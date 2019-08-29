Джузеппе Конте сформирует новое правительство Италии

Президент Италии Серджо Маттарелла поручил Джузеппе Конте приступить к формированию нового правительства на основе нового парламентского большинства. Сформированный кабинет министров будет находиться у власти до следующих выборов. Они назначены на 2023 год.
Накануне Маттарелла провёл консультации с политическими партиями. По итогам переговоров стало известно, что популистское "Движение пяти звёзд" и левоцентристская Демократическая партия пришли к соглашению по созданию коалиции. Партии договорились, что на посту премьер-министра останется Конте.
В предыдущее коалиционное правительство Италии входили "Движение пяти звезд" и правая партия "Лига" во главе с Маттео Сальвини. Политик надеялся на досрочные выборы, на которых у него был шанс завоевать абсолютное большинство в парламенте и стать премьер-министром.
Джузеппе Конте возглавлял правительство Италии с 1 июля 2018 года и покинул пост 20 августа. Он объяснил своё решение об отставке расколом между партиями.
Формальным началом правительственного кризиса стало голосование "Лиги" вместе с оппозицией за строительство высокоскоростной железной дороги во Францию – вопреки позиции "Движения пяти звёзд".
Юрий Луценко подал в отставку с должности генерального прокурора Украины. Как сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган, Луценко написал заявление на имя президента Владимира Зеленского.
Владимир Зеленский подписал постановление об увольнении Луценко еще в начале июня - но его отказалась утвердить Верховная рада.
Луценко пообещал подать в отставку тогда, когда начнет работу новый состав Верховной рады. Первое заседание украинского парламента IX созыва проходит в Киеве в четверг 29 августа. Большинство мест в нём принадлежит президентской партии "Слуга народа".
Луценко возглавляет Генеральную прокуратуру Украины с мая 2016 года.
В Москве неизвестные облили грязью незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь. Это произошло у подъезда её дома. У себя в Твиттере юрист Фонда борьбы с коррупцией написала, что в момент нападения садилась в такси. Грязь попала ей на одежду и в салон машины.
Происходящее снимал на видео молодой человек, которого Соболь считает сотрудником структуры, связанной с Евгением Пригожиным. Юрист ФБК напомнила, что ранее аналогичным нападениям подвергались сборщики подписей за её участие в выборах.
Накануне Любовь Соболь объявила в YouTube-канале "Навальный Live" о проведении шествия по бульварам в центре Москвы 31 августа. Акция будет направлена в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму и обвиняемых по уголовному делу о массовых беспорядках в столице. Мероприятие уже не согласовано мэрией города.
Работу Владимира Путина на посту президента России одобряют две трети россиян (67 процентов), не одобряет 31 процент. С оценкой деятельности правительства и Государственной думы – обратная картина. Согласно данным опроса "Левада-центра", 63 процента россиян недовольны работой Дмитрия Медведева на посту премьера, 36 процентов респондентов относятся к ней с одобрением.
В целом деятельность российского правительства положительно оценивают 44 процента участников опроса, 55 процентов - отрицательно. Еще хуже, согласно опросу, жители России относятся к работе Государственной думы: 60 процентов россиян не одобряют деятельность парламента страны.
По данным опроса социологов, почти половина жителей страны считает, что на данный момент дела в России идут "в правильном направлении", 42 процента придерживаются противоположного мнения. Каждый десятый россиянин затруднился ответить на этот вопрос.
В мае ВЦИОМ зафиксировал историческое снижение рейтинга доверия к президенту Путину – 31,7 процента. После этого социологи начали публиковать данные по другой методике опроса, но и по ней доверие снизилось.
Объем неучтенный экономики России составил в 2017 году 12,7 процента валового внутреннего продукта или 11,7 трлн рублей, подсчитал РБК на основе данных Росстата о национальных счетах. С 2014 года доля скрытой экономики снижается: в 2014 году на теневой сектор приходилось 13,8 процента ВВП, в 2015–2016 годах — 13,2 процента. В абсолютных цифрах этот показатель, однако, растет: в 2014 году он составлял 10,9 трлн рублей.
Половина всего "серого" сектора и, соответственно, 6,3 процента ВВП приходится на операции с недвижимостью. В сельском хозяйстве, охоте и рыболовстве формируется 1,4 процента неучтенного ВВП России, и столько же производит сектор оптовой и розничной торговли и ремонта автотранспорта. Полностью отсутствует неучтённая деятельность в госуправлении и обеспечении военной безопасности, а также в секторе водоснабжения и утилизации отходов.
