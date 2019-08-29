Минск выдаст Москве участника акции протеста 27 июля

Украинский режиссёр Олег Сенцов, осуждённый в России по обвинению в терроризме, доставлен в московский следственный изолятор "Бутырка". Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник.

Ранее о том, что Сенцова вывезли из колонии в городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ России), сообщало издание Baza и телеграм-канал "Незыгарь". Baza при этом ссылается на источник в спецотделе колонии.

Издание также сообщает, что режиссёра в Москве поместили в СИЗО "Лефортово", а не в "Бутырку".

О том, что Олег Сенцов уже находится в "Лефортово" заявил журналистам депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Ахтем Чийгоз. "По той информации, которой я владею, в пятницу должны прибыть все вместе", –​ цитирует политика российское агентство РИА Новости.

Адвокат Дмитрий Динзе, который посетил Сенцова в Лабытнанги несколько дней назад, информацию о транспортировке подзащитного не подтверждал. Об этом написал с утра у себя в Телеграме глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков. Последний при этом допустил, что режиссёра могли этапировать авиацией в течение дня.

Позднее Динзе сообщил Радио Свобода, что в "Бутырку" сейчас не попасть. "Если что-то и будет, то на следующей неделе", – заявил он.

Проект "Крым.Реалии" отмечает, что Олег Сенцов впервые за долгое время не позвонил матери, хотя раньше всегда связывался с ней в конце месяца. Людмила Сенцова рассказала, что месяц с последнего звонка её сына исполнился 28 августа – как раз тогда, когда, по версии телеграм-каналов, режиссёра могли вывезти из колонии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что пока не готов комментировать переговоры об обмене удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. При этом он отметил, "что имеют место определенные контакты", и пообещал дать официальный комментарий, когда Кремль будет к этому готов, передаёт "Интерфакс".

Накануне суд в Киеве отпустил из-под стражи руководителя украинского подразделения российского государственного агентства "РИА Новости" Кирилла Вышинского. Украинские власти подозревают его в государственной измене.

Вышинский неоднократно упоминался в контексте возможного обмена заключёнными между Россией и Украиной. В Кремле заявляли, что освобождение этого журналиста могло бы стать первым шагом для нормализации отношений между Москвой и Киевом. Представители президента Украины в ответ предложили обменять Вышинского на Олега Сенцова.

В среду Вышинский дал согласие на участие в обмене удерживаемых лиц между Россией и Украиной.

Крымского режиссера Олега Сенцова и анархиста Александра Кольченко задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.