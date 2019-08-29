Минск выдаст Москве участника акции протеста 27 июля

Задержанного в Минске участника московской акции 27 июля Никиту Чирцова передали миграционным службам Белоруссии для высылки в Россию. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на правозащитников.
Чирцова задержали 28 августа. По данным СМИ, российские власти объявили его в розыск в связи с делом о массовых беспорядках в Москве в конце июля. Ранее Чирцова оштрафовали по административному делу за участие в митинге.
27 июля в Москве прошли акции в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Протесты разогнали сотрудниками полиции и Росгвардии. Задержаны почти 1400 человек. После акции Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовых беспорядках в Москве. 13 человек арестованы.
Вашингтон надеется найти общий язык с Минском в вопросах соблюдения прав человека и нераспространения оружия. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на переговорах с президентом Белоруссии.
Александр Лукашенко в свою очередь подчеркнул, что Белоруссия всегда выступала за нормализацию отношений с Соединенными Штатами и хочет начать отношения "с чистого листа".
Отношения двух государств обострились после президентских выборов в Белоруссии в 2006 году. Тогда Вашингтон обвинил Минск в нарушении прав человека и ввёл санкции.
В 2015 году Лукашенко допустил наблюдателей на выборы и освободил часть политзаключенных. После этого США частично приостановили санкции.
Болтон стал самым высокопоставленным представителем властей США из всех, кто посещал Белоруссию за последние 20 лет.
Детали переговоров пока не раскрываются. СМИ ранее сообщали, что Минск заинтересован в покупке американской нефти.
Ранее сегодня Болтон встретился с президентом и премьер-министром Молдавии. По итогам встречи советник рассказал, что США готовы помочь стране в укреплении безопасности.
На мобильные телефоны жителей Москвы приходят смс с приглашением на концерт, который, согласно рассылке, должен состояться на проспекте Академика Сахарова 31 августа в 14:00. В этот же день оппозиция планирует провести шествие в центре Москвы.
На смс-рассылку от департамента информационных технологий мэрии обратили внимание "МБХ-Медиа" и блоггер Илья Варламов, читатели которых прислали им скриншоты соответствующих сообщений. В них москвичей призывают "не проспать тусу", в которой примут участие певец Егор Крид, рэпер Мот и Ольга Бузова.
Ранее мэрия Москвы в дни протестных акций также экстренно устраивала различные мероприятия.
3 и 4 августа в Парке Горького был организован фестиваль "Шашлык Live". При этом для многих артистов, заявленных на афише, участие в нём стало полной неожиданностью. Впоследствии группы "Браво", "Ногу Свело!", Tequilajazzz и заявленный как ведущий фестиваля Алексей Кортнев отказались выступать на мероприятии.
10 августа, когда в Москве проходил самый многочисленный за последние годы митинг оппозиции на проспекта Сахарова, собравший более 50 тысяч человек, власти организовали в Парке Горького фестиваль Meat & Beat, на котором выступили Егор Крид, группа "Градусы", Бьянка и другие поп-артисты. Мэрия отчиталась о 52 тысячах зрителей, посетивших фестиваль, однако на видеозаписях, сделанных очевидцами, видно, что людей на нём практически нет.
На 31 августа оппозиция подавала в мэрию несколько заявок на проведение шествий и митингов, в том числе – на проспекте Сахарова. Власти Москвы все заявки отклонили, после чего один из незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, Любовь Соболь, призвала москвичей выйти 31 августа в 14.00 к памятнику Грибоедову возле метро "Чистые пруды" и пройти мирным шествием до Пушкинской площади. Соболь отметила, что у протестующих есть законное право сделать это.
Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную Раду - в первый день работы парламента нового созыва - кандидатуру Алексея Гончарука на пост премьер-министра Украины.