Работающие в России поисковые системы обяжут подключаться к реестру пиратских ссылок и удалять нелегальный контент в течение шести часов. Правообладателям не нужно будет обращаться в суд. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на поправки в закон "Об информации". Их подготовили крупнейшие телекомпании, онлайн-кинотеатры, "Яндекс" и Mail.ru Group при участии Роскомнадзора.
Новые правила затронут фильмы, сериалы, книги, музыку, программное обеспечение (исключение сделано только для фотографий).
Сейчас правообладатели могут пожаловаться на пиратский контент, и его оперативно заблокируют, однако из выдачи поисковиков ссылки не исчезнут.
В Роскомнадзоре заявили, что поправки направлены на согласование в администрацию президента. Затем они поступят в Госдуму.
В ноябре прошлого года компании "Яндекс", Mail.ru и Rambler подписали с правообладателями меморандум по совместной борьбе с пиратством. Он предполагает создание реестра страниц и сайтов в интернете, на которых без разрешения правообладателей размещаются аудиовизуальные произведения и информация.
Ранее несколько телеканалов, входящих в "Газпром-медиа", подали в суд на "Яндекс" из-за выдачи ссылок на пиратские копии сериалов. Роскомнадзор пригрозил "Яндексу" блокировкой, если это требование не будет выполнено. "Яндекс" удалил ссылки.
Более миллиона человек подписали петицию с требованием отменить решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о временной приостановке работы парламента. Согласно законодательству, власти должны реагировать на те петиции, которые набирают более 100 тысяч подписей.
28 августа королева Великобритании Елизавета II согласилась приостановить работу парламента по просьбе британского премьера. Перерыв в работе депутатов начнётся со второй недели сентября и продлится до 14 октября. Ранее сообщалось, что это может помочь стране выйти из Евросоюза.
Несогласные с решением Джонсона британцы собрались на акцию протеста в Лондоне.
Оппоненты премьер-министра опасаются, что такой сценарий приведет к неразберихе и неудачам в экономике. Лидер оппозиционной партии лейбористов Джереми Корбин пообещал выдвинуть Джонсону вотум недоверия.
По итогам референдума Великобритания должна была выйти из Евросоюза ещё 29 марта. Парламент трижды отвергал предложенные для голосования проекты соглашений с ЕС, достигнутые предшественником Джонсона на посту премьера, Терезой Мэй. Три неудачных голосования привели к отставке Мэй. Срок выхода был перенесен на 31 октября. Джонсон неоднократно заявлял, что в любом случае намерен вывести страну из ЕС к этому сроку, даже без договора.
Украинский режиссёр Олег Сенцов, осуждённый в России по обвинению в терроризме, доставлен в московский следственный изолятор "Бутырка". Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник.
Ранее о том, что Сенцова вывезли из колонии в городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ России), сообщало издание Baza и телеграм-канал "Незыгарь". Baza при этом ссылается на источник в спецотделе колонии.
Издание также сообщает, что режиссёра в Москве поместили в СИЗО "Лефортово", а не в "Бутырку".
О том, что Олег Сенцов уже находится в "Лефортово" заявил журналистам депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Ахтем Чийгоз. "По той информации, которой я владею, в пятницу должны прибыть все вместе", – цитирует политика российское агентство РИА Новости.
Адвокат Дмитрий Динзе, который посетил Сенцова в Лабытнанги несколько дней назад, информацию о транспортировке подзащитного не подтверждал. Об этом написал с утра у себя в Телеграме глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков. Последний при этом допустил, что режиссёра могли этапировать авиацией в течение дня.
Позднее Динзе сообщил Радио Свобода, что в "Бутырку" сейчас не попасть. "Если что-то и будет, то на следующей неделе", – заявил он.
Проект "Крым.Реалии" отмечает, что Олег Сенцов впервые за долгое время не позвонил матери, хотя раньше всегда связывался с ней в конце месяца. Людмила Сенцова рассказала, что месяц с последнего звонка её сына исполнился 28 августа – как раз тогда, когда, по версии телеграм-каналов, режиссёра могли вывезти из колонии.
Накануне суд в Киеве отпустил из-под стражи руководителя украинского подразделения российского государственного агентства "РИА Новости" Кирилла Вышинского. Украинские власти подозревают его в государственной измене.
