не важно, что оно Кремлю на руку, а на выборы ходить не надо. Как такое можно говорить, когда только за последние пару дней:

1) Опросы ВЦИОМа на улицах про "Умное голосование".

2) Звонки ВЦИОМа на дом с опросом, повлияет ли поддержка Навального на решение голосовать за кандидата.

3) Снятие коммуниста Колмогорова с выборов, как только его поддержал Яшин.

Совершенно очевидно, что Кремль не просто, а ПАРАНОИДАЛЬНО боится именно "Умного голосования". Я пытаюсь понять мотивацию противников этой стратегии: вы всерьез этого не замечаете?

Напомню, что именно "Умное голосование" и участие в выборах привело к беспрецедентному успеху оппозиции и массовым протестам уже, как минимум, дважды: в 2011-12 гг. и летом 2019 гг. Никакие стратегии бойкота выборов, порчи бюллетеней не могут похвастаться ничем подобным. (И я пишу это, как человек, когда-то портивший бюллетени.)

Пора признать свои ошибки и объединиться!!!

Владимир Варфоломеев:

В мировой истории был важный пример "умного голосования", когда западные демократии поддержали нелюбимый ими сталинский СССР ради победы над нацистами. Тогда многие тоже сомневались и морщили свои носы, не желая помогать коммунистам, но в итоге все вместе разгромили Третий рейх. То решение было не просто эффективным, но морально оправданным.

На новый виток дискуссия зашла, когда "Открытые медиа" сообщили, что нашли в сети тот самый список. По факту он ещё не авторизован командой Навальной и похож на слив, но практически все комментаторы уверены, что он аутентичен.

Больше всего публику поразило количество коммунистов: 35 человек из 45.

Илья Пономарёв:

Посмотрел на "умное голосование" от Навального... М-да, если это голосование умное, то я уж не знаю, кого можно дураком назвать :( Целый ряд нормальных людей записан в негодяи и единороссы, зато куча реальных козлов - в "умный выбор". Слов нет!...

Остап Кармоди:

А вот, Лексей Анатольич, мужики сомневаются - ты за большевиков аль за коммунистов?

Андрей Мальгин:

Мне нравилась идея "умного голосования", я даже не исключал, что прилечу на денек, чтобы "умно проголосовать". А вот доходят слухи, что идея свелась к тому, чтобы отдать в думе большинство коммунистам. То есть представителям КПРФ, той самой партии, которая образцом общественного устройства считает сталинский СССР. Даже самый прогрессивный из коммуняк, Грудинин, на либеральном "Дожде" что-то там лепетал об "очищении имени Сталина".

Чем все-таки коммунисты лучше единоросов? Тем, что Собянин расстроится в этом случае? Так он такой же совок и коммуняка. Человек из прошлого. Найдет общий язык.

И вообще, "ворюга мне милей, чем кровопийца", считал Иосиф Бродский.

Если в моем округе, где я прописан, кандидатом для "умного голосования" окажется представитель сталинистской партии, я лучше останусь на пляже. Вот.

Что такое нерушимый блок коммунистов и беспартийных, я слишком хорошо помню.

Михаил Шнейдер:

Мэр Иркутска Кондрашов был выдвинут от КПРФ, победил на протестом голосовании и тут же вступил в ЕР. Аналогично поступили мэры Тамбова, Белгорода и Усть-Илимска. Правда, это было не вот прям сейчас, а несколько лет назад.

Зато и мы и они поступили по-умному. Ведь так?

Подумайте над этим

Илья Вайцман:

Ни по каким соображениям - ни по «тактическим», ни по «техническим» - нельзя голосовать за коммунистов. Просто потому, что это абсолютное зло. И не надо мне рассказывать, что «КПРФ это совсем другие коммунисты», это неправда - они другими не бывают, просто иногда под людей мимикрируют.

Дмитрий Петровский:



Но мне отдельно хочется спросить у тех юных националистов, которые рассказывали мне, что Нава, мол, «законспирированный правый» и «криптолибертарианец». И что обстоятельства, мол, велят до поры до времени скрывать свои предпочтения. Но погодите, придет к власти — наступит Россия для русских и от сердца к солнцу.



Так вот, друзья мои, которые выходили на его митинги и даже садились в автозаки — как вам «умное голосование» с терпким запахом духов «Красная Москва»? Нравится?