Как говорится в проекте постановления, зарегистрированном на сайте Верховной Рады, кандидатуру Гончарука предложила пропрезидентская фракция "Слуга народа". Она обладает большинством в парламенте и, согласно конституции, выполняет функции правящей коалиции.
Ранее в четверг ушёл в отставку кабинет прежнего премьера Владимира Гройсмана.
Гончаруку 35 лет. Он занимает должность руководителя Офиса президента. По образованию юрист. Помогал отстаивать права участников Майдана в 2013-2014 годах. С 2015 года возглавлял аналитический центр эффективного реагирования BRDO. Эта неправительственная организация, финансируемая Евросоюзом, разрабатывает предложения по упрощению системы государственного регулирования в экономике.
Украинский парламент также избрал своего нового председателя. Спикером Верховной Рады стал глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.
Один из лидеров незарегистрированной Либертарианской партии России Михаил Светов вышел на свободу после тридцати суток административного ареста. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.
Светова признали виновным в повторном нарушении правил проведения публичной акции. В сентябре прошлого года его арестовывали на 10 суток за митинг против пенсионной реформы в Санкт-Петербурге. Второй протокол на него составили из-за встречи с независимыми кандидатами в депутаты Мосгордумы, которая прошла 16 июля в Москве на Трубной площади.
При этом Светова задержали лишь спустя две недели – 30 июля, когда он вышел из здания мэрии Москвы с переговоров об акции оппозиции 3 августа. Власти тогда отказались её согласовать, на мероприятии были задержаны сотни человек.
Михаил Светов в суде настаивал на том, что он не являлся организатором акции на Трубной, а просто пришёл туда, как гражданин.
В середине августа Роскомнадзор потребовал заблокировать аккаунт Светова в Инстаграме. Активист не ведёт его с 2016 года.
Движение в защиту прав избирателей "Голос" в четверг выступило с заявлением о выборах губернатора Забайкальского края. Ситуацию, сложившуюся на этих выборах, "Голос" оценивает "как кризис легитимности". Движение призвало отменить регистрацию временно исполняющего обязанности губернатора Александра Осипова или отложить выборы, намеченные на 8 сентября, на три месяца.
"Голос" приводит пять доводов в поддержку своих требований. В частности, в заявлении отмечается, что поправки в Устав Забайкальского края, разрешившие самовыдвижение, были приняты уже после того, как Осипов зарегистрировался на выборах как самовыдвиженец. По мнению "Голоса", уже этот факт делает его регистрацию незаконным.
Кроме того, движение ссылается на расследование сайта Чита.ру, согласно которому подписи нескольких глав и депутатов муниципальных образований без их ведома были "переданы" соперникам Осипова на выборах — Яне Шпак и Елене Краузе, при том что подписывались они за действующего губернатора. Утверждается, что таким образом власти добились регистрации на выборах удобных "спарринг-партнёров" для Осипова, не дав при этом преодолеть муниципальный фильтр кандидату от КПРФ. Впоследствии депутаты, о которых говорилось в расследовании, отказались от своих слов. В "Голосе" считают, что это стало результатом давления.
В движении "Голос" призывают избирательную комиссию Забайкальского края и ЦИК России обратиться в суд в целях отмены регистрации Александра Осипова, а в случае подтверждения нарушений при сборе подписей в поддержку выдвижения других кандидатов — отменить и их регистрацию и отложить выборы на три месяца.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не приедет в Польшу 1 сентября на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Причина, как написала накануне со ссылкой на источник польское издание Rzeczpospolita, отказ Варшавы пригласить на памятные мероприятия президента России Владимира Путина.
В министерстве иностранных дел Белоруссии, комментируя публикацию, призвали "не заниматься конспирологией". Там заявили, что у Минска "всегда был и остается прозрачный и четкий подход" – в победу над нацизмом внесли определяющий вклад все народы СССР. Пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз также отметил, что в Варшаву не пригласили Казахстан, страны Центральной Азии и Россию.
