Джузеппе Конте сформирует новое правительство Италии

Президент Италии Серджо Маттарелла поручил Джузеппе Конте приступить к формированию нового правительства на основе нового парламентского большинства. Сформированный кабинет министров будет находиться у власти до следующих выборов. Они назначены на 2023 год.

Накануне Маттарелла провёл консультации с политическими партиями. По итогам переговоров стало известно, что популистское "Движение пяти звёзд" и левоцентристская Демократическая партия пришли к соглашению по созданию коалиции. Партии договорились, что на посту премьер-министра останется Конте.

В предыдущее коалиционное правительство Италии входили "Движение пяти звезд" и правая партия "Лига" во главе с Маттео Сальвини. Политик надеялся на досрочные выборы, на которых у него был шанс завоевать абсолютное большинство в парламенте и стать премьер-министром.

Джузеппе Конте возглавлял правительство Италии с 1 июля 2018 года и покинул пост 20 августа. Он объяснил своё решение об отставке расколом между партиями.

Формальным началом правительственного кризиса стало голосование "Лиги" вместе с оппозицией за строительство высокоскоростной железной дороги во Францию – вопреки позиции "Движения пяти звёзд".