Игорь Барышников:

Внук Зюганова Леонид Зюганов Андреевич, 31 год от роду.Предлагается "Умным голосованием" в качестве кандидата,за которого предлагается голосовать в 21 округе на выборах в МГД 8 сентября..

Но, видно, выбирать совсем не из кого.

Олег Кашин:



О, а в пресловутом списке на умное голосование по Чертанову не Юнеман (лидирующий по всем опросам), а какой-то коммунист; клево.

Егор Просвирнин:

Ну чего, Навальный в своем «умном голосовании» определил, что в Чертаново надо голосовать не за Романа Юнемана (который 1. Независимый 2. Опережает всех других по опросам), а за какого-то драного коммуниста, который, помимо всего прочего, по опросам проигрывает даже местной единоросске, столбу, столу, урне и кашне, зато свой, наваленный.

Дмитрий Губанов:

Если кто-то питал иллюзии по поводу Навального и его умного голосования, то разочаруйтесь.

Либеральная публика пропихивает "своих", а не тех, кто действительно наиболее эффективный кандидат от оппозиций. Жаль, но ожидаемо от этой тусовки ещё после всей той грязи с выборов на мэра Москвы.

В частности, в районе Чертаново и без поддержки Навального опережает даже кандидата-единороса Роман Юнеман, не то что других оппозиционеров. Но Навальный ставит на "умное голосование" идущего и позади Романа, и позади единороски Жуковского. Потому что он свой. Детальнейшая социология навалинистам не указ.

Леся Рябцева:

Но самое забавное — это даже не поддержка Зюганова и прочих коммуняк, а Соболь, поддерживающая Митрохина, но затравившая Федермессер.

Евгений Голубев:

У меня сложное отношение к Навальному. С одной стороны, я , вероятно по крайней наивности, не верю, что Навальный - проект Кремля. С другой, Навальный безусловно единственный оппозиционный политик на бескрайних просторах России, больше здесь живых оппозиционеров в политике не осталось. С третьей стороны, Навальный говорил или делал то, что я оправдать или объяснить не могу, это конечно же Крым и дебаты с Гиркиным-Стрелковым. И вот теперь такое же непонимание и несогласие вызывает у меня новый фетиш либеральной оппозиции - умное голосование. Непонимание и несогласие было с самого начала, как только Навальный анонсировал новый политический ход по лишению ЕР большинства в заксобраниях. Непонимание и несогласие усугубились после того как появилась указиловка на выборах в Мосгордуму голосовать за коммунистов. Превратить гордуму из едроссовской в коммунистическую. Эээ...мы вроде там уже были? Нет? Вроде там было так себе, как то не очень понравилось. Или память о недавнем прошлом отшибло? Или есть хорошие коммунисты, а есть плохие? Ну это был уж совсем риторический вопрос.

Я понимаю, Навальному надо двигаться куда то вперед. Любому политическому течению, партии, объединению, чтобы не закиснуть и не развалиться, необходимо поступательное движение. И очевидно, что есть кризис идей. На антикоррупции ехать бесконечно невозможно. Идея с профсоюзами Навального заглохла и ожидаемых плодов не дала. Следующим шагом стало "умное голосование", которое вылядит не очень умным, если представить, кто заменит единороссов. Замена одного мерзавца другим ни к чему хорошему никогда не приводила. Шило на мыло. И как потом оправдывать умное голосование, когда станет очевидно, что по сути своей заксобрания остались прежними?

Наталья Саморукова:

Вообще с этим умным голосованием неприятно не только то что пытаются шило поменять на мыло но и то с каким металлом в голосе команда Навального эту очень неоднозначную штуку пытается представить как абсолютно удачную находку, а тех кто полон скептизима, "тупыми"

Игорь Жулимов:

Чёта в последние дни на Умное голосование наехали не по-децки, хоть и люди все в общем то вменяемые. Нет ведь сейчас насущнее проблемы как в очередной раз пнуть Навального. Опять он во всем виноват! А в чем собственно проблема? Вас силком что ли тащат голосовать за кого-то? У вас своей головы на плечах нет? Это как обрыгшая уже мантра про «выводить под дубинки», теперь вот про «заставляют голосовать». Послушайте, как и кого можно заставить проголосовать Умным голосованием, если вы сами, без какого то насилия со стороны Навального и К* предварительно не зарегистрировались в этом самом Умном голосовании? Зарегистрировались, так подождите когда вам пришлют на мэйл кандидата, за которого можно проголосовать. Не хотите и за этого, ну так не голосуйте, че руки то заламывать в праведном гневе? Не регистрировались, так вообще никакой проблемы не существует!