Президент Польши Анджей Дуда пригласил Александра Лукашенко на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны в марте 2019 года. Приглашение получили также лидеры стран ЕС, НАТО и Восточного партнерства. Владимира Путина не позвали. При этом ранее польский МИД сообщал, что рекомендовал пригласить российского президента на мероприятия. Однако заметил, что окончательное решение о списке гостей принимает глава государства.
На этой неделе стало известно, что Белоруссию на мероприятиях в Варшаве 1 сентября будет представлять белорусский посол в Польше.
Сепаратисты на юге Йемена восстановили полный контроль над временной столицей – городом Аден – после столкновений с войсками международно признанного правительства Йемена. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники.
Все подступы к городу находятся под контролем сепаратистов. Правительственные войска отступили к провинциям Абьян и Шабва. По данным местных СМИ, в этих регионах начинаются бои. Источники AFP утверждают, что правительство Йемена подготовило подкрепление с севера. Собеседники агентства полагают, что стороны готовятся к столкновению за контроль на юге страны.
28 августа международно признанное правительство заявило, что подконтрольные ему военные вернули контроль над Аденом. Город находился под контролем сепаратистов три недели.
Аден – временная резиденция правительства Йемена, признанного международным сообществом. Столицу страны Сану контролируют вооружённые отряды группировки хуситов, поддерживаемой Ираном. Уже несколько лет в стране идёт война между правительственными войсками, которые поддерживает Саудовская Аравия и её союзники, и хуситами. Сепаратисты юга ранее поддерживали правительственные войска.
Юрий Луценко подал в отставку с должности генерального прокурора Украины. Как сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган, Луценко написал заявление на имя президента Владимира Зеленского.
Владимир Зеленский подписал постановление об увольнении Луценко еще в начале июня, но его отказалась утвердить Верховная рада.
Луценко пообещал подать в отставку тогда, когда начнет работу новый состав Верховной рады. Первое заседание украинского парламента IX созыва проходит в Киеве в четверг 29 августа. Большинство мест в нём принадлежит президентской партии "Слуга народа".
Луценко возглавляет Генеральную прокуратуру Украины с мая 2016 года.
Президент Италии Серджо Маттарелла поручил Джузеппе Конте приступить к формированию нового правительства на основе нового парламентского большинства. Сформированный кабинет министров будет находиться у власти до следующих выборов. Они назначены на 2023 год.
Накануне Маттарелла провёл консультации с политическими партиями. По итогам переговоров стало известно, что популистское "Движение пяти звёзд" и левоцентристская Демократическая партия пришли к соглашению по созданию коалиции. Партии договорились, что на посту премьер-министра останется Конте.
В предыдущее коалиционное правительство Италии входили "Движение пяти звезд" и правая партия "Лига" во главе с Маттео Сальвини. Политик надеялся на досрочные выборы, на которых у него был шанс завоевать абсолютное большинство в парламенте и стать премьер-министром.
Джузеппе Конте возглавлял правительство Италии с 1 июля 2018 года и покинул пост 20 августа. Он объяснил своё решение об отставке расколом между партиями.
Формальным началом правительственного кризиса стало голосование "Лиги" вместе с оппозицией за строительство высокоскоростной железной дороги во Францию – вопреки позиции "Движения пяти звёзд".
В Москве неизвестные облили грязью незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь. Это произошло у подъезда её дома. У себя в Твиттере юрист Фонда борьбы с коррупцией написала, что в момент нападения садилась в такси. Грязь попала ей на одежду и в салон машины.
Происходящее снимал на видео молодой человек, которого Соболь считает сотрудником структуры, связанной с Евгением Пригожиным. Юрист ФБК напомнила, что ранее аналогичным нападениям подвергались сборщики подписей за её участие в выборах.
Накануне Любовь Соболь объявила в YouTube-канале "Навальный Live" о проведении шествия по бульварам в центре Москвы 31 августа. Акция будет направлена на поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму и обвиняемых по уголовному делу о массовых беспорядках в столице. Мероприятие уже не согласовано мэрией города.