Вышинский неоднократно упоминался в контексте возможного обмена заключёнными между Россией и Украиной. В Кремле заявляли, что освобождение этого журналиста могло бы стать первым шагом для нормализации отношений между Москвой и Киевом. Представители президента Украины в ответ предложили обменять Вышинского на Олега Сенцова.
В среду Вышинский дал согласие на участие в обмене удерживаемых лиц между Россией и Украиной.
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг в поддержку арестованных студентов и против политического давления на вузы 30 августа в общественном пространстве "Яма". Об этом сообщил студенческий журнал DOXA.
Организаторы подавали заявку в мэрию, обозначив помимо "Ямы" ещё два альтернативных места. Власти проигнорировали её, сославшись на разночтения в законах. Позже суд отклонил иск организаторов на отказ в согласовании акции. Студенты намерены обжаловать это решение, поскольку считают, что московские власти нарушили их право собираться мирно и без оружия.
Организаторы митинга сообщили, что решили сменить формат мероприятия в "Яме" – вместо митинга там пройдет публичная дискуссия о месте политики в университете, а также концерт. Они просят всех участников воздержаться от лозунгов, плакатов и скандирований, поскольку не смогут обеспечить безопасность посетителей “Ямы” в этот вечер.
После несогласованной акции 27 июля в Москве за допуск независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму, которая была разогнана полицией, Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Подозреваемыми по нему стали 14 человек, в том числе студенты МФТИ, МГТУ им. Баумана, Высшей школы экономики. Учёные из научных и учебных заведений России и других стран выступили с требованием прекратить преследование участников мирных акций протеста в Москве.
В Киеве сегодня проходит первое заседание Верховной рады нового IХ созыва. Присягу примут 424 народных избранника. На торжественную церемонию приглашены представители Парламентской ассамблеи Совета Европы, Европейского парламента, ОБСЕ.
Перед депутатами выступит президент Украины Владимир Зеленский.
Телеканал "Настоящее время" ведёт прямую трансляцию с синхронным переводом на русский язык:
Большинство в украинском парламенте состоит из представителей президентской партии "Слуга народа". Они получили 254 мандата. Это самое многочисленное парламентское большинство за всё время независимости Украины. Только фракция коммунистов в Верховной раде I созыва (которая одновременно стала и последней Радой УССР) состояла из 239 депутатов.
При таком количестве голосов фракция "Слуги народа" может принимать любые законы, кроме изменений в Конституцию. Они требуют 300 голосов.
После торжественной церемонии заседание парламента до избрания нового руководства Верховной рады будет вести временный президиум. Как ожидают, кресло председателя Верховной рады займет глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.
В повестке дня у народных депутатов в четверг значится 27 вопросов, среди которых формирование фракций и депутатских групп, создание коалиции, отставка правительства и законопроект о снятии депутатской неприкосновенности.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман перед уходом с поста главы правительства записал видеообращение. Он пожелал своему преемнику сил, терпения и удачи. Гройсман также заявил, что новый премьер и правительство будут иметь дело со стабильной и активной страной.
В Италии популистское "Движение пяти звёзд" и левоцентристская Демократическая партия заявили, что пришли к соглашению по созданию коалиционного правительства. Партии договорились, что на посту премьер-министра останется Джузеппе Конте.
Президент Италии Серджо Маттарелла пригласил Конте в Квиринальский дворец в четверг, 29 августа, чтобы поручить ему сформировать правительство на основе нового парламентского большинства. Оно должно будет находиться у власти до следующих всеобщих выборов, назначенных на 2023 год.
Маттарелла накануне завершил второй раунд политических консультаций и 28 августа встретился с лидерами обеих партий. Если бы "Движение пяти звёзд" и Демократическая партия не пришли к соглашению, это привело бы к роспуску парламента и досрочным выборам.
В предыдущее коалиционное правительство Италии входили "Движение пяти звезд" и правая партия "Лига" во главе с Маттео Сальвини. Политик надеялся на досрочные выборы, на которых у него был шанс завоевать абсолютное большинство в парламенте и стать премьер-министром.
Джузеппе Конте возглавлял правительство Италии с 1 июля 2018 года и покинул пост 20 августа. Он объяснил своё решение об отставке расколом между партиями.
Руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский дал согласие на участие в обмене удерживаемых лиц между Россией и Украиной. Фотографию соответствующего заявления опубликовала пресс-секретарь украинского генпрокурора Лариса Сарган на своем аккаунте в твиттере.
"Я Вышинский К.В. подтверждаю своё добровольное участие в процессе взаимного освобождения лиц и готовность к перемещению за пределы Украины", – говорится в заявлении. Сарган утверждает, что изменение меры пресечения журналисту связано с подготовкой к обмену "35 на 35".
Ранее суд в Киеве отпустил Вышинского из-под стражи. В разговоре с журналистами руководитель "РИА Новости Украина" утверждал, что отказывается от обмена, потому что "вряд ли это возможно по отношению к невиновному человеку".
Неизвестные прервали спектакль в Театре.doc. Об этом сообщила правозащитница Зоя Светова. Режиссёра Анастасию Патлай, по её словам, доставили в отделение полиции. Издание Baza сообщило, что в полицию также отвезли сотрудника театра и двух провокаторов.
Светова написала в Фейсбуке, что около 12 человек ворвались в театр во время документального спектакля "Выйти из шкафа", который посвящён жизни российских геев. При этом они якобы заявляли, что театр пропагандирует гомосексуализм.
После приезда полиции и проверки документов у зрителей спектакль возобновился, сообщила режиссёр и ассистент художественного руководителя Зарема Заудинова. Неизвестные продолжили выкрикивать угрозы.
76-й Венецианский кинофестиваль открылся мировой премьерой фильма "Правда" Хирокадзу Корээда, лауреата Каннской "Золотой пальмовой ветви" за "Магазинных воришек" (2018). "Правда" – первый фильм режиссера, снятый за пределами Японии. Действие происходит во Франции, главные роли исполнили Катрин Денев, Жюльетт Бинош и Итан Хоук.
Денёв играет знаменитую актрису Фабьен, легенду французского кино, только что опубликовавшую книгу своих воспоминаний. Из Нью-Йорка в Париж к ней приезжает дочь Люмир вместе с мужем, неудачливым телевизионным актёром. Мать всегда была к ней холодна, предпочитая семье карьеру; впрочем, в своих мемуарах она рисует совершенно другую картину, с которой не согласна Люмир. Пока воссоединившиеся после разлуки родственники утопают в трагикомических разногласиях, стареющая Фабьен снимается в научно-фантастической картине об отношениях дочери и матери. Как объясняет Хирокадзу Корээда: "Что делает семью семьей? Правда или ложь? И как выбрать между жестокой правдой и доброй ложью? Этими вопросами я не переставал задаваться, снимая этот фильм".
"Правда" участвует в международном конкурсе. Жюри под председательством аргентинского режиссера Лукресии Мартель посмотрит еще 20 конкурсных картин. В жюри также вошли режиссеры Мэри Хэррон, Шинья Цукамото, Паоло Вирци, актриса Стэйси Мартин, оператор Родриго Прието и бывший директор кинофестиваля в Торонто Пирс Хендлинг. Победителей назовут 7 сентября.
Единственная российская картина на фестивале – "Преступный человек" (совместное производство с Грузией) основателя Московской школы нового кино Дмитрия Мамулия, чья премьера пройдет во второй конкурсной программе "Горизонты". Также вне конкурса покажут документальный фильм Алекса Гибни о Михаиле Ходорковском "Гражданин Х" и сделанную при поддержке телеканала "Настоящее время" монтажную ленту Сергея Лозницы о прощании со Сталиным "Государственные похороны", основанную на архивных материалах 5–9 марта 1953 года.
Актёр и режиссёр Сергей Пускепалис, недавно назначенный художественным руководителем ярославского театра имени Волкова, поддержал писателя Захара Прилепина, который ранее заявил о том, что его добровольческий батальон убил в Донбассе "больше всего людей" и "творил полный и голимый беспредел".
В интервью изданию "Собеседник" Пускепалис, который до нового назначения работал помощником худрука во МХАТе вместе с Прилепиным, оправдал действия писателя "законом войны". Он подчеркнул, что не считает их "противоестественными" и "антигуманными". По мнению Пускепалиса, Прилепин "может гордиться тем, что не струсил и не спасовал".
Боевые действия в Донбассе Пускепалис сравнил с Великой Отечественной войной, поскольку и там, и там, по его словам, "пронацистские формирования убивали мирных жителей".