Леонид Волков:

Прочитал еще некоторое количество дискуссий об умном голосовании, и нахожусь в некотором ужасе. Потому что некоторое количество неглупых людей на полном серьезе в 2019 году обсуждают, «какой депутат будет более хорошим народным представителем в региональном парламенте».

В две тысячи девятнадцатом году, на двадцатом году электорального авторитаризма. Ау. Не в 1999-м, не в 2009-м даже, а в 2019-м.

Эти «выборы» вообще никаким боком не про «достойных представителей». Никто там никого и близко не представляет уже лет двадцать, ну десять-то точно.

Реальная и практическая задача вот уже много лет заключается в том, чтобы использовать ненавидимые Кремлем выборы (ненавидимые, потому что это для них неприятный и ненужный ритуал: у них уже есть всё, они не могут ничего выиграть, а им, тем не менее, надо раз в сколько-то лет исполнять какие-то странные действия) для того, чтобы нанести Кремлю максимальный политический ущерб.

В 2011 году такой ущерб нанесла кампания «за любую другую, кроме Единой России». В 2013 году — участие Алексея Навального в выборах мэра Москвы. В 2018 — кампания бойкота. Каждый раз нам удавалось ставить перед оппонентами тяжелые политические проблемы, используя выборы как рычаг.

Умное голосование — это еще один такой рычаг. Кремль сам превратил выборы в референдум о доверии, полностью зачистив всех сколько-то оппозиционных кандидатов. Поражение на таком референдуме станет мощным сигналом для региональных и федеральных политических элит — «Единая Россия» и вообще партия власти является не преимуществом, а проблемой; не дает мандаты, а отбирает их; к рейтингу Путина больше нельзя прислоняться; и нет этого рейтинга вообще — и запустит новый виток политической турбулентности внутри системы.

Власть в России не сменится в результате выборов, власть в России от выборов пойдет вразнос и сломается окончательно.

Поэтому мы вообще не обсуждаем, лучше ли коммунист Вася чинит скамейки чем жириновец Петя в 12-м округе Пензы. Но если у Васи за счет ремонта скамеек скопился политический капиталец, рейтинг, позволяющий ему победить единоросса в своем округе — Умное голосование его поддержит. Чтобы через год на выборах в заксобрание или через два на выборах в Госдуму все бежали от Единой России как черт от ладана; чтобы Кремль не могу выставить ни одного административного кандидата просто потому, что никто не захочет быть административным кандидатом. И это будет уже совсем другая политическая система.

Аббас Галлямов:

В 1989 году по итогам переговоров с правительством Лех Валенса согласился на проведение в Польше полусвободных выборов, исходные условия которых были сформулированы так, что оппозиция не должна была победить ни при каких условиях. Многие противники режима подвергли лидера «Солидарности» жесткой критике. Им казалось, что он предал идеалы и пошёл на поводу у властей. «Пока мы не согласились на эти выборы, коммунизм был практически мертв. Теперь этот труп оживет», - утверждали недовольные. «Нельзя легитимизировать режим своим участием в фейковых выборах», - говорили они.

Валенса видел чуть дальше и понимал, какой шанс появился у оппозиционеров - даже в той усечённой конфигурации, на которую согласились власти. Он оказался прав. Успешно выступив на тех «полудемократических» выборах,«Солидарность» запустила процессы, которые буквально через несколько месяцев привели к трансформации режима в полноценную демократию.

Навальный с его прагматичным «умным голосованием» напоминает Валенсу. Он не ждёт идеальных условий, а работает в тех, что есть. Мне не нравится авторитаризм Навального, но в даре стратегического предвидения ему не откажешь.

В оправдание романтиков, не веривших в манёвры руководителя «Солидарности», скажу, что по-моему не только они, но и сами польские власти до последнего считали, что им удаётся успешно интегрировать оппозицию в свои витринные политические процессы, не делясь при этом реальными рычагами управления. Когда режим понял, что все эти игры вышли из-под контроля, было уже слишком поздно.