Работу Владимира Путина на посту президента России одобряют две трети россиян (67 процентов), не одобряет 31 процент. С оценкой деятельности правительства и Государственной думы – обратная картина. Согласно данным опроса "Левада-центра", 63 процента россиян недовольны работой Дмитрия Медведева на посту премьера, 36 процентов респондентов относятся к ней с одобрением.
В целом деятельность российского правительства положительно оценивают 44 процента участников опроса, 55 процентов – отрицательно. Еще хуже, согласно опросу, жители России относятся к работе Государственной думы: 60 процентов россиян не одобряют деятельность парламента страны.
По данным опроса социологов, почти половина жителей страны считает, что на данный момент дела в России идут "в правильном направлении", 42 процента придерживаются противоположного мнения. Каждый десятый россиянин затруднился ответить на этот вопрос.
В мае ВЦИОМ зафиксировал историческое снижение рейтинга доверия к президенту Путину – 31,7 процента. После этого социологи начали публиковать данные по другой методике опроса, но и по ней доверие снизилось.
Объем неучтенный экономики России составил в 2017 году 12,7 процента валового внутреннего продукта или 11,7 трлн рублей, подсчитал РБК на основе данных Росстата о национальных счетах. С 2014 года доля скрытой экономики снижается: в 2014 году на теневой сектор приходилось 13,8 процента ВВП, в 2015–2016 годах — 13,2 процента. В абсолютных цифрах этот показатель, однако, растет: в 2014 году он составлял 10,9 трлн рублей.
Половина всего "серого" сектора и, соответственно, 6,3 процента ВВП приходится на операции с недвижимостью. В сельском хозяйстве, охоте и рыболовстве формируется 1,4 процента неучтенного ВВП России, и столько же производит сектор оптовой и розничной торговли и ремонта автотранспорта. Полностью отсутствует неучтённая деятельность в госуправлении и обеспечении военной безопасности, а также в секторе водоснабжения и утилизации отходов.
Работающие в России поисковые системы обяжут подключаться к реестру пиратских ссылок и удалять нелегальный контент в течение шести часов. Правообладателям не нужно будет обращаться в суд. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на поправки в закон "Об информации". Их подготовили крупнейшие телекомпании, онлайн-кинотеатры, "Яндекс" и Mail.ru Group при участии Роскомнадзора.
Новые правила затронут фильмы, сериалы, книги, музыку, программное обеспечение (исключение сделано только для фотографий).
Сейчас правообладатели могут пожаловаться на пиратский контент, и его оперативно заблокируют, однако из выдачи поисковиков ссылки не исчезнут.
В Роскомнадзоре заявили, что поправки направлены на согласование в администрацию президента. Затем они поступят в Госдуму.
В ноябре прошлого года компании "Яндекс", Mail.ru и Rambler подписали с правообладателями меморандум по совместной борьбе с пиратством. Он предполагает создание реестра страниц и сайтов в интернете, на которых без разрешения правообладателей размещаются аудиовизуальные произведения и информация.
Ранее несколько телеканалов, входящих в "Газпром-медиа", подали в суд на "Яндекс" из-за выдачи ссылок на пиратские копии сериалов. Роскомнадзор пригрозил "Яндексу" блокировкой, если это требование не будет выполнено. "Яндекс" удалил ссылки.
Более миллиона человек подписали петицию с требованием отменить решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о временной приостановке работы парламента. Согласно законодательству, власти должны реагировать на те петиции, которые набирают более 100 тысяч подписей.
28 августа королева Великобритании Елизавета II согласилась приостановить работу парламента по просьбе британского премьера. Перерыв в работе депутатов начнётся со второй недели сентября и продлится до 14 октября. Ранее сообщалось, что это может помочь стране выйти из Евросоюза.