Отдельно худрук заявил, что если бы у него была возможность, он сам бы поехал воевать в Донбасс. Почему такой возможности нет – Пускепалис не уточнил.
Война на востоке Украины продолжается уже пять лет. За это время, по данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Киев обвиняет Россию в военном вторжении на свою территорию. Страны Запада ввели в отношении Кремля санкции за поддержку сепаратистов.
В Москве все обвинения отвергают, хотя журналисты и независимые исследовательские группы неоднократно приводили доказательства присутствия российских военных и техники российской армии на территории Донбасса.
В горах Красноярского края туристы нашли обломки пропавшего в 1951 году самолета Ан-2. Фрагменты самолёта лежали на высоте около двух тысяч метров. Машину удалось идентифицировать по номеру двигателя и остаткам бортового номера.
Самолет Ан-2 с номером А2597 потерпел крушение 21 апреля 1951 года при выполнении рейса по маршруту Красноярск – Абакан – Кызыл. Поиски борта длились несколько месяцев, но так и не увенчались успехом. Четверо членов экипажа считались пропавшими без вести. В региональной полиции добавили, что сотрудники управления по вопросам миграции установили близких всех членов экипажа, которые узнали о судьбе своих родственников.
В июле этого года в Приморском крае поисковики обнаружили пропавший без вести в 1941 году бомбардировщик ДБ-3 Морской авиации Тихоокеанского флота. Обломки самолёта нашли в тайге – в 30 км на юго-восток от села Виноградовка, где в последний раз и видели судно. По характеру удара спасатели сделали вывод, что самолёт упал вертикально вниз. Причинами могли стать обледенение или почти полная выработка топлива из-за потери ориентировки во время снегопада.
Редактор российского ЛГБТ-издания "Парни+" Виталий Беспалов заявил изданию "Север.Реалии", что получил угрозы в свой адрес. 25 августа сторонники движения "Пила против ЛГБТ" потребовали от него убить до 1 октября этого года Максима Лапунова, который рассказал о преследовании геев в Чечне. В случае неисполнения требований Беспалова обещают "ликвидировать".
Редактор "Парни+" не первый раз получает угрозы в свой адрес от имени "Пилы". По его словам, 1 июля неизвестные распространили сообщение о том, что для Беспалова и ещё более 10 ЛГБТ-активистов, в числе которых была убитая в конце июля Елена Григорьева, "заготовлены очень опасные и жестокие подарочки".
После этого редактор "Парни+" написал заявление в центр по борьбе с экстремизмом МВД Санкт-Петербурга. Обращение перенаправили в Следственный комитет, который лишь пообещал проверить движение "Пила против ЛГБТ".
Ещё одно письмо неизвестные прислали сотруднику петербургской общественной организации за права ЛГБТ "Выход", имя которого в целях безопасности правозащитники попросили не раскрывать. Работнику "Выхода" предложили убить активиста Алексея Назарова. В конце письма представителю ЛГБТ-сообщества предложили "обрести свободу от "Пилы" за 1 млн рублей в месяц.
Сообщения, которые получили петербургские активисты, отправляли от имени движения "Пила против ЛГБТ". Сайт "Пилы" появился в начале 2019 года. Участники движения предлагают нападать на ЛГБТ-активистов и получать за это гонорары. Проверить "Пилу" на причастность к преступлениям по статьям об экстремизме правозащитники попросили после убийства в Петербурге активистки Елены Григорьевой, в адрес которой на сайте "Пилы" были размещены угрозы.
В московском районе Зюзино, где работает муниципальным депутатом оппозиционер Константин Янкаускас, распространяют поддельную газету от его имени.
Фотографию газеты Янкаускас выложил в своём твиттере. В ней, в частности, говорится о том, что митинг оппозиции 10 августа объединил "националистов" и "гомосексуалов", а кто не собирается бороться с властью – "пусть потом пеняет на себя".
Помощники Янкаускаса сообщают, что в поддельных газетах незаконно скопирован логотип штаба, стиль печати и выходные данные, а её содержимое напоминает жёлтую прессу.
Константин Янкаускас – один из оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы, которого сняли с выборов.
Всего власти Москвы не допустили до выборов в городской парламент более пятидесяти независимых кандидатов, забраковав собранные ими подписи избирателей. Это вызвало многотысячные протесты в Москве, которые продолжаются с июля месяца. За это время на акциях оппозиции были задержаны около трёх тысяч человек. Десятки оппозиционных кандидатов были арестованы по обвинению в нарушении закона о митингах. Многие из них продолжают находиться в спецприёмниках. Самого Янкаускаса за последний месяц трижды отправляли под арест.