Несогласные с решением Джонсона британцы собрались на акцию протеста в Лондоне.
Оппоненты премьер-министра опасаются, что такой сценарий приведет к неразберихе и неудачам в экономике. Лидер оппозиционной партии лейбористов Джереми Корбин пообещал выдвинуть Джонсону вотум недоверия.
По итогам референдума Великобритания должна была выйти из Евросоюза ещё 29 марта. Парламент трижды отвергал предложенные для голосования проекты соглашений с ЕС, достигнутые предшественником Джонсона на посту премьера, Терезой Мэй. Три неудачных голосования привели к отставке Мэй. Срок выхода был перенесен на 31 октября. Джонсон неоднократно заявлял, что в любом случае намерен вывести страну из ЕС к этому сроку, даже без договора.
Украинский режиссёр Олег Сенцов, осуждённый в России по обвинению в терроризме, доставлен в московский следственный изолятор "Бутырка". Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник.
Ранее о том, что Сенцова вывезли из колонии в городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ России), сообщало издание Baza и телеграм-канал "Незыгарь". Baza при этом ссылается на источник в спецотделе колонии.
Издание также сообщает, что режиссёра в Москве поместили в СИЗО "Лефортово", а не в "Бутырку".
О том, что Олег Сенцов уже находится в "Лефортово" заявил журналистам депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Ахтем Чийгоз. "По той информации, которой я владею, в пятницу должны прибыть все вместе", – цитирует политика российское агентство РИА Новости.
Адвокат Дмитрий Динзе, который посетил Сенцова в Лабытнанги несколько дней назад, информацию о транспортировке подзащитного не подтверждал. Об этом написал с утра у себя в Телеграме глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков. Последний при этом допустил, что режиссёра могли этапировать авиацией в течение дня.
Позднее Динзе сообщил Радио Свобода, что в "Бутырку" сейчас не попасть. "Если что-то и будет, то на следующей неделе", – заявил он.
Проект "Крым.Реалии" отмечает, что Олег Сенцов впервые за долгое время не позвонил матери, хотя раньше всегда связывался с ней в конце месяца. Людмила Сенцова рассказала, что месяц с последнего звонка её сына исполнился 28 августа – как раз тогда, когда, по версии телеграм-каналов, режиссёра могли вывезти из колонии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что пока не готов комментировать переговоры об обмене удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. При этом он отметил, "что имеют место определенные контакты", и пообещал дать официальный комментарий, когда Кремль будет к этому готов, передаёт "Интерфакс".
Накануне суд в Киеве отпустил из-под стражи руководителя украинского подразделения российского государственного агентства "РИА Новости" Кирилла Вышинского. Украинские власти подозревают его в государственной измене.
Вышинский неоднократно упоминался в контексте возможного обмена заключёнными между Россией и Украиной. В Кремле заявляли, что освобождение этого журналиста могло бы стать первым шагом для нормализации отношений между Москвой и Киевом. Представители президента Украины в ответ предложили обменять Вышинского на Олега Сенцова.
В среду Вышинский дал согласие на участие в обмене удерживаемых лиц между Россией и Украиной.
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг в поддержку арестованных студентов и против политического давления на вузы 30 августа в общественном пространстве "Яма". Об этом сообщил студенческий журнал DOXA.
Организаторы подавали заявку в мэрию, обозначив помимо "Ямы" ещё два альтернативных места. Власти проигнорировали её, сославшись на разночтения в законах. Позже суд отклонил иск организаторов на отказ в согласовании акции. Студенты намерены обжаловать это решение, поскольку считают, что московские власти нарушили их право собираться мирно и без оружия.
Организаторы митинга сообщили, что решили сменить формат мероприятия в "Яме" – вместо митинга там пройдет публичная дискуссия о месте политики в университете, а также концерт. Они просят всех участников воздержаться от лозунгов, плакатов и скандирований, поскольку не смогут обеспечить безопасность посетителей “Ямы” в этот вечер.
После несогласованной акции 27 июля в Москве за допуск независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму, которая была разогнана полицией, Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Подозреваемыми по нему стали 14 человек, в том числе студенты МФТИ, МГТУ им. Баумана, Высшей школы экономики. Учёные из научных и учебных заведений России и других стран выступили с требованием прекратить преследование участников мирных акций протеста в Москве.
В Киеве сегодня проходит первое заседание Верховной рады нового IХ созыва. Присягу приняли 424 депутата (всего в Раде 450 мест, но в округах в аннексированном Крыму и на неподконтрольной Украине территории Донбасса выборы не проводились). На торжественную церемонию были приглашены представители Парламентской ассамблеи Совета Европы, Европейского парламента, ОБСЕ.
Телеканал "Настоящее время" вёл прямую трансляцию с синхронным переводом на русский язык:
Большинство в украинском парламенте состоит из представителей президентской партии "Слуга народа". Они получили 254 мандата. На заседании Верховной рады было объявлено, что фракция "Слуга народа" единолично сформировала правящую коалицию. Это значит, что она, не консультируясь с другими фракциями, может предложить президенту Владимиру Зеленскому кандидатуру нового премьер-министра. По сообщениям украинских СМИ, им станет 35-летний Алексей Гончарук, официально об этом ещё не было объявлено.
Прежний премьер Владимир Гройсман, выступив перед депутатами, объявил об отставке своего правительства.
У "Слуги народа" - партии президента Зеленского - самое многочисленное парламентское большинство за всё время независимости Украины. Только фракция коммунистов в Верховной раде I созыва (которая одновременно стала и последней Радой УССР) состояла из 239 депутатов.
При таком количестве голосов фракция "Слуги народа" может принимать любые законы, кроме изменений в Конституцию. Они требуют 300 голосов.
После торжественной церемонии заседание парламента до избрания нового руководства Верховной рады будет вести временный президиум. Как ожидают, кресло председателя Верховной рады займет глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков. Он и ведёт первое заседание как глава временного президиума.
В повестке дня у народных депутатов в четверг значится 27 вопросов, среди которых формирование фракций и депутатских групп, отставка правительства, создание новой правящей коалиции и законопроект о снятии депутатской неприкосновенности.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман перед уходом с поста главы правительства записал видеообращение. Он пожелал своему преемнику сил, терпения и удачи. Гройсман также заявил, что новый премьер и правительство будут иметь дело со стабильной и активной страной.
В Италии популистское "Движение пяти звёзд" и левоцентристская Демократическая партия заявили, что пришли к соглашению по созданию коалиционного правительства. Партии договорились, что на посту премьер-министра останется Джузеппе Конте.
Президент Италии Серджо Маттарелла пригласил Конте в Квиринальский дворец в четверг, 29 августа, чтобы поручить ему сформировать правительство на основе нового парламентского большинства. Оно должно будет находиться у власти до следующих всеобщих выборов, назначенных на 2023 год.
Маттарелла накануне завершил второй раунд политических консультаций и 28 августа встретился с лидерами обеих партий. Если бы "Движение пяти звёзд" и Демократическая партия не пришли к соглашению, это привело бы к роспуску парламента и досрочным выборам.
В предыдущее коалиционное правительство Италии входили "Движение пяти звезд" и правая партия "Лига" во главе с Маттео Сальвини. Политик надеялся на досрочные выборы, на которых у него был шанс завоевать абсолютное большинство в парламенте и стать премьер-министром.
Джузеппе Конте возглавлял правительство Италии с 1 июля 2018 года и покинул пост 20 августа. Он объяснил своё решение об отставке расколом между партиями.
Руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский дал согласие на участие в обмене удерживаемых лиц между Россией и Украиной. Фотографию соответствующего заявления опубликовала пресс-секретарь украинского генпрокурора Лариса Сарган на своем аккаунте в твиттере.