После одной из акций протеста, состоявшейся 27 июля, Следственный комитет России завёл уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении полицейских. По этим делам арестованы 15 человек. Им грозит от трёх до восьми лет тюрьмы. Правозащитники отмечают, что ничего из того, что можно квалифицировать как "массовые беспорядки", в Москве не происходило.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Оппозиция по-прежнему требует допустить до них всех независимых кандидатов, а также изменить избирательное законодательство, отправить в отставку главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, прекратить уголовное дело о массовых беспорядках и освободить всех взятых под стражу.
В Перу археологи обнаружили, предположительно, крупнейшее в истории массовое захоронение детей, принесённых в жертву. Тела 227 человек в возрасте от 5 до 14 лет были найдены на раскопках в Уанчако недалеко от столицы страны Лимы.
По версии археологов, детей принесли в жертву более 500 лет назад. Они могли принадлежать к цивилизации Чиму, которая исчезла после её завоевания инками. Дети, вероятно, были убиты во время дождей и захоронены по направлению к океану. Это может означать, что их принесли в жертву богам в надежде на хорошую погоду.
Раскопки на месте массового захоронения продолжаются. Археологи отмечают, что могут быть обнаружены другие тела.
Около года назад археологи нашли в Перу два других захоронения принесённых в жертву детей. Там было обнаружено 200 тел. Тогда исследователи также предположили, что местные племена приносили в жертву детей из-за резкого изменения климата.
Директор петербургской гимназии №622 Наталья Алексахина обвинила 17-летнего ученика Леонида Шайдурова, создавшего внутри учебного заведения школьный профсоюз, в "экстремизме".
Как следует из характеристики на Шайдурова, которую директор направила в администрацию Выборгского района, "в своих выступлениях в СМИ Леонид заявляет о своей борьбе с существующей властью, участии в митингах, в том числе А. Навального, призывает к революции", а также "ведёт политическую деятельность среди учеников гимназии". По мнению Алексахиной, "всё это является проявлением экстремизма".
Директор также указала, что основной мотивацией Шайдурова является "хайп на волне троллинга гимназии" и "получение политической известности". Алексахина якобы сама слышала это от ученика. Сам Шайдуров утверждает, что таких слов не произносил.
Ранее Леонид Шайдуров рассказывал СМИ о том, что ему в течение двух месяцев звонят из Центра по противодействию экстремизму и угрожают колонией. Он считает, что директор Алексахина хочет поспособствовать заведению на него уголовного дела об экстремизме.
Петербургское издание "Фонтанка" попыталось получить комментарий от Алексахиной, однако в гимназии журналистам сказали, что директор занята, и повесили трубку.
Леонид Шайдуров стал известен в конце прошлого года после того, как создал в гимназии №622 независимый профсоюз “Ученик”. После этого руководство школы пригрозило ему прокуратурой, психбольницей и отчислением.
В июне этого года активист устроил 12-дневную голодовку, выдвинув требования по трём пунктам: прекращение репрессий в отношении политически активных школьников, обеспечение питания за счёт бюджета для всех учащихся и ограничение влияния "Юнармии" на образовательный процесс.
Сотрудники белорусской милиции задержали в Минске участника московской акции 27 июля в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму Никиту Чирцова. Ему заявили, что он находится в розыске в России за участие в акции. Об этом сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на бабушку задержанного.
После протеста 27 июля Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовых беспорядках в Москве, 13 человек по делу арестованы. Ранее российские следственные органы не сообщали о претензиях к Чирцову.
По данным "ОВД-Инфо", он уже был оштрафован за участие в акции. Сейчас задержанный находится в городском отделе милиции на севере Минска.
Московский городской суд отменил решение Тверского суда Москвы, который признал незаконным отказ мэрии согласовать акцию 31 августа, запланированную Либертарианской партией. Об этом сообщает "Интерфакс".
Ранее Тверской суд столицы обязал власти предоставить альтернативные площадки для проведения шествия. В мэрии такое решение обжаловали.
Свое решение отказать в проведении акции власти объяснили тем, что шествия по Бульварному кольцу и по Тверской улице создадут помехи для пешеходов, транспорта и экстренных служб. В местах, на которых собираются провести акции, якобы отсутствуют площадки, способные вместить 10 и 40 тысяч человек.