"Я Вышинский К.В. подтверждаю своё добровольное участие в процессе взаимного освобождения лиц и готовность к перемещению за пределы Украины", – говорится в заявлении. Сарган утверждает, что изменение меры пресечения журналисту связано с подготовкой к обмену "35 на 35".
Ранее суд в Киеве отпустил Вышинского из-под стражи. В разговоре с журналистами руководитель "РИА Новости Украина" утверждал, что отказывается от обмена, потому что "вряд ли это возможно по отношению к невиновному человеку".
Неизвестные прервали спектакль в Театре.doc. Об этом сообщила правозащитница Зоя Светова. Режиссёра Анастасию Патлай, по её словам, доставили в отделение полиции. Издание Baza сообщило, что в полицию также отвезли сотрудника театра и двух провокаторов.
Светова написала в Фейсбуке, что около 12 человек ворвались в театр во время документального спектакля "Выйти из шкафа", который посвящён жизни российских геев. При этом они якобы заявляли, что театр пропагандирует гомосексуализм.
После приезда полиции и проверки документов у зрителей спектакль возобновился, сообщила режиссёр и ассистент художественного руководителя Зарема Заудинова. Неизвестные продолжили выкрикивать угрозы.
76-й Венецианский кинофестиваль открылся мировой премьерой фильма "Правда" Хирокадзу Корээда, лауреата Каннской "Золотой пальмовой ветви" за "Магазинных воришек" (2018). "Правда" – первый фильм режиссера, снятый за пределами Японии. Действие происходит во Франции, главные роли исполнили Катрин Денев, Жюльетт Бинош и Итан Хоук.
Денёв играет знаменитую актрису Фабьен, легенду французского кино, только что опубликовавшую книгу своих воспоминаний. Из Нью-Йорка в Париж к ней приезжает дочь Люмир вместе с мужем, неудачливым телевизионным актёром. Мать всегда была к ней холодна, предпочитая семье карьеру; впрочем, в своих мемуарах она рисует совершенно другую картину, с которой не согласна Люмир. Пока воссоединившиеся после разлуки родственники утопают в трагикомических разногласиях, стареющая Фабьен снимается в научно-фантастической картине об отношениях дочери и матери. Как объясняет Хирокадзу Корээда: "Что делает семью семьей? Правда или ложь? И как выбрать между жестокой правдой и доброй ложью? Этими вопросами я не переставал задаваться, снимая этот фильм".
"Правда" участвует в международном конкурсе. Жюри под председательством аргентинского режиссера Лукресии Мартель посмотрит еще 20 конкурсных картин. В жюри также вошли режиссеры Мэри Хэррон, Шинья Цукамото, Паоло Вирци, актриса Стэйси Мартин, оператор Родриго Прието и бывший директор кинофестиваля в Торонто Пирс Хендлинг. Победителей назовут 7 сентября.
Единственная российская картина на фестивале – "Преступный человек" (совместное производство с Грузией) основателя Московской школы нового кино Дмитрия Мамулия, чья премьера пройдет во второй конкурсной программе "Горизонты". Также вне конкурса покажут документальный фильм Алекса Гибни о Михаиле Ходорковском "Гражданин Х" и сделанную при поддержке телеканала "Настоящее время" монтажную ленту Сергея Лозницы о прощании со Сталиным "Государственные похороны", основанную на архивных материалах 5–9 марта 1953 года.
Актёр и режиссёр Сергей Пускепалис, недавно назначенный художественным руководителем ярославского театра имени Волкова, поддержал писателя Захара Прилепина, который ранее заявил о том, что его добровольческий батальон убил в Донбассе "больше всего людей" и "творил полный и голимый беспредел".