Ранее заявки на шествие поддержала незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь и штаб оппозиционера Алексея Навального. Там назвали запланированное мероприятие "Шествием против политических репрессий".
Акции оппозиции в центре Москвы за допуск независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму продолжаются уже месяц. В общей сложности за это время полиция задержала около трёх тысяч человек. После акции 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, подозреваемыми по которому стали 14 человек.
Троих участников молодежного протестного движения "Проснись, Казахстан" доставили в полицию Алма-Аты. Еще несколько человек получили повестки, сообщает Радио Азаттык.
Перед задержанием полицейские утверждали, что хотели провести с ними "профилактическую беседу". Однако, как рассказал в интервью Радио Свобода активист Роман Захаров, в отделении полиции его ждал один из высокопоставленных городских чиновников. Он стал задавать ему вопросы о марше, который оппозиция планирует провести 30 августа. В этот день в Казахстане отмечают День Конституции.
Адвокат активистов заявил, что власти города использовали полицейских, чтобы добиться встречи с участниками движения. Защитник назвал эти действия незаконными и пообещал подать жалобу в Генпрокуратуру.
Движение "Проснись, Казахстан" основано в июне этого года. Его участники выступают за ограничение президентской власти и проведение масштабных политических реформ в стране.
Большинство жителей Донецкой и Луганской областей считают территории самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР" частью Украины. Это следует из результатов опроса, проведённого по заказу берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS). Опрос проводился в феврале и марте 2019 года. С людьми на территории, подконтрольной сепаратистам, социологи разговаривали по телефону. С остальными жителями Донецкой и Луганской областей – лично. Всего по обе стороны линии разграничения сторон были опрошены 1200 человек.
Война на востоке Украины продолжается уже пять лет. За это время, по данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Киев обвиняет Россию в военном вторжении на свою территории. Страны Запада ввели в отношении Кремля санкции за поддержку сепаратистов. В Москве все обвинения отвергают, хотя журналисты и независимые исследовательские группы неоднократно приводили доказательства присутствия российских военных и техники российской армии на территории Донбасса. Подробнее об этом в нашем материале:
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал уголовное дело, заведенное на трёх сотрудников полиции, которые, по данным следствия, шантажом и угрозами принудили к сексу 17-летнюю девушку на одном из пляжей Анапы.
Отвечая на замечание журналистов о том, что этот случай стал возможен благодаря тотальной безнаказанности полицейских, Песков заявил, что СМИ передёргивают ситуацию, которую не нужно связывать с полицией, поскольку преступления совершают "одни граждане против других".
В ночь на 26 августа в посёлке Витязево под Анапой полицейский патруль заметил молодого человека и девушку, занимающихся сексом на пляже. По версии пострадавшей, полицейские, пригрозив административным арестом и тем, что предадут увиденное огласке, вынудили её заняться с ними сексом.
В Витязево девушка приехала на финал чемпионата России по пляжному волейболу в составе одной из подмосковных команд. О случившемся она рассказала своему тренеру, который обратился в полицию.
Во вторник суд арестовал подозреваемых, предъявив им обвинение в "понуждении к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней". Как сообщили в региональном управлении МВД, они уволены из органов внутренних дел. Также отстранён от исполнения служебных обязанностей начальник ОМВД по Анапе. Телеграм-канал Baza, не указывая источники полученной информации, сообщил имена подозреваемых. Все трое, по данным редакции, в момент совершения насилия были в форме и находились при исполнении служебных обязанностей.
Ранее в паблике "Подслушано в Анапе" социальной сети "ВКонтакте" было опубликовано – как утверждается – видео произошедшего, якобы снятое на телефон одного из арестованных. На видеозаписи молодой человек и девушка, лиц которых не видно, занимаются сексом на пляже. К ним подходит полицейский, после чего девушка одевается и убегает. Полицейский догоняет её и угрожает поместить под стражу. Его лица в кадре также не видно.
Адвокат одного из арестованных выдвинул свою версию произошедшего. По его словам, полицейские не совершали насилия, напротив, отпустили её. Адвокат предполагает, что 17-летняя волейболистка могла написать заявление о принуждении к сексу, чтобы оправдать перед своим тренером позднее возвращение в расположение команды.
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