В интервью изданию "Собеседник" Пускепалис, который до нового назначения работал помощником худрука во МХАТе вместе с Прилепиным, оправдал действия писателя "законом войны". Он подчеркнул, что не считает их "противоестественными" и "антигуманными". По мнению Пускепалиса, Прилепин "может гордиться тем, что не струсил и не спасовал".
Боевые действия в Донбассе Пускепалис сравнил с Великой Отечественной войной, поскольку и там, и там, по его словам, "пронацистские формирования убивали мирных жителей".
Отдельно худрук заявил, что если бы у него была возможность, он сам бы поехал воевать в Донбасс. Почему такой возможности нет – Пускепалис не уточнил.
Война на востоке Украины продолжается уже пять лет. За это время, по данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Киев обвиняет Россию в военном вторжении на свою территорию. Страны Запада ввели в отношении Кремля санкции за поддержку сепаратистов.
В Москве все обвинения отвергают, хотя журналисты и независимые исследовательские группы неоднократно приводили доказательства присутствия российских военных и техники российской армии на территории Донбасса.
В горах Красноярского края туристы нашли обломки пропавшего в 1951 году самолета Ан-2. Фрагменты самолёта лежали на высоте около двух тысяч метров. Машину удалось идентифицировать по номеру двигателя и остаткам бортового номера.
Самолет Ан-2 с номером А2597 потерпел крушение 21 апреля 1951 года при выполнении рейса по маршруту Красноярск – Абакан – Кызыл. Поиски борта длились несколько месяцев, но так и не увенчались успехом. Четверо членов экипажа считались пропавшими без вести. В региональной полиции добавили, что сотрудники управления по вопросам миграции установили близких всех членов экипажа, которые узнали о судьбе своих родственников.
В июле этого года в Приморском крае поисковики обнаружили пропавший без вести в 1941 году бомбардировщик ДБ-3 Морской авиации Тихоокеанского флота. Обломки самолёта нашли в тайге – в 30 км на юго-восток от села Виноградовка, где в последний раз и видели судно. По характеру удара спасатели сделали вывод, что самолёт упал вертикально вниз. Причинами могли стать обледенение или почти полная выработка топлива из-за потери ориентировки во время снегопада.
Редактор российского ЛГБТ-издания "Парни+" Виталий Беспалов заявил изданию "Север.Реалии", что получил угрозы в свой адрес. 25 августа сторонники движения "Пила против ЛГБТ" потребовали от него убить до 1 октября этого года Максима Лапунова, который рассказал о преследовании геев в Чечне. В случае неисполнения требований Беспалова обещают "ликвидировать".
Редактор "Парни+" не первый раз получает угрозы в свой адрес от имени "Пилы". По его словам, 1 июля неизвестные распространили сообщение о том, что для Беспалова и ещё более 10 ЛГБТ-активистов, в числе которых была убитая в конце июля Елена Григорьева, "заготовлены очень опасные и жестокие подарочки".
После этого редактор "Парни+" написал заявление в центр по борьбе с экстремизмом МВД Санкт-Петербурга. Обращение перенаправили в Следственный комитет, который лишь пообещал проверить движение "Пила против ЛГБТ".
Ещё одно письмо неизвестные прислали сотруднику петербургской общественной организации за права ЛГБТ "Выход", имя которого в целях безопасности правозащитники попросили не раскрывать. Работнику "Выхода" предложили убить активиста Алексея Назарова. В конце письма представителю ЛГБТ-сообщества предложили "обрести свободу от "Пилы" за 1 млн рублей в месяц.
Сообщения, которые получили петербургские активисты, отправляли от имени движения "Пила против ЛГБТ". Сайт "Пилы" появился в начале 2019 года. Участники движения предлагают нападать на ЛГБТ-активистов и получать за это гонорары. Проверить "Пилу" на причастность к преступлениям по статьям об экстремизме правозащитники попросили после убийства в Петербурге активистки Елены Григорьевой, в адрес которой на сайте "Пилы" были размещены угрозы